﻿ Гобземс: рано или поздно KPV LV будет во главе правительства, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Рано или поздно партия KPV LV будет руководить правительством Латвии, заявил кандидат в премьер-министры от данной политической силы Алдис Гобземс.

Гобземс также заявил, что у него есть шансы занять должность премьер-министра.

Политик не комментировал заявления кандидата в премьеры от партии "Для развития/За!" Артиса Пабрикса о том, что на данный момент только у одного кандидата должна быть возможность получить номинацию. Гобземс указал, что все вопросы о формировании правительства политики обсудили во время встречи партий KPV LV и "Для развития/За!", на которой сам Гобземс не присутствовал.

Он также пояснил, что на выходных партии не проводят переговоры. По словам Гобземса, переговоры не планируется проводить до встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Ранее сообщалось, что если партии в переговорах о формировании правительства до понедельника, 26 ноября, не сумеют договориться о кандидате в премьер-министры, которого поддержит большинство, второй возможности им дано не будет.

Фото: president.lv