﻿ "Не оставим Алдиса с волками!": сторонники KPV LV провели флешмоб, Mixnews.lv

"Не оставим Алдиса с волками!": сторонники KPV LV провели флешмоб (16)
В понедельник, 10 декабря, сторонники партии KPV LV провели флешмоб у Рижского замка в поддержку кандидата в премьер-министры Алдиса Гобземса. Об этом сообщается в группах поддержки политической силы на Facebook и Youtube.
Во флэшмобе участвовали около 40 человек.
Участники акции в парке возле Рижского замка перед 15.00 встретили направлявшегося на встречу с президентом Раймондом Вейонисом Гобземса, выкрикивая лозунги, что "народ с ним".
Pie Rīgas pils pulcējušies aptuveni 30 cilvēki, paužot atbalstu @kpv_lv premjera amata kandidātam @AldisGobzems. Šodien Gobzems tiekas ar Valsts prezidentu @Vejonis, lai pārrunātu valdības veidošanu. pic.twitter.com/ClbOzYgLuw— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 10 декабря 2018 г.
В призыве говорится, что сегодня Гобземсу, который шел на встречу с президентом Раймондом Вейонисом, особенно нужна поддержка.
"Если 10 декабря не утвердят правительство Гобземса, уже с 11-го формировать правительство предложат кому-то другому, и поезд уйдет", - указывают представители группы поддержки.
Авторы идеи убеждены, что "нельзя оставить Алдиса наедине с этой стаей волков", нельзя смотреть на происходящее со стороны.
Также авторы идеи призывают ее потенциальных участников вести себя мирно и не поддаваться на провокации. Акция продлилась десять минут.
Фото: LTV, facebook.com/groups/516081652174096/
Пусть проваливает.
Не жду я ничего хорошего от этого Гобсека