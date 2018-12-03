﻿ Гобземс: правительство надо формировать с улыбкой, не сбивайте ритм, Mixnews.lv

Гобземс: правительство надо формировать с улыбкой, не сбивайте ритм (6)
Правительство надо формировать с улыбкой, с наслаждением, а не с мрачными лицами и заявлениями, заявил журналистам кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс после шестой встречи партий, которая снова не внесла ясности в процесс формирования правительства.
"Правительство в Латвии будет", - заверил он, добавив, что рано или поздно KPV LV возглавит его.
"Не торопите нас, позвольте держать ритм", - заявил политик.
Он добавил, что использует все отведенное ему время - до 10 декабря, чтобы сформировать дееспособное правительство.
Во время встречи сегодня партии обсуждали меморандум о сотрудничестве коалиционных партий. Во вторник и в среду партии будут говорить о конкретных реформах - административно-территориальной, компонента обязательной закупки (КОЗ), здравоохранения.
В четверг, 6 декабря, партии обсудят декларацию правительства и разделение сфер ответственности.
Кандидат в премьеры от KPV LV также уверен, что получит допуск к государственной тайне.
"Странно считать Гобземса предателем государства в ситуации, когда Гобземс до самых выборов в Сейм был связан с представительством стратегических, государственных предприятий", - сказал депутат.
В свою очередь, как сообщает портал Delfi, Гобземс также прокомментировал прозвучавшие накануне высказывания лидера объединения партий "Для развития/За!" Артиса Пабрикса о том, что кандидат в премьеры от KPV LV.
По словам Гобземса, Пабрикс скорее всего "очень серьезно введен в заблуждение", поскольку информация из спецслужб не может так легко "утечь".
Как сообщалось ранее, в СМИ прозвучала информация о том, что выдвинутый на пост премьера Гобземс скорее всего не получит допуска к гостайне. Ее озвучил депутат Пабрикс.
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Утро. Франция. Дворник подметает асфальт. Слышатся звуки:
- Вжих, вжих, вжих, а потом вдруг: вжих-вжих-вжих-вжих!
Из окна высовывается парижанка и кричит дворнику:
- Мсье, вы сбиваете с ритма весь Париж!
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Правительство надо формировать с улыбкой, с наслаждением, а не с мрачными лицами и заявлениями, заявил журналистам кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс после шестой встречи партий, которая снова не внесла ясности в процесс формирования правительства.
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А мне кажется, им нравится этот процесс! Вжих, вжих, вжих...)))
Профессор спрашивает, "Молодй человек, кто вам ставил руку?"
"Профессор Залитис" - отвечает студент.
"Скажите Залитису, что он диллетант - это делается легко и с пренебрежением" - прокоментировал профессор. :)