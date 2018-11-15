﻿ Пабрикс: моя кандидатура на пост премьера сейчас не актуальна, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

После того как кандидату в премьер-министры от Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу не удалось сформировать новое правительством, заявил в интервью Латвийскому радио кандидат на пост премьера от "Для развития/За!" Артис Пабрикс, подчеркнув, что на данный момент выдвижение его кандидатуры на эту должность не актуальна.

По словам Пабрикса, попытки Борданса оказались тщетными по той причине, что у тех, кто был задействован в формировании правительства, заметно отсутствовала самокритика, которая выражалась в установке: "Кто не с нами, тот против нас". Он отметил, что была заметна "достаточно губительная некомпетентность", особенно в вопросах бюджета, а также фанатичное желание перенять контроль над структурами безопасности.

Пабрикс считает, что в рамках 13-го Сейма возможно создать хорошее правительство, если партии откажутся от негативной риторики и начнут работу над содержательным рабочим планом.

В существующей ситуации больше всего Пабрикс обеспокоен тем, что Янис Борданс и Алдис Гобземс могут попытаться выдвинуть свои кандидатуры в случае экстренных выборов в парламенте, продолжая уже начатую риторику.

Также Пабрикс признался, что премьером может быть номинирован кандидат от таких партий как VL-TB/LNNK или "Новое Единство", однако им тоже будет непросто договориться о совместной работе в правительстве.

Как сообщалось ранее, после провала переговоров лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса с партиями о формировании будущего правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию его кандидатуры и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.