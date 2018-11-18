﻿ Борданс: поддержим Гобземса, если не нарушит "красные линии", Mixnews.lv

Борданс: поддержим Гобземса, если не нарушит "красные линии" (5)
Выборы-2018 | 18 ноября 2018 года, 10:29
Новая консервативная партия НКП может поддержать кандидата в премьер-министры от KPV LV Алдиса Гобземса, если будут соблюдены "красные линии" НКП, заявил лидер НКП Янис Борданс.
По его словам, для НКП важно, чтобы было соблюдено условие отказа от сотрудничества с Союзом "зеленых" и крестьян и "Согласием".
Приоритетами НКП в правительстве являются министерства внутренних дел и юстиции, добавил Борданс. Если эти требования будут соблюдены, НКП поддержит премьера от KPV LV.
Как сообщалось ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис официально отозвал кандидатуру Борданса на пост премьер-министра.
Да ,уж хорошо постарались что бы от них отвернулись русскоязычные.
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А что собственно говоря изменится ? Тот же состав набирается ,только Бондарс не получит главный приз,и видимо не будет сказки ,которую обещал.
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этот Бордан , со своими красными линиями , в оппозицию не загремел.))))
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