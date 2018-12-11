﻿ Партии поддержали кандидатуру Кариньша, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Представители некоторых партий уже выразили свою поддержку возможному кандидату на должность премьер-министра Латвии от "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу.

Как заявила председатель парламентской фракции Новой консервативной партии(НКП) Юта Стрике, партия считает, что хорошим, консервативным премьер-министром был бы Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), но при этом не видит причин, чтобы не согласиться работать в правительстве во главе с Кариньшем.

Решение партийного объединения "Для развития/За!" не настаивать на кандидатуре Артиса Пабрикса на пост премьера, на ее взгляд, поможет сформировать правительство.

Между тем Национальное объединение было бы готово обсудить сценарий правительства во главе с Кариньшем, сообщил сегодня журналистам председатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

"Если вопрос гипотетический, то нацобъединение определенно было бы готово обсудить такой сценарий", - ответил он на вопрос о возможности поддержать кандидатуру Кариньша на пост премьер-министра.

При этом Дзинтарс отметил, что VL-TB/LNNK пока не слышало от Кариньша мнение о его готовности возглавить правительство.

Ситуацию в процессе формирования правительства Дзинтарс назвал сложной, но не неразрешимой.

В свою очередь сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс указал, что новое правительство может быть сформировано в декабре, и объединение готово поддержать кандидатуру Кариньша на должность премьер-министра.

После встречи с президентом Раймондом Вейонисом он заявил, что "Для развития/За!" целенаправленно участвовало в переговорах о формировании правительства в течение двух месяцев. Эти два месяца прошли в состязании между личностями, и узел пора развязывать.

В ходе переговоров "Для развития/За!" убедилось, что другие партии не готовы поддержать выдвинутую им кандидатуру, поэтому Артис Пабрикс решил свою кандидатуру отозвать.

Павлютс подчеркнул, что партии способны договориться о другом кандидате из другой партии, из тех, кто еще не выдвигался. До Рождества можно достичь соглашения о модели коалиции, до Нового года утвердить правительство, считает политик.

Напомним, в неофициальных переговорах в качестве потенциального компромиссного кандидата на должность премьер-министра назван представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Фото: flickr.com/Saeima