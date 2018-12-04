﻿ Гобземс назвал потенциальный состав нового правительства, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) больше всего министерских портфелей предложил Новой консервативной партии (НКП), которой придется отказаться от "красной линии" в отношении сотрудничества с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Себе KPV LV хочет три должности в правительстве - премьера, министра финансов (Роберт Спручс) и министра внутренних дел (Ральф Немиро).

НКП предлагаются четыре портфеля: министра сообщения - Талису Линкайтсу, министра здравоохранения - Юрису Юрашсу, образования - Дагмаре Бейтнере-Ле Галл, юстиции - Янису Бордансу или Юте Стрике.

Национальному объединению VL-TB/LNNK Гобземс предлагает три портфеля: министра охраны среды и регионального развития - Райвису Дзинтарсу или Рихарду Колсу, благосостояния - Иманту Парадниексу, культуры - Даце Мелбарде.

СЗК и "Новому Единству" предложено по два портфеля - министром земледелия может стать Эдгар Таварс или Арманд Краузе, министром обороны остаться Раймонд Бергманис. Должности министров экономики и иностранных дел могут занять Янис Рейрс и Эдгар Ринкевич.

KPV LV также хочет, чтобы было сменено руководство бюджетно-финансовой комиссии - вместо Мартиньша Бондарса из "Для развития/За!" ее должен возглавить представитель KPV LV Атис Закатистов.

Как сообщалось ранее, Гобземс принял решение прекратить переговоры о формировании правительства с объединением "Для развития/За!".

Гобземс упрекает "Для развития/За!" в том, что уже с самого начала партия "хотела играть игру, понятную только Эдгару Яунупсу и его спонсорам". "Ни одного конструктивного предложения, ложь перед телекамерами, фальшивые улыбки, нехватка смелости, чтобы говорить в лицо, закулисные предложения еще вчера вечером с попытками сформировать (...) правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и попытки перекупить недостающие голоса в других партий", - перечислил политик, выразив надежду, что партии не согласятся на эти "грязные кулуарные предложения".

Гобземс заявил, что в этом Сейме не видит возможностей сотрудничать с "Для развития/За!", "пока депутаты этой партии будут оставаться лишь марионетками в интересах Яунупса".

"Очевидно, что "Для развития/За!" не заинтересована в уменьшении цен на медикаменты, в отмене КОЗ, в ограничении азартных игр. Очевидно, что эта партия делает все, чтобы не дойти до решений, потому что за столом переговоров у нее все плохо, а конкретных предложений умышленно нет. В то же время я благодарю остальные политические партии за конструктивную способность выносить эти деструктивные действия "Для развития/За!" и уметь дискутировать по проблемным вопросам", - сказал Гобземс.

Гобземс утверждает, что Яунупс пытается сформировать коалицию с участием "Для развития/За!", Новой консервативной партии (НКП), "Нового Единства" и объединения VL-TB/LNNK.

Фото: flickr.com/Saeima