﻿ Партии скептически оценивают шансы Гобземса сформировать правительство, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

У партий все еще много вопросов и неясностей в связи с формированием правительства, которое президент доверил представителю KPV LV Алдису Гобземсу.

Политики не прогнозируют, будет ли правительство сформировано в отведенный срок и какие партии его поддержат.

В понедельник, 3 декабря, состоялась шестая консультация между партиями, но и она не внесла достаточно ясности в потенциальный состав Кабинета министров. В неофициальных беседах политики скептически оценивают шансы сформировать правительство Гобземса на этой неделе и допускают выход отдельных участников из переговоров.

С точки зрения "Для развития/За!", прогресс в формировании правительства медленный, сказал представитель партии Даниэль Павлютс. Невозможно ответить на вопрос, сколько партий войдут в правительство и удастся ли Гобземсу получить допуск к государственной тайне. Партия оставляет за собой право на свое мнение по вопросам гражданства для детей неграждан и использования языка в вузах.

По словам члена Союза "зеленых" и крестьян Эдгара Таварса, наметились "вопросы вето", по которым мнения национальных и либеральных партий отличаются.

Сопредседатель Национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс рассказал, что KPV LV обобщила мнения партий по правительственной декларации, но обсуждение в понедельник не началось. С точки зрения партии, в меморандуме о сотрудничестве нужно предусмотреть принцип единогласия по вопросам латышского языка и гражданства.

Лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс не прогнозировал, удастся ли Гобземсу сформировать правительство и будет ли НКП в нем участвовать.

Фото: flickr.com