﻿ Гобземс: правительство надо формировать с улыбкой, не сбивайте ритм, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Правительство надо формировать с улыбкой, с наслаждением, а не с мрачными лицами и заявлениями, заявил журналистам кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс после шестой встречи партий, которая снова не внесла ясности в процесс формирования правительства.

"Правительство в Латвии будет", - заверил он, добавив, что рано или поздно KPV LV возглавит его.

"Не торопите нас, позвольте держать ритм", - заявил политик.

Он добавил, что использует все отведенное ему время - до 10 декабря, чтобы сформировать дееспособное правительство.

Во время встречи сегодня партии обсуждали меморандум о сотрудничестве коалиционных партий. Во вторник и в среду партии будут говорить о конкретных реформах - административно-территориальной, компонента обязательной закупки (КОЗ), здравоохранения.

В четверг, 6 декабря, партии обсудят декларацию правительства и разделение сфер ответственности.

Кандидат в премьеры от KPV LV также уверен, что получит допуск к государственной тайне.

"Странно считать Гобземса предателем государства в ситуации, когда Гобземс до самых выборов в Сейм был связан с представительством стратегических, государственных предприятий", - сказал депутат.

В свою очередь, как сообщает портал Delfi, Гобземс также прокомментировал прозвучавшие накануне высказывания лидера объединения партий "Для развития/За!" Артиса Пабрикса о том, что кандидат в премьеры от KPV LV.

По словам Гобземса, Пабрикс скорее всего "очень серьезно введен в заблуждение", поскольку информация из спецслужб не может так легко "утечь".

Как сообщалось ранее, в СМИ прозвучала информация о том, что выдвинутый на пост премьера Гобземс скорее всего не получит допуска к гостайне. Ее озвучил депутат Пабрикс.