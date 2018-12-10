﻿ Розенвалдс: президент должен назначить премьером нейтрального политика, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Президенту Латвии Раймонду Вейонису следующим кандидатом на должность премьер-министра стоило бы номинировать как можно более нейтрального политика, который не оскорблял Новую консервативную партию (НКП) и KPV LV, заявил в интервью агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс.

Он пояснил, что по этой причине Артис Пабрикс не был бы хорошим выбором, а также не было бы разумно номинировать кандидата от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Розенвалдс считает, что в данной ситуации самым подходящим кандидатом на должность премьера мог бы быть такой человек как Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), кто-то из "Нового Единства" или же кто-то из "Для развития/За!" кроме Пабрикса.

"Учитывая достаточно сложные личные отношения избранных политиков, работа по формированию правительства тяжелая. Боюсь, что следующее правительство может быть нестабильным и непоследовательным в отношении реформ. До сих пор не было реальных попыток договориться о проделываемых задачах", - указал Розенвалдс.

По мнению политолога, партии провели так называемые "красные линии" скорее из-за личных обид, а не из-за несовпадений в политических взглядах.

Розенвалдс подчеркнул, что следующему кандидату в премьеры нужно быть особенно внимательным - если НКП и KPV LV не подпишут правительственную декларацию, может получиться только правительство меньшинства, поскольку "Согласие" не поддержит разделение министерств, в котором сами не принимают участие.

Ранее сообщалось, что у кандидата в премьеры Алдиса Гобземса появился уже третий вариант модели правительства.

Коалицию создаст партия KPV LV вместе с Новой консервативной партией (НКП), Национальным объединением и "Новым Единством". В свою очередь, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) остается в оппозиции.

Таким образом для поддержки правительства обеспечены 53 голоса. Гобземс также больше не настаивает на ранее предложенном формировании беспартийного Кабинета министров.