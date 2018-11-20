﻿ Партии все еще уверены в возможности договориться о составе Кабмина, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Хотя партии пока не смогли предложить президенту Раймонду Вейонису кандидата на пост премьер-министра, который получил бы поддержку большинства депутатов Сейма, они по-прежнему уверены в возможности договориться о новом правительстве.

Во вторник, 20 ноября, Вейонис встретился со всеми представленными в Сейме партиями.

После встречи спикер Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) сказала журналистам, что партии будут искать компромиссы и возможности сотрудничества. Сопредседатель объединения партий "Для развития/За!" Даниэль Павлютс также заверил, что партии будут работать над достижением результата.

Между тем, как отметил представитель партии KPV LV Атис Закатистов отметил, выдвинутый на пост премьера кандидат должен иметь "разумные временные рамки", чтобы добиться поддержки сформированного им правительства.

Лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс выразил уверенность в том, что президент уже решил, как поступить.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс отметил, что президент ясно призвал политиков не рассчитывать на внеочередные выборы Сейма и очень положительно оценил то, что в Сейме начались выборы руководства парламентских комиссий. Вейонис призвал партии к более тесному сотрудничеству, чтобы прийти к компромиссу в вопросе о формировании правительства, добавил он.

Представляющий Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе также выразил готовность к переговорам о следующем правительстве, а представитель "Согласия" Вячеслав Домбровский заявил, что переговоры проходили бы успешнее, если бы в них участвовали не шесть партий, а семь, включая "Согласие".

Как сообщалось ранее, президент Раймонд Вейонис после консультаций с представленными в Сейме партиями не назвал кандидата в премьер-министры и дал партиям срок до 26 ноября, чтобы договориться о составе правящей коалиции.

Ни у одного из двух потенциальных кандидатов на пост премьера нет поддержки большинства депутатов Сейма, отметил президент.

7 ноября Вейонис доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.

Фото: flickr.com/saeima