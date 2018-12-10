﻿ "Не оставим Алдиса с волками!": сторонники KPV LV провели флешмоб, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

В понедельник, 10 декабря, сторонники партии KPV LV провели флешмоб у Рижского замка в поддержку кандидата в премьер-министры Алдиса Гобземса. Об этом сообщается в группах поддержки политической силы на Facebook и Youtube.

Во флэшмобе участвовали около 40 человек.

Участники акции в парке возле Рижского замка перед 15.00 встретили направлявшегося на встречу с президентом Раймондом Вейонисом Гобземса, выкрикивая лозунги, что "народ с ним".

Pie Rīgas pils pulcējušies aptuveni 30 cilvēki, paužot atbalstu @kpv_lv premjera amata kandidātam @AldisGobzems. Šodien Gobzems tiekas ar Valsts prezidentu @Vejonis, lai pārrunātu valdības veidošanu. pic.twitter.com/ClbOzYgLuw — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 10 декабря 2018 г.

В призыве говорится, что сегодня Гобземсу, который шел на встречу с президентом Раймондом Вейонисом, особенно нужна поддержка.

"Если 10 декабря не утвердят правительство Гобземса, уже с 11-го формировать правительство предложат кому-то другому, и поезд уйдет", - указывают представители группы поддержки.

Авторы идеи убеждены, что "нельзя оставить Алдиса наедине с этой стаей волков", нельзя смотреть на происходящее со стороны.

Также авторы идеи призывают ее потенциальных участников вести себя мирно и не поддаваться на провокации. Акция продлилась десять минут.

Фото: LTV, facebook.com/groups/516081652174096/