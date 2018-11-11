﻿ "Новое Единство" хочет руководить двумя министерствами, Mixnews.lv

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"Новое Единство" хочет руководить двумя министерствами (4)

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Выборы-2018 | 11 ноября 2018 года, 21:38

"Новое Единство" хочет в новом правительстве руководить Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), заявил министр экономики Арвилс Ашераденс.

Оценив предложения Новой консервативной партии (НКП) о задачах будущего правительства, Ашераденс признал, что о соглашении еще рано говорить. По его словам, на данный момент ответственные за конкретную тему члены партии работают над дополнениями к предложению НКП, которые будут обобщены и представлены в понедельник, 12 ноября.

"Понятно, что в большей части отраслей у нас есть вопросы о том, как планируется достигнуть целей", - указал Ашераденс, продолжив, что среди этих отраслей есть внешняя политика, образование и экономика.

Политик пообещал, что на встрече партий "Новое Единство" выступит с серьезными предложениями.

Как рассказал Ашераденс, в переговорах с НКП была достигнута договоренность о том, что "Новому Единству" предложат руководить более чем одним министерством.

"Договорились о том, что первым ведомством будет Министерство иностранных дел. Тогда мы очень ясно добавили, что нас интересует и VARAM", - заявил он, добавив, что выдвинутый на должность премьер-министра Латвии Янис Борданс обещал подумать над этим вопросом.

"Мы видим, что "Новое Единство" сильно связано с региональными партиями и у нас очень хорошая компетентность в этом вопросе", - указал Ашераденс.

Между тем, поскольку избранные в 13-й Сейм партии пока не выразили сильного интереса к Министерству образования и науки, член партии KPV LV Алдис Гобземс рассказал агентству LETA, что собирается предложить Бордансу кандидатуру лидера Национального объединения Райвиса Дзинтарса на пост главы этого ведомства.

Напомним, президент Раймонд Вейонис 7 ноября сообщил, что доверяет формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу. Президент призвал Борданса в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

Фото: flickr.com

Комментарии 4
Вадим11 минут назад
Драка за кормушки началась!
...
Мне тоже дайте одно!
Да и Янис, из Tukuma-района, тоже не прочь по рулить!
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Как говорится17 минут назад
- без комментариев . Партия , которая набрала меньше всех голосов , претендует на что-то . Некому здесь навести порядок , этот хаос и беззаконие здесь будет продолжаться вечно , так американские технологи определили судьбу своих вассалов.
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Вадим2 минуты назад
Марис с Петром, из Краславы, позвонили - тоже не против VARAM поиметь.
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