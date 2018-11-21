﻿ Партии распределили между собой парламентские комиссии, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Во вторник, 20 ноября, и в среду, 21 ноября, в Сейме прошло голосование Сейма по утверждению парламентских комиссий.

Комиссию Сейма по иностранным делам возглавит депутат Рихард Колс (VL-TB/LNNK). Заместителем председателя комиссии избран Ояр Эрик Калниньш ("Новое Единство"), а секретарем - Инесе Войка ("Для развития/За!").

В состав комиссии вошли также Николай Кабанов и Янис Тутинс от партии "Согласие", Дидзис Шмитс (KPV LV), Линда Озола от Новой консервативной партии, Артис Пабрикс ("Для развития/За!"), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK) и Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян).

Между тем главой Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии стал Мартиньш Бондарс от партии "Для развития/За!". Его заместителем избран парламентарий Атис Закатистов (KPV LV). Секретарем комиссии будет депутат Дана Рейзниеце-Озола (СЗК).

Председателем юридической комиссии Сейма был избран Янис Борданс (НКП). Заместителем председателя комиссии избрали Алдиса Гобземса (KPV LV), а секретарем стал Валерий Агешин от партии "Согласие".

В комиссии будут работать также Юлия Степаненко, Ральф Немиро (KPV LV), Юта Стрике (НКП), Вита Анда Терауда ("Для развития/За!"), Ритвар Янсонс (VL-TB/LNNK), Гундарс Даудзе (СЗК) и Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство").

В свою очередь председателем комиссии по правам человека и общественным делам был избран лидер партии KPV LV Артус Кайминьш. Он был утвержден на этой должности единогласно.

Заместителем председателя комиссии избран Борис Цилевич ("Согласие"), а секретарем - Дагмара Бейтнере-Ле Галла (НКП).

В состав комиссии вошли Владимир Никонов ("Согласие"), Линда Лиепиня (KPV LV), Даце Рукшане-Шчипчинска ("Для развития/За!"), Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK), Марис Кучинскис (СЗК) и Андрей Юдин ("Новое Единство").

Министр экономики уходящего правительства Арвил Ашераденс ("Новое Единство") возглавит парламентскую комиссию по образованию, науке и культуре. Его заместителем избран Райвис Дзинтарс (VL-TB/LNNK), а секретарем комиссии - Эвия Папуле ("Согласие").

В комиссии будут работать также Эдгар Куцинс ("Согласие"), Иван Рыбаков ("Согласие"), Илмар Дуритис ("Для развития/За!"), Илга Шуплинска (НКП), Ивар Пуга (KPV LV), Ивета Бенхена-Бекена (KPV LV), Ингуна Рибена (VL-TB/LNNK) и Янис Вуцанс (СЗК).

Председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции избран депутат Юрис Юрашс (НКП).

Заместителем председателя комиссии стал Алдис Блумбергс (KPV LV), секретарем - Эдвин Шноре (VL-TB/LNNK).

В комиссии будут работать также депутаты Каспар Гиргенс (KPV LV), Иван Клементьев ("Согласие"), Айнар Латковскис ("Новое Единство"), Юрис Ранцанс (НКП) и Мартиньш Стакис ("Для развития/За!").

Комиссию Сейма по делам государственного управления и самоуправлений возглавит представитель "Согласия" Сергей Долгополов.

На должность председателя комиссии претендовал также представитель НКП Талис Линкайтс, который был избран заместителем председателя.

За Долгополова проголосовали семь депутатов, за Линкайтса - два. В комиссии будут работать также депутаты Карина Спруде (KPV LV), Улдис Будрикис (НКП), Инесе Икстена ("Для развития/За!"), Янина Курсите-Пакуле (VL-TB/LNNK), Виктор Валайнис (СЗК), Инга Голдберга и Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие").

Между тем председателем комиссии Сейма по народному хозяйству, региональной и аграрной политике и охране среды избран министр земледелия в уходящем правительстве Янис Дуклавс (СЗК).

Заместителем председателя комиссии избран Кришьянис Фелдманис (НКП), секретарем - Ивар Зариньш ("Согласие").

В комиссии будут работать также Артур Рубикс ("Согласие"), Янис Урбанович ("Согласие"), Янина Курсите (KPV LV), Янис Витенбергс (KPV LV), Сандис Риекстиньш (НКП), Даниэль Павлютс ("Для развития/За!"), Артур Томс Плешс ("Для развития/За!"), Роман Наудиньш (VL-TB/LNNK), Янис Домбрава (VL-TB/LNNK), Арманд Краузе (СЗК) и Алдис Адамович ("Новое Единство").

Комиссию Сейма по социальным делам и труду возглавил депутат Андрис Скриде ("Для развития/За!").

Заместителем председателя комиссии избрана Анда Чакша (СЗК), секретарем - Иева Крапане (KPV LV).

В состав комиссии вошли также депутаты Андрей Клементьев ("Согласие"), Янис Кришанс ("Согласие"), Виталий Орлов ("Согласие"), Янис Рейрс ("Новое Единство"), Эдмунд Тейрумниекс (VL-TB/LNNK), Эвита Залите-Гроса (НКП) и Нормунд Жунна (НКП).

Председателем комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям была единогласно избрана депутат Янина Курсите-Пакуле (VL-TB/LNNK).

Заместителем председателя комиссии избран Виталий Орлов ("Согласие"), секретарем - Алдис Адамович ("Новое Единство").

В комиссии будут работать также депутаты Артур Рубикс ("Согласие"), Артус Кайминьш (KPV LV), Рамона Петравича (KPV LV), Нормунд Жунна (НКП), Андрис Скриде ("Для развития/За!"), Илмар Дуритис ("Для развития/За!"), Райвис Дзинтарс (VL-TB/LNNK), Янис Вуцанс (СЗК), Янина Ялинска (СЗК) и Айнар Латковскис ("Новое Единство").

В свою очередь комиссию Сейма по запросам возглавила Линда Лиепиня (KPV LV). Заместителем председателя комиссии избран Мартиньш Стакис ("Для развития/За!"), секретарем - Гундарс Даудзе (СЗК).

В комиссии будут работать также депутаты Янис Адамсонс ("Согласие"), Улдис Будрикис (НКП), Инга Голдберга ("Согласие"), Рихард Колс (VL-TB/LNNK), Эдгар Куцинс ("Согласие"), Ральф Немиро (KPV LV), Юрис Пуце ("Для развития/За!"), Ивар Пуга (KPV LV), Янис Рейрс ("Новое Единство"), Ингуна Рибена (VL-TB/LNNK), Сандис Риекстиньш (НКП) и Янис Урбанович ("Согласие").

Председателем комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии также избран депутат от KPV LV - Каспар Гиргенс.

Заместителем председателя комиссии стала депутат Юта Стрике (НКП), секретарем - Илзе Индриксоне (VL-TB/LNNK).

В состав комиссии вошли также депутаты Улдис Аугулис (СЗК), Ивета Бенхена-Бекена (KPV LV), Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!"), Кришьянис Фелдманис (НКП), Ояр Эрик Калниньш ("Новое Единство"), Андрей Клементьев ("Согласие"), Роман Наудиньш (VL-TB/LNNK), Юрис Ранцанс (НКП), Иван Рыбаков ("Согласие"), Любовь Швецова ("Согласие"), Виктор Валайнис (СЗК), Янис Витенбергс (KPV LV), Инесе Войка ("Для развития/За!") и Ивар Зариньш ("Согласие").

Председателем парламентской комиссии по национальной безопасности избран глава уходящего правительства Марис Кучинскис (СЗК). Возглавлявшая эту комиссии в 12-м Сейме Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") стала заместителем председателя.

Секретарем комиссии избран Даниэль Павлютс ("Для развития/За!").

В комиссию по национальной безопасности входят по одному депутату от каждой парламентской фракции, то есть в ней будут работать семь депутатов: Кучинскис, Инесе Либиня-Эгнере, Павлютс, Юрис Юрашс (НКП), Валерий Агешин ("Согласие"), Алдис Гобземс (KPV LV) и Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK).

Комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества возглавил депутат Андрей Юдин ("Новое Единство").

Заместителем председателя комиссии избран Ритвар Янсонс (VL-TB/LNNK), секретарем - Арманд Краузе (СЗК).

В состав комиссии вошли также депутаты Николай Кабанов ("Согласие"), Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие"), Владимир Никонов ("Согласие"), Эвия Папуле ("Согласие"), Янина Курсите (KPV LV), Иева Крапане (KPV LV), Янис Борданс (НКП), Дагмара Бейтнере-Ле Галл (НКП), Эвита Залите-Гроса (НКП), Артис Пабрикс ("Для развития/За!"), Артур Томс Плешс ("Для развития/За!"), Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK) и Раймонд Бергманис (СЗК).

Комиссией по делам Европы будет руководить Вита Анда Терауда из партии "Для развития/За!". Должность ее заместителя досталась Гатису Эглитису (НКП), а секретаря - Игорю Пименову ("Согласие").

В комиссии также будут работать Борис Цилевич, Сергей Долгополов и Юлия Степаненко от партии "Согласие", Алдис Блумбергс и Атис Закатистов от KPV LV, Талис Линкайтс и Рейнис Знотиньш от НКП, Мария Голубева ("Для развития/За!", Александр Кирштейнс и Эдвин Шноре от нацблока, Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) и Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

Между тем председателем парламентской комиссии по устойчивому развитию избран депутат Вячеслав Домбровский ("Согласие").

Заместителем председателя комиссии ее члены избрали Инесе Икстену ("Для развития/За!"), секретарем - Эдмунда Тейрумниекса (VL-TB/LNNK).

В состав комиссии вошли также Иван Клементьев ("Согласие"), Янис Кришанс ("Согласие"), Янис Тутинс ("Согласие"), Юлия Степаненко, Карина Спруде (KPV LV), Эрик Пуценс (KPV LV), Дидзис Шмитс (KPV LV), Илга Шуплинска (НКП), Анита Муйжниеце (НКП), Даце Рукшане-Шипчинска ("Для развития/За!"), Янис Домбрава (VL-TB/LNNK), Анда Чакша (СЗК), Янис Дуклавс (СЗК) и Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

Фото: flickr.com/Saeima