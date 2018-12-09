﻿ Пабрикс: Гобземсу не удастся сформировать новое правительство, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Нынешняя стратегия кандидата на пост премьер-министра Алдиса Гобземса является отчаянно настойчивой, поэтому ему не удастся сформировать новое правительство, каким бы ни было его предложение, заявил в интервью агентству LETA кандидат на должность премьера от "Для развития/За!" Артис Пабрикс.

На вопрос, получили ли представители его партии приглашение вернуться за стол переговоров, также как и другие политические силы, Пабрикс ответил отрицательно, добавив, что его партия в последние дни только наблюдает за процессом формирования правительства.

Пабрикс отказался комментировать возможное завтрашнее заявление президента Латвии Раймонда Вейониса, однако политик указал, что по-прежнему готов возглавить правительство.

"Происходящее сейчас говорит о том, что Гобземс использует советы спонсоров. Эта отчаянная настойчивость напоминает политический почерк Шлесерса, и избиратель должен это понимать. Можно бежать от волка и попасть в лапы медведя", - сказал Пабрикс.

Ранее сообщалось, что у кандидата в премьеры Алдиса Гобземса появился уже третий вариант модели правительства.

Коалицию создаст партия KPV LV вместе с Новой консервативной партией (НКП), Национальным объединением и "Новым Единством". В свою очередь, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) остается в оппозиции.