﻿ Гобземс предложил очередной план формирования правительства, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

В субботу, 8 декабря, у кандидата в премьеры Алдиса Гобземса появился уже третий вариант модели правительства, сообщает портал Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Согласно находящейся в распоряжении телеканала информации, коалицию создаст партия KPV LV вместе с Новой консервативной партией (НКП), Национальным объединением и "Новым Единством". В свою очередь, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) остается в оппозиции. Таким образом для поддержки правительства обеспечены 53 голоса. Гобземс также больше не настаивает на ранее предложенном формировании беспартийного Кабинета министров.

Между тем, как сообщает агентство LETA, несколько партий пока не планируют участвовать в переговорах о новых предложениях Гобземса.

На просьбу прокомментировать информацию о новом плане формирования правительства, Гобземс заявил агентству LETA: "Я могу только подтвердить, что по-прежнему продолжу работать над моделью лучшего латвийского правительства".

Он напомнил, что в понедельник, 10 декабря, встретится с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, но более подробных комментариев не предоставил.

Лидер "Нового Единства" Арвил Ашераденс рассказал, что в субботу, 8 декабря, Гобземс предложил ему вернуться за стол переговоров и продолжить переговоры о формировании правительства в составе четырех партий.

Однако правление "Нового Единства" еще в пятницу решило не продолжать переговоры с Гобземсом, поэтому рассмотреть это предложение может только правление партии, заседание которого состоится в понедельник, 10 декабря, в 10.00.

Председатель Национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс сказал агентству LETA, что после выхода из переговоров "Нового Единства" и НКП у Гобземса нет возможностей предложить правительство большинства, поэтому обсуждать такую версию сейчас неактуально.

Лидер НКП Янис Борданс отметил, что пока неизвестно, как поступят другие политические партии, поэтому этот вопрос можно будет обсудить только в понедельник.

Как сообщалось ранее, в пятницу Гобземс отозвал свое начальное предложение о возможном составе Кабинета министров и объявил, что в ближайшие дни предложит партиям поддержать "правительство, сформированное из беспартийных профессионалов".

Этим шагом Гобземс предлагал сократить число министров в правительстве и возвращается к предвыборным обещаниям, отказавшись от достигнутых после выборов компромиссов. Перед выборами KPV LV обещала сократить число министров до шести, пояснил он.

Партии это предложение не поддержали.

Фото: flickr.com/Saeima