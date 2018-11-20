﻿ Вейонис снова не назначил премьера и установил очередной дедлайн, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Президент Раймонд Вейонис после консультаций с представленными в Сейме партиями не назвал кандидата в премьер-министры и дал партиям срок до 26 ноября, чтобы договориться о составе правящей коалиции.

Ни у одного из двух потенциальных кандидатов на пост премьера нет поддержки большинства депутатов Сейма, отметил президент.

Как сообщалось, сегодня утром президент встретился с кандидатами в премьер-министры от объединения "Для развития/За!" Артисом Пабриксом и партии KPV LV Алдисом Гобземсом. После встречи президент никаких заявлений не сделал, а Гобземс призвал политиков отказаться от ранее проведенных в процессе формирования правительства "красных линий".

Затем Бюро по защите Сатверсме объявило, что Пабрикс может получить допуск к гостайне, а Гобземсу придется пройти дополнительную проверку.

Во второй половине дня Вейонис встретился с партиями "Согласие", KPV LV, Новая консервативная партия (НКП), Национальное объединение VL-TB/LNNK, "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Политикам пока не удалось договориться о следующем правительстве и даже о составе правящей коалиции. Сейчас в переговорах о формировании правительства участвуют шесть партий: "KPV LV", НКП, "Для развития/За!", VL-TB/LNNK, СЗК и "Новое Единство".

НКП заявила, что не будет работать в правительстве с СЗК и предложила сформировать коалицию из пяти партий. Остальные партии не возражают против включения СЗК в правительство.

7 ноября президент доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.

Фото: flickr.com