﻿ "Не оставим Алдиса с волками!": сторонники KPV LV провели флешмоб, Mixnews.lv

"Не оставим Алдиса с волками!": сторонники KPV LV провели флешмоб (16)

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Выборы-2018 | 10 декабря 2018 года, 13:33

В понедельник, 10 декабря, сторонники партии KPV LV провели флешмоб у Рижского замка в поддержку кандидата в премьер-министры Алдиса Гобземса. Об этом сообщается в группах поддержки политической силы на Facebook и Youtube.

Во флэшмобе участвовали около 40 человек.

Участники акции в парке возле Рижского замка перед 15.00 встретили направлявшегося на встречу с президентом Раймондом Вейонисом Гобземса, выкрикивая лозунги, что "народ с ним".

В призыве говорится, что сегодня Гобземсу, который шел на встречу с президентом Раймондом Вейонисом, особенно нужна поддержка.

"Если 10 декабря не утвердят правительство Гобземса, уже с 11-го формировать правительство предложат кому-то другому, и поезд уйдет", - указывают представители группы поддержки.

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Авторы идеи убеждены, что "нельзя оставить Алдиса наедине с этой стаей волков", нельзя смотреть на происходящее со стороны.

Также авторы идеи призывают ее потенциальных участников вести себя мирно и не поддаваться на провокации. Акция продлилась десять минут.

Фото: LTV, facebook.com/groups/516081652174096/

Комментарии 16
1114 часа назад
вывод-это племя неспособно управлять государством.
1
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Адельфина4 часа назад
Поддерживаю. Не оставим его!
Пусть проваливает.
Не жду я ничего хорошего от этого Гобсека
1
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Patriot3 часа назад
Nàkamais Vèjona kunga solis bùs sludinàjums portàlà "ss.lv" par premjerministra vakanci.
3
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