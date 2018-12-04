﻿ Нацблок: из-за своих ультиматумов Гобземс может не стать премьером, Mixnews.lv

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С решением об исключении из переговоров о формировании правительства объединения "Для развития/За!" уменьшаются возможности сформировать правительство Алдиса Гобземса (KPV LV), заявил агентству LETA председатель Национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

VL-TB/LNNK продолжит участвовать в переговорах по формированию правительства Гобземса. Дзинтарс подчеркнул, что правительство должно быть сформировано со стабильным большинством голосов.

Как сообщалось ранее, Гобземс принял решение прекратить переговоры о формировании правительства с объединением "Для развития/За!".

Гобземс упрекает "Для развития/За!" в том, что уже с самого начала партия "хотела играть игру, понятную только Эдгару Яунупсу и его спонсорам". "Ни одного конструктивного предложения, ложь перед телекамерами, фальшивые улыбки, нехватка смелости, чтобы говорить в лицо, закулисные предложения еще вчера вечером с попытками сформировать (...) правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и попытки перекупить недостающие голоса в других партий", - перечислил политик, выразив надежду, что партии не согласятся на эти "грязные кулуарные предложения".

Гобземс заявил, что в этом Сейме не видит возможностей сотрудничать с "Для развития/За!", "пока депутаты этой партии будут оставаться лишь марионетками в интересах Яунупса".