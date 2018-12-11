﻿ Новым кандидатом на пост премьера может стать Кришьянис Кариньш, Mixnews.lv

Новым кандидатом на пост премьера может стать Кришьянис Кариньш (19)

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Выборы-2018 | 11 декабря 2018 года, 16:24

В неофициальных переговорах в качестве потенциального компромиссного кандидата на должность премьер-министра назван представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Кариньш сказал агентству LETA, что пока президент не приглашал его на встречу и переговоров о его выдвижении не было.

Политик добавил, что ситуация очень неясная, и нужно видеть, как она будет развиваться, то есть не выдвинет ли партийное объединение "Для развития/За!" другую кандидатуру как так называемая новая партия.

Ядро коалиции первоначально могли бы составить "Для развития/За!", Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство", что в целом составляет 50 голосов в парламенте. В зависимости от дальнейших переговоров и "красной линии" НКП против Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) речь может идти о привлечении СЗК и нескольких голосах от KPV LV.

Как сообщалось ранее, кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сегодня отозвал.

"Для развития/За!" заявило, что не будет настаивать на кандидатуре своего представителя на должность премьер-министра и видит возможности договориться о компромиссном кандидате из других партий, заявил сопредседатель объединения Даниэль Павлютс.

Фото: flickr.com/Krišjānis Kariņš

Комментарии 19
нина2 часа назад
кариньш припёрся в латвию,до этого неплохо жил за границей, как и вайру подослали к нам наши "друзья" из канады и сша поучить нас демократии и погреть лапки !!
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Мы водили хоровод!1 час назад
Для вида перебрали всех,но *саймовский лад* может гарантировать только Единство,хоть и *новое*(но со старыми кадрами), хоть и нежелаемое избирателями Латвии.Плевать на все условности -Кариньш готов стать *сакральным символом лада* на данный момент. Ведь ,действительно ,новое -это подзабытое старое(которое знакомо всем).
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мадара2 часа назад
как лихо всех высношали и ща этот будет кандидатом конченный нацик! ну и зачем вам ходить на выборы? что они там друг друга вашими голосами умывали и мерились пиписками? полная деградация порлитуправления латвии..вернее,протсо вами вытираются!)) но ла..шам видимо это нравится. протсо развод быдла....Кариньш..вы по гуглите этого кекса! он в штатах не смог жить и спецом всюда приехалза хор жизнью-явная тримда,еапта. диевс свети латвию и меня!
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