﻿ Президент решил не вмешиваться в формирование правительства, Mixnews.lv

Президент решил не вмешиваться в формирование правительства (16)
Выборы-2018 | 12 декабря 2018 года, 15:30
Президент Латвии Раймонд Вейонис в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства, уважая выраженное партиями желание продолжать консультации, сообщили в канцелярии президента.
На этой неделе президент встречался с руководителями фракций избранных в Сейм партий, чтобы говорить о дальнейшем процессе формирования правительства.
В канцелярии сообщили, что во время встреч в Рижском замке руководители фракций выразили готовность договориться о поддержке общего кандидата в премьер-министры.
Вейонис, по его словам, будет уважать это желание партий. Также сообщается, что конкретные временные рамки для консультаций не обозначены.
А у президента политическая импотенция.
это вы металлалом скупаете по цене новой современной техники, лошары одним словом