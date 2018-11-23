﻿ Политики не могут договориться по премьеру и ждут решения Вейониса, Mixnews.lv

Политики не могут договориться по премьеру и ждут решения Вейониса (3)

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Выборы-2018 | 23 ноября 2018 года, 07:00

Политики скептически оценивают возможность договориться до тех пор, пока президент не назовет кандидата на должность премьера. И минувший день не приблизил партии к компромиссу.

Намеченная на четверг, 22 ноября, встреча партий "не получилась", и политические партии не должны встречаться каждый день, заявил после отмененной неформальной встречи "Для развития/За!" и партии KPV LV Алдис Гобземс.

По его словам, неформальная коммуникация с партиями уже идет, в том числе и с "Для развития/За!".

Неофициально заявлено, что неформальная встреча партий не состоялась из-за позиции KPV LV, и это может быть связано с возможными разногласиями между лидерами политических сил.

Остальные партии также не вели в четверг официальных переговоров, но неформальные переговоры ведутся.

Как сообщалось ранее, президент Раймонд Вейонис после консультаций с представленными в Сейме партиями не назвал кандидата в премьер-министры и дал партиям срок до 26 ноября, чтобы договориться о составе правящей коалиции.

Комментарии 3
Назначайте Деда Мороза4 часа назад
Хоть в новогоднюю ночь поздравит по человечески .)))
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yes3 часа назад
Анжела проклемлёвская баба
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Patriot4 часа назад
Valdìbas veidosanu varètu uzticèt kàdam no latviesu uznèmèjiem, kas ar savu nacionàlo nostàju un panàkumiem biznesà ir iemantojis sabiedrìbas cienu. Piemèram tas varètu bùt Berga kungs.
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