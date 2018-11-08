Выборы-2018 |

Продолжая переговоры о работе в парламенте, избранные в 13-й Сейм партии назвали парламентские комиссии, которыми они хотели бы руководить.

"Для развития/За!" собирается претендовать на руководство бюджетно-финансовой комиссией и комиссией по делам Европы, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. На должность руководителя бюджетной комиссии будет выдвинут Мартиньш Бондарс, комиссии по делам Европы - Вита Анна Терауда.

Новая консервативная партия (НКП) хочет получить руководство бюджетной, юридической и народнохозяйственной комиссиями.

Лидер KPV LV Артус Кайминьш считает, что бюджетной комиссией должна руководить KPV LV или НКП.

Союз "зеленых" и крестьян также хочет руководить комиссией по народному хозяйству, выдвигая кандидатуру Яниса Дуклава, а на должность главы комиссии по национальной безопасности выдвигается Марис Кучинскис, свидетельствует неофициальная информация.

Приоритетом VL-TB/LNNK является комиссия по иностранным делам, которую мог бы возглавить Рихард Колс.

"Новое Единство" может претендовать на руководство комиссией по гражданству, миграции и сплочению общества (Андрей Юдин) и комиссией по устойчивому развитию (Арвил Ашераденс).

"Согласие" хотело бы сохранить руководство комиссией по государственному управлению и делам самоуправлений, а также комиссией по мандатам, этике и заявлениям.

По мнению Андрея Клементьева ("Согласие"), Вячеслав Домбровский обладает большим опытом экономических исследований и мог бы руководить комиссией по устойчивому развитию.

Ранее сообщалось, что и НКП, и KPV LV в новом Сейме хотели бы руководить Юридической комиссией, а также Комиссией бюджета и финансов.

Фото: flickr.com/Saeima