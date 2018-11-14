﻿ Борданс обвинил олигархов в срыве переговоров по правительству, Mixnews.lv

Борданс обвинил олигархов в срыве переговоров по правительству (12)

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Выборы-2018 | 14 ноября 2018 года, 11:51

Старые олигархические партии сорвали формирование правительства, заявил на пресс-конференции кандидат в премьеры от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс.

Он подчеркнул, что отдельные партии не попытались углубиться в предложения НКП по правительственной декларации и расчеты.

Латвия какое-то время будет жить без "правительства перемен", сказал Борданс, добавив, что НКП уже с первого дня упорно работала над планом правительства и разработала несколько документов, на основе которых можно было говорить о предстоящих задачах.

Борданс уже связался с президентом Раймондом Вейонисом, чтобы встретиться с ним и разъяснить ситуацию.

На вопрос о том, останется ли НКП в оппозиции или готова обсуждать участие в коалиции, он пока не ответил.

Как сообщалось ранее, объединение "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП.

Комментарии 12
Вот тебе , бабушка, и Юрьев день :)1 час назад
Может, ни там проводили красные линии ? Может , было бы лучше совсем без них?
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Ахмед1 час назад
"формирование правительства сорвалось из-за олигархов". Где-то я уже слышал это.Вспомнил- чечненскому начальнику Кадырову везде шайтаны мерещаться
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Владимир Варзилов1 час назад
Просьба пожертвовать ему продукты и хозтовары

А что. Если тут пользователей как лохов разводят значит все можно
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