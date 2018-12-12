﻿ Президент решил не вмешиваться в формирование правительства, Mixnews.lv

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Президент решил не вмешиваться в формирование правительства (16)

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Выборы-2018 | 12 декабря 2018 года, 15:30

Президент Латвии Раймонд Вейонис в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства, уважая выраженное партиями желание продолжать консультации, сообщили в канцелярии президента.

На этой неделе президент встречался с руководителями фракций избранных в Сейм партий, чтобы говорить о дальнейшем процессе формирования правительства.

В канцелярии сообщили, что во время встреч в Рижском замке руководители фракций выразили готовность договориться о поддержке общего кандидата в премьер-министры.

Вейонис, по его словам, будет уважать это желание партий. Также сообщается, что конкретные временные рамки для консультаций не обозначены.

Комментарии 16
Никаких чётких решений1 час назад
Какой он президент, так сувенир латвийский.
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Henrijs1 час назад
Ваше недогосударство.
А у президента политическая импотенция.
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yes56 минут назад
зачем России платить за чужую армию как вы, когда у неё самая мощная в мире )) Анжела красные трусишки
это вы металлалом скупаете по цене новой современной техники, лошары одним словом
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