﻿ Гобземс нашел способ получить допуск к гостайне, Mixnews.lv

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Гобземс нашел способ получить допуск к гостайне (5)

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Выборы-2018 | 9 декабря 2018 года, 20:41

Номинированный на пост премьер-министра Алдис Гобземс предложил министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу в новом правительстве занять должность вице-премьера, таким образом разрешив проблему в вопросе с его допуском к гостайне, сообщает Латвийское телевидение. Об этом пишет NRA.

Ранее сообщалось, что у кандидата в премьеры Алдиса Гобземса появился уже третий вариант модели правительства.

Коалицию создаст партия KPV LV вместе с Новой консервативной партией (НКП), Национальным объединением и "Новым Единством". В свою очередь, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) остается в оппозиции.

Таким образом для поддержки правительства обеспечены 53 голоса. Гобземс также больше не настаивает на ранее предложенном формировании беспартийного Кабинета министров.

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 5
Alex42 минуты назад
- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!
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Крыса41 минуту назад
Да вы интригант батенька!! Поближе к риньке, поближе к гостайне
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Однако...30 минут назад
Найти способ - чем -то это попахивает... Тебя типо не пускают, а ты нашёл способ... Абъе.алово какое-то.
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