﻿ Борданс: поддержим Гобземса, если не нарушит "красные линии", Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Новая консервативная партия НКП может поддержать кандидата в премьер-министры от KPV LV Алдиса Гобземса, если будут соблюдены "красные линии" НКП, заявил лидер НКП Янис Борданс.

По его словам, для НКП важно, чтобы было соблюдено условие отказа от сотрудничества с Союзом "зеленых" и крестьян и "Согласием".

Приоритетами НКП в правительстве являются министерства внутренних дел и юстиции, добавил Борданс. Если эти требования будут соблюдены, НКП поддержит премьера от KPV LV.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис официально отозвал кандидатуру Борданса на пост премьер-министра.