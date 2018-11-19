﻿ Стало известно, кто может возглавить парламентские комиссии, Mixnews.lv

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Перед окончательным соглашением четче наметился потенциальный состав руководства большинства парламентских комиссий.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, юридическую комиссию Сейма может возглавить Янис Борданс (НКП), комиссию по правам человека и общественным делам - Артус Кайминьш (KPV LV), комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции - Юрис Юрашс (НКП), комиссию по госуправлению и делам самоуправлений - Сергей Долгополов ("Согласие").

Предполагается, что комиссию по запросам и комиссию по публичным расходам и ревизии возглавят представители партии KPV LV, комиссию по мандатам, этике и заявлениям - либо Виталий Орлов ("Согласие"), возглавлявший ее в 12-м Сейме, либо Янина Курсите-Пакуле (VL-TB/LNNK).

Объединение "Для развития/За!" намерено претендовать на руководство комиссией по бюджету и финансам (налогам) и комиссией по европейским делам. Их могут возглавить соответственно Мартиньш Бондарс и Вита Анда Терауда.

Союз "зеленых" и крестьян хотел бы возглавить комиссию по народному хозяйству, региональной и аграрной политике и охране среды, доверив руководство ею Янису Дуклавсу, и комиссию по национальной безопасности, руководить которой мог бы Марис Кучинскис.

Среди приоритетов национального объединения VL-TB/LNNK может быть комиссия по иностранным делам, возглавить которую мог бы Рихард Колс.

"Новое Единство" может претендовать на руководство комиссией по гражданству, миграции и сплочению общества, возглавить которую мог бы Андрей Юдин, и комиссией по образованию, культуре и науке, руководителем которой планируется предложить Арвила Ашераденса.

Утверждение выдвинутых парламентскими фракциями руководителей комиссий 13-го Сейма планируется на внеочередном заседании Сейма во вторник, 20 ноября.

Фото: flickr.com/saeima