﻿ Президент отзовет кандидатуру Гобземса, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Президент Латвии Раймонд Вейонис собирается отозвать кандидатуру Алдиса Гобземса на пост премьер-министра.

После встречи с Гобземсом, Вейонис заявил об этом журналистам. Также президент собирается начать консультации с партиями.

Как пояснил президент Латвии, во время встречи был сделан совместный вывод, что у кандидатуры Гобземса нет поддержки большинства.

"После разговора я проинформировал Гобземса о том, что подготовлю приказ, отзывающий его кандидатуру. В ближайшем времени я начну консультации с политическими партиями об их видении ситуации и дальнейших шагах", - заявил Вейонис.

На вопрос о том, не была ли номинация Гобземса ошибкой, Вейонис ответил отрицательно, пояснив, что цель проведения выборов - представление политическими партиями конкретной части общества.

"Я руководствовался мандатом, данным конкретной политической партии и конкретному кандидату в премьер-министры. Поэтому хочу сказать ему спасибо за то, что он согласился в этой нелегкой ситуации взять на себя ответственность в формировании правительства. К сожалению, это завершилось безрезультатно", - указал президент.

Вейонис обратил внимание на то, что во время встречи также обсуждалось видение Гобземса относительно продолжения политических процессов.

"Гобземс на данный момент не может подтвердить, что большинство в парламенте поддерживает и его кандидатуру, и его предложенный состав правительства, и декларацию", - отметил он.

Президент также выразил сожаление о том, что уже во второй раз ему пришлось констатировать наличие больших амбиций у партий и отдельных политических персоналий. По его словам, политики отложили интересы страны на второй план.

"Это грустно, что в стране так происходит, но буду продолжать дискуссии с партиями, чтобы постараться достичь компромисса", - заявил Вейонис.

То, будет ли следующий кандидат беспартийным человеком, зависит от того, как пройдут консультации, добавил президент.

Гобземс на встрече собирался ознакомить Вейониса с тремя видениями ситуации, которые он не конкретизировал.

Напомним, первым на должность премьер-министра был номинирован лидер Новой консервативной партии Янис Борданс. Бордансу не удалось сформировать правительство в назначенные сроки, по этой причине 26 ноября Вейонис назвал Гобземса следующим кандидатом на должность премьера.