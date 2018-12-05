﻿ "Для развития/За!" объявило себя оппозицией Гобземса, Mixnews.lv

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После исключения объединения партий "Для развития/За!" из переговоров о формировании правительства оно фактически перешло в оппозицию к формируемому кандидатом на должность премьер-министра Алдисом Гобземсом (KPV LV) правительству, заявил сегодня журналистам сопредседатель объединения Даниэль Павлютс.

"Посмотрим, что Алдис Гобземс сможет сформировать, и какие реформы предложить латвийскому обществу", - заявил он.

По его словам, предложенное Гобземсом распределение министерских портфелей, очевидно, подготовленное заранее в расчете на исключение "Для развития/За!" из переговоров, подтверждает, что объединение уже давно было для него неудобным партнером.

"Для развития/За!" во всех переговорах о формировании правительства действовало последовательно, настаивая, чтобы были учтены интересы разных партий, поскольку в представленном такими разными силами Сейме потребуется понимание и общего, и отличающегося, отметил Павлютс.

"Для развития/За!" выступает за то, чтобы важные для избирателей ценности приняты во внимание, а переговоры велись о содержании, не только на уровне заголовков, но и по сути реформ.

Сопредседатель "Для развития/За!" Юрис Пуце также считает, что переговоры о правительстве Гобземса по-настоящему еще не начались, так как ни одно решение не принято. Сейчас у Гобземса есть возможность сформировать правительство без "Для развития/За!", добавил он.

"Посмотрим, что у него получится", - сказал Пуце.

На вопрос, готово ли "Для развития/За!" проголосовать за утверждение правительства Гобземса в Сейме, Пуце ответил, что в случае получения такой просьбы объединение ее рассмотрит. Павлютс предложил сначала дождаться результатов опроса членов "Для развития/За!".

Кроме того, как отметил Павлютс, объединение партий уверено, что способно предложить рациональную, компетентную команду реформаторов, и Пабрикс - самый опытный профессионал и лучший кандидат на пост премьера из всех названных до сих пор.

Между тем сам Гобземс в эфире Delfi TV с Янисом Домбурсом рассказал о том, что уже в эту пятницу может быть созвано внеочередное заседание Сейма, в рамках которого депутаты будут решать, выразить ли доверие сформированному им Кабинету министров.

Политик также выразил надежду, что до пятницы партии смогут обо всем договориться, а Сейм поддержит предложенное им распределение портфелей.

Как сообщалось ранее, Гобземс принял решение прекратить переговоры о формировании правительства с объединением "Для развития/За!".

Фото: flickr.com/Saeima