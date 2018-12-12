﻿ Президент решил не вмешиваться в формирование правительства, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Президент Латвии Раймонд Вейонис в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства, уважая выраженное партиями желание продолжать консультации, сообщили в канцелярии президента.

На этой неделе президент встречался с руководителями фракций избранных в Сейм партий, чтобы говорить о дальнейшем процессе формирования правительства.

В канцелярии сообщили, что во время встреч в Рижском замке руководители фракций выразили готовность договориться о поддержке общего кандидата в премьер-министры.

Вейонис, по его словам, будет уважать это желание партий. Также сообщается, что конкретные временные рамки для консультаций не обозначены.