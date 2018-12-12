﻿ LETA: коалиция может быть создана из четырех партий, Mixnews.lv

LETA: коалиция может быть создана из четырех партий (1)
Несмотря на официальную позицию партии "Новое Единство", наиболее вероятным кандидатом, который может получить поддержку хотя бы небольшого большинства, является Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA.
Несколько партий во время переговоров с президентом Раймондом Вейонисом отметили, что могут оценить кандидатуру Кариньша. Президент интересовался и беспартийным кандидатом в премьеры, однако большинство партий эту идею не поддержало.
Согласно неофициальной информации, ядро коалиции изначально могут создать "Для развития/За!", Новая консервативная партия (НКП), Национальное объединение и "Новое Единство". У этих партий в Сейме 50 голосов. В зависимости от дальнейших переговоров и "красных линий" НКП против Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), может идти речь о привлечении СЗК и части голосов KPV LV.
Пока что стороны не договорились о разделении сфер в новом правительстве.
Прозвучало также , что от "Нового Единства" были получены противоречивые сигналы о том, насколько реальной является кандидатура Кариньша на должность премьера.
Напомним, в неофициальных переговорах в качестве потенциального компромиссного кандидата на должность премьер-министра назван представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.
Фото: flickr.com/Saeima