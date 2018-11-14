﻿ Павлютс: обещания "новых консерваторов" - это воздушные замки, Mixnews.lv

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Новая консервативная партия (НКП) основала свою правительственную декларацию на невыполнимых обещаниях - это одна из причин, по которой объединение партий "Для развития/За!" отказалось вести переговоры с НКП. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал лидер данной политической силы Даниэль Павлютс.

По его словам, государство не останется без правительства, но то, что предлагает НКП, нельзя примерить на латвийские реалии.

"Государство не останется без правительства, в Латвии мы готовы к тому, что это не так быстро удается сделать. Мы можем функционировать, но хотели бы быстрее создать правительство. Главный решающий повод для нашей партии отказаться от переговоров с НКП - та база правительственной декларации, которую они предлагали, не соответствует реальности. Это отражение предвыборных обещаний одной партии - НКП. Финансовые последствия этой декларации превосходят наши худшие опасения. Ее выполнение может стоить от 1,7 до 2 миллиардов евро. Это невыполнимо не только в следующем году, но и через пять лет. Мы считаем, что нужна перезагрузка. Вместо того, чтобы основывать программу правительства не то, что на обещаниях - на воздушных замках", - указал Павлютс.

Как сообщалось ранее, объединение "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП.