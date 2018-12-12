﻿ LETA: коалиция может быть создана из четырех партий, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Несмотря на официальную позицию партии "Новое Единство", наиболее вероятным кандидатом, который может получить поддержку хотя бы небольшого большинства, является Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA.

Несколько партий во время переговоров с президентом Раймондом Вейонисом отметили, что могут оценить кандидатуру Кариньша. Президент интересовался и беспартийным кандидатом в премьеры, однако большинство партий эту идею не поддержало.

Согласно неофициальной информации, ядро коалиции изначально могут создать "Для развития/За!", Новая консервативная партия (НКП), Национальное объединение и "Новое Единство". У этих партий в Сейме 50 голосов. В зависимости от дальнейших переговоров и "красных линий" НКП против Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), может идти речь о привлечении СЗК и части голосов KPV LV.

Пока что стороны не договорились о разделении сфер в новом правительстве.

Прозвучало также , что от "Нового Единства" были получены противоречивые сигналы о том, насколько реальной является кандидатура Кариньша на должность премьера.

Напомним, в неофициальных переговорах в качестве потенциального компромиссного кандидата на должность премьер-министра назван представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Фото: flickr.com/Saeima