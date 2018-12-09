﻿ Гобземс: я знал, что предложенный мною Кабмин будет торпедирован, Mixnews.lv

Теперь уже бывший кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) в понедельник признал, что в переговорах о формировании правительства допустил отдельные ошибки, и выразил уверенность в том, что уже с первого дня было ясно, что сформированный им Кабинет министров будет "торпедирован".

В процессе формирования правительства он получил "дополнительную зрелость и еще одну слоновью шкуру", отметил Гобземс.

Гобземс считает, что допустил ошибку, позволив партиям так долго раздумывать над предложенным им распределением министерских портфелей.

Он сказал также, что знал о предстоящей публикации интервью экс-политика Айнара Шлесерса в газете Dienas Bizness и хотел ее опередить. Однако это было ошибочное решение, так как в данной ситуации были предприняты попытки связать его с Шлесерсом.

Гобземс утверждает, что никогда не встречался и не заключал сделок ни с одним из деловых партнеров Шлесерса.

Гобземс сказал, что не поддержал бы кандидатуры Эдгара Ринкевича ("Новое Единство") и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") в премьеры, если бы они были выдвинуты.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня после встречи с Гобземсом заявил, что отзовет номинацию Алдиса Гобземса на должность премьер-министра.

Как пояснил Вейонис, во время встречи они с Гобземсом пришли к выводу, что в данный момент, по истечении отведенного двухнедельного срока, кандидатура Гобземса не имеет поддержки парламентского большинства. "После переговоров я известил Гобземса о том, что подготовлю распоряжение об отзыве его кандидатуры и в ближайшее время начну консультации с политическими партиями о дальнейших шагах", - сказал президент журналистам.

"Я продолжу дискуссии с партиями, чтобы попытаться прийти к общему мнению", - сказал Вейонис. Будет ли следующий кандидат в премьеры "со стороны" или от партий, будет зависеть от итогов консультаций с партиями, добавил он.

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