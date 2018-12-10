﻿ Президент отзовет кандидатуру Гобземса, Mixnews.lv

Президент отзовет кандидатуру Гобземса (29)
Президент Латвии Раймонд Вейонис собирается отозвать кандидатуру Алдиса Гобземса на пост премьер-министра.
После встречи с Гобземсом, Вейонис заявил об этом журналистам. Также президент собирается начать консультации с партиями.
Как пояснил президент Латвии, во время встречи был сделан совместный вывод, что у кандидатуры Гобземса нет поддержки большинства.
"После разговора я проинформировал Гобземса о том, что подготовлю приказ, отзывающий его кандидатуру. В ближайшем времени я начну консультации с политическими партиями об их видении ситуации и дальнейших шагах", - заявил Вейонис.
На вопрос о том, не была ли номинация Гобземса ошибкой, Вейонис ответил отрицательно, пояснив, что цель проведения выборов - представление политическими партиями конкретной части общества.
"Я руководствовался мандатом, данным конкретной политической партии и конкретному кандидату в премьер-министры. Поэтому хочу сказать ему спасибо за то, что он согласился в этой нелегкой ситуации взять на себя ответственность в формировании правительства. К сожалению, это завершилось безрезультатно", - указал президент.
Вейонис обратил внимание на то, что во время встречи также обсуждалось видение Гобземса относительно продолжения политических процессов.
"Гобземс на данный момент не может подтвердить, что большинство в парламенте поддерживает и его кандидатуру, и его предложенный состав правительства, и декларацию", - отметил он.
Президент также выразил сожаление о том, что уже во второй раз ему пришлось констатировать наличие больших амбиций у партий и отдельных политических персоналий. По его словам, политики отложили интересы страны на второй план.
"Это грустно, что в стране так происходит, но буду продолжать дискуссии с партиями, чтобы постараться достичь компромисса", - заявил Вейонис.
То, будет ли следующий кандидат беспартийным человеком, зависит от того, как пройдут консультации, добавил президент.
Гобземс на встрече собирался ознакомить Вейониса с тремя видениями ситуации, которые он не конкретизировал.
Напомним, первым на должность премьер-министра был номинирован лидер Новой консервативной партии Янис Борданс. Бордансу не удалось сформировать правительство в назначенные сроки, по этой причине 26 ноября Вейонис назвал Гобземса следующим кандидатом на должность премьера.
ШАУСМИГИ..!!!
Нехилая рубка идёт около кормухи..