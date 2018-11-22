﻿ Нацблок обеспокоен заявлением Гобземса о сотрудничестве с "Согласием", Mixnews.lv

Нацблок обеспокоен заявлением Гобземса о сотрудничестве с "Согласием" (15)

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Выборы-2018 | 22 ноября 2018 года, 18:16

Дружеский сигнал кандидата в премьер-министры от KPV LV Алдиса Гобземса партии "Согласие" является достаточно волнующим, считает лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

"Это создает основание для волнения, что некоторые партии сознательно создают тупиковые переговоры, чтобы найти оправдание сотрудничеству с "Согласием"", - указал лидер нацблока.

Дзинтарс также подчеркнул, что Новая консервативная партия и KPV LV на данный момент не делают практически никаких попыток договориться о составе правительства.

Как ранее сообщалось, Гобземс заявил, что у достаточно многих избирателей партии KPV LV нет возражений против принятия "Согласия" в формируемую правящую коалицию, но надо понимать, что этот сценарий в нынешней ситуации не реален.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 15
Во пепел Дзинтарса.2 часа назад
Была бы заинтерисованность в создании коалиции,то уж давно бы сообразили (было бы чем)и договорились.
Мешает этническое (мнимое) превосходство над всеми и тупиковая ветвь развития (деградация).
Легче разделять и властвовать,продолжать добивать страну,и конечно безнаказанно все разваливать.
3
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Работает парниша2 часа назад
Оседлал своего любимого конька.))))
4
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возмездие2 часа назад
Этот наивный и глупый политик надеется, что русофобия - это вечная кормушка. Скоро градус политики в мире изменится, и ему придётся ответить за всё, что натворили.
2
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