﻿ Новым кандидатом на пост премьера может стать Кришьянис Кариньш, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

В неофициальных переговорах в качестве потенциального компромиссного кандидата на должность премьер-министра назван представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Кариньш сказал агентству LETA, что пока президент не приглашал его на встречу и переговоров о его выдвижении не было.

Политик добавил, что ситуация очень неясная, и нужно видеть, как она будет развиваться, то есть не выдвинет ли партийное объединение "Для развития/За!" другую кандидатуру как так называемая новая партия.

Ядро коалиции первоначально могли бы составить "Для развития/За!", Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство", что в целом составляет 50 голосов в парламенте. В зависимости от дальнейших переговоров и "красной линии" НКП против Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) речь может идти о привлечении СЗК и нескольких голосах от KPV LV.

Как сообщалось ранее, кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сегодня отозвал.

"Для развития/За!" заявило, что не будет настаивать на кандидатуре своего представителя на должность премьер-министра и видит возможности договориться о компромиссном кандидате из других партий, заявил сопредседатель объединения Даниэль Павлютс.

Фото: flickr.com/Krišjānis Kariņš