﻿ Политики не могут договориться по премьеру и ждут решения Вейониса, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Политики скептически оценивают возможность договориться до тех пор, пока президент не назовет кандидата на должность премьера. И минувший день не приблизил партии к компромиссу.

Намеченная на четверг, 22 ноября, встреча партий "не получилась", и политические партии не должны встречаться каждый день, заявил после отмененной неформальной встречи "Для развития/За!" и партии KPV LV Алдис Гобземс.

По его словам, неформальная коммуникация с партиями уже идет, в том числе и с "Для развития/За!".

Неофициально заявлено, что неформальная встреча партий не состоялась из-за позиции KPV LV, и это может быть связано с возможными разногласиями между лидерами политических сил.

Остальные партии также не вели в четверг официальных переговоров, но неформальные переговоры ведутся.

Как сообщалось ранее, президент Раймонд Вейонис после консультаций с представленными в Сейме партиями не назвал кандидата в премьер-министры и дал партиям срок до 26 ноября, чтобы договориться о составе правящей коалиции.