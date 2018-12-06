﻿ "Консерваторы" призывают вести переговоры о правительстве без СЗК, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Новая консервативная партия (НКП) призывает продолжать переговоры о формировании правительства в составе четырех партий без Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), говорится в заявлении НКП для СМИ.

Как отмечается в заявлении, СЗК больше всего характеризуют невыполненные обещания по зарплатам медикам, внезапно "забытые" полицейские и пожарные.

В период правления СЗК Латвия получила репутацию государства, где отмываются деньги, указывает НКП.

Партия отмечает, что политиков СЗК характеризуют скандалы в многомиллионных закупках для Министерства сообщения, невыполненные обещания в сфере сельского хозяйства и охраны среды.

"Такой политике нужно сказать четкое "нет", и я уверен, что нашу позицию поддержат депутаты KPV LV, избиратели этой партии и кандидат в премьер-министры Алдис Гобземс", - заявил лидер НКП Янис Борданс.

НКП обязуется немедленно сесть за стол переговоров, чтобы сформировать правительство из четырех партий - НКП, KPV LV, национального объединения и "Нового Единства".

Также Борданс заверил, что НКП не будет претендовать на дополнительные министерские портфели, которые ранее были предложены СЗК.

Ранее сообщалось, что Гобземс больше всего министерских портфелей предложил НКП. Партии было поставлено условие - отказаться от "красной линии" в отношении сотрудничества с СЗК.