﻿ Гобземс: рано или поздно KPV LV будет во главе правительства, Mixnews.lv

Гобземс: рано или поздно KPV LV будет во главе правительства (7)
Рано или поздно партия KPV LV будет руководить правительством Латвии, заявил кандидат в премьер-министры от данной политической силы Алдис Гобземс.
Гобземс также заявил, что у него есть шансы занять должность премьер-министра.
Политик не комментировал заявления кандидата в премьеры от партии "Для развития/За!" Артиса Пабрикса о том, что на данный момент только у одного кандидата должна быть возможность получить номинацию. Гобземс указал, что все вопросы о формировании правительства политики обсудили во время встречи партий KPV LV и "Для развития/За!", на которой сам Гобземс не присутствовал.
Он также пояснил, что на выходных партии не проводят переговоры. По словам Гобземса, переговоры не планируется проводить до встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.
Ранее сообщалось, что если партии в переговорах о формировании правительства до понедельника, 26 ноября, не сумеют договориться о кандидате в премьер-министры, которого поддержит большинство, второй возможности им дано не будет.
Фото: president.lv
Кам пиедер валстс LV.
Они что, не знают, KAM пиедер валстс в LV ?
Или они по сознанке проголосовали за американцев?)))
А уж фамилия Гобземс - это вишенка на торте. Откуда она взялась в Латвии? Очень созвучна классическому ГОБСЕКУ Оноре де Бальзака - известного своей скупостью ростовщика, всю жизнь просидевшего на мешках с золотом в крайней бедности.