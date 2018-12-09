﻿ Гобземс нашел способ получить допуск к гостайне, Mixnews.lv

Гобземс нашел способ получить допуск к гостайне (5)
Номинированный на пост премьер-министра Алдис Гобземс предложил министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу в новом правительстве занять должность вице-премьера, таким образом разрешив проблему в вопросе с его допуском к гостайне, сообщает Латвийское телевидение. Об этом пишет NRA.
Ранее сообщалось, что у кандидата в премьеры Алдиса Гобземса появился уже третий вариант модели правительства.
Коалицию создаст партия KPV LV вместе с Новой консервативной партией (НКП), Национальным объединением и "Новым Единством". В свою очередь, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) остается в оппозиции.
Таким образом для поддержки правительства обеспечены 53 голоса. Гобземс также больше не настаивает на ранее предложенном формировании беспартийного Кабинета министров.
Фото: flickr.com/photos/saeima
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!