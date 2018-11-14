﻿ Борданс обвинил олигархов в срыве переговоров по правительству, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Старые олигархические партии сорвали формирование правительства, заявил на пресс-конференции кандидат в премьеры от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс.

Он подчеркнул, что отдельные партии не попытались углубиться в предложения НКП по правительственной декларации и расчеты.

Латвия какое-то время будет жить без "правительства перемен", сказал Борданс, добавив, что НКП уже с первого дня упорно работала над планом правительства и разработала несколько документов, на основе которых можно было говорить о предстоящих задачах.

Борданс уже связался с президентом Раймондом Вейонисом, чтобы встретиться с ним и разъяснить ситуацию.

На вопрос о том, останется ли НКП в оппозиции или готова обсуждать участие в коалиции, он пока не ответил.

Как сообщалось ранее, объединение "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП.