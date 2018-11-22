﻿ Нацблок обеспокоен заявлением Гобземса о сотрудничестве с "Согласием", Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Дружеский сигнал кандидата в премьер-министры от KPV LV Алдиса Гобземса партии "Согласие" является достаточно волнующим, считает лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

"Это создает основание для волнения, что некоторые партии сознательно создают тупиковые переговоры, чтобы найти оправдание сотрудничеству с "Согласием"", - указал лидер нацблока.

Дзинтарс также подчеркнул, что Новая консервативная партия и KPV LV на данный момент не делают практически никаких попыток договориться о составе правительства.

Как ранее сообщалось, Гобземс заявил, что у достаточно многих избирателей партии KPV LV нет возражений против принятия "Согласия" в формируемую правящую коалицию, но надо понимать, что этот сценарий в нынешней ситуации не реален.

Фото: flickr.com/Saeima