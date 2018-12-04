﻿ "Для развития/За!" узнает у членов партии, готовы ли они подчиняться Гобземсу, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Объединение партий "Для развития/За!" проведет внутренний опрос и выяснит, готовы ли члены политической силы работать в правительстве Алдиса Гобземса (KPV LV). Об этом агентству LETA рассказал сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс.

Как пояснил Павлютс, у его однопартийцев накопилось много вопросов — к профессиональной репутации кандидата в премьер-министры, к тому, получит ли он к доступ к гостайне, а также к скорости переговоров о формировании правительства и отсутствия прогресса в них.

О том, как действовать дальше, партия будет решать сообща, указал политик. Опрос планируется провести в ближайшие 24 часа.

Перед завершением опроса "Для развития/За!" не будет принимать никаких решений, но примет участие 4 декабря в очередном этапе переговоров, которые будут посвящены региональной реформе и отмене Компонента обязательной закупки, добавил Павлютс.

Он указал, что политическая сила настояла на проведении переговоров по этим вопросам.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, состоялась шестая консультация между партиями, но и она не внесла достаточно ясности в потенциальный состав Кабинета министров. В неофициальных беседах политики скептически оценивают шансы сформировать правительство Гобземса на этой неделе и допускают выход отдельных участников из переговоров.