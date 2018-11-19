﻿ Экс-премьер: на пост главы Кабмина могут выдвинуть беспартийного кандидата, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

В Латвии может появиться правительство меньшинства, к тому же, если провалится вторая попытка сформировать правительство, политики определенно обсудят кандидатуру беспартийного человека на пост премьер-министра. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал бывший премьер-министр Латвии Марис Гайлис.

По словам Гайлиса, партии все еще придерживаются предвыборной риторики и "продолжают друг друга пасти и обзывать".

Как отметил экс-премьер, в истории Латвии уже существовали правительства меньшинства, а 53 голосов коалиции достаточно для создания стабильного правительства.

"53 голоса - это вполне достаточно, это очень стабильное правительство. У меня было правительство меньшинства, у Валдиса Биркавса оно было и мы работали. Такое правительство просто должно быть более дисциплинированным и планировать нужно лучше. Это не идет во вред, поскольку нужно действовать осторожнее, тогда можно принимать решения лучше, а не создавать неприятности в безопасном большинстве", - указал экс-премьер.

Гайлис считает, что президент Латвии Раймонд Вейонис может номинировать на должность премьера кандидата от KPV LV Алдиса Гобземса. По его мнению, Гобземс на данный момент ведет себя разумнее всех остальных кандидатов на пост премьера, поскольку он сменил риторику и выглядит уравновешенными.

Бывший премьер уверен, что экстренные выборы в Сейм не состоятся, поскольку их организация является достаточно сложным процессом.

"Перевыборы были бы нужны, если бы партии думали, что таким образом они получат больше голосов, но на данный момент кто может так на самом деле думать?", - заявил Гайлис.

По его словам, если еще одна попытка выдвижения кандидата на должность премьера провалится, обязательно начнутся разговоры о беспартийном кандидате.

"Во времена 6-го Сейма так и было, когда не мог ни один, ни другой и в конце пришел Андрис Шкеле и начал свою политическую карьеру", - подчеркнул Гайлис.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис официально отозвал кандидатуру Борданса на пост премьер-министра.