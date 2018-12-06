﻿ Яунупс: еще пару дней и Гобземс придет к финишу, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Если участвующие в переговорах о формировании правительства партии не видят потенциала в предложенном кандидатом в премьер-министры от KPV LV Алдисом Гобземсом составе Кабинета министров, бывший адвокат не займет должность главы правительства Латвии. Об этом в эфире RigaTV24 заявил депутат Рижской думы, член объединения партий "Для развития/За!" Эдгар Яунупс.

"Важно понять, правильно ли Гобземс тактически прочувствовал тех людей, которым он предложил должности в правительстве. Нужно, чтобы они получили большинство голосов в своих партиях. Посмотрим, все зависит от того, как на новое правительство смотрят партии. Если партии хотят сформировать правительство, которое проработает четыре года, Гобземс финиширует в пятницу или в понедельник, не важно. Если же они нормально относятся к тому, что предлагаемый Гобземсом состав Кабмина продержится у власти только полгода, состав правительства утвердят", - заявил политик.

Как сообщалось ранее, сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс заявил, что после исключения объединения партий из переговоров о формировании правительства оно фактически перешло в оппозицию к формируемому Гобземсом правительству.

Сам Гобземс упрекает "Для развития/За!" в том, что уже с самого начала партия "хотела играть игру, понятную только Эдгару Яунупсу и его спонсорам". "Ни одного конструктивного предложения, ложь перед телекамерами, фальшивые улыбки, нехватка смелости, чтобы говорить в лицо, закулисные предложения еще вчера вечером с попытками сформировать (...) правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и попытки перекупить недостающие голоса в других партий", - перечислил политик, выразив надежду, что партии не согласятся на эти "грязные кулуарные предложения".

Гобземс заявил, что в этом Сейме не видит возможностей сотрудничать с "Для развития/За!", "пока депутаты этой партии будут оставаться лишь марионетками в интересах Яунупса".