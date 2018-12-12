﻿ "Новое Единство" возьмется за формирование правительства, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Объединение партий "Новое Единство" готово начать с остальными партиями консультации, чтобы выяснить, есть ли стабильное большинство, способное договориться о предстоящих задачах нового правительства, сообщил журналистам после заседания правления объединения его председатель Кришьянис Кариньш.

В ходе этих консультаций станет понятно, может ли Кариньш взять на себя формирование правительства.

#JaunāVienotība ir gatava uzsākt valdības veidošanas sarunas ar citām eiropeiski orientētām partijām, pēc partiju apvienības valdes, Saeimas frakcijas un partiju pārstāvju kopsēdes paziņoja valdes priekšsēdētājs @krisjaniskarins.



Video skaties šeit https://t.co/3M4vdFkZTo pic.twitter.com/CPsaXnwsYt — JAUNĀ VIENOTĪBA (@Jauna_Vienotiba) 12 декабря 2018 г.

Политические партии готовы откликнуться на инициативу объединения партий "Новое Единство" и его кандидата в премьеры Кришьяниса Кариньша в процессе формирования правительства.

Все приглашенные Кариньшем на переговоры партии планируют согласиться, но их мнения о возможной модели правящей коалиции расходятся. На неофициальных переговорах тоже звучит, что привлечь в правительство все шесть партий будет сложно из-за обозначенных некоторыми из них "красных линий".

Политики прогнозируют, что договориться о сформированном Кариньшем правительстве удастся сравнительно быстро.

Самая крупная в Сейме партия "Согласие" в переговорном процессе не учавствуют.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства, уважая выраженное партиями желание продолжать консультации, сообщили в канцелярии президента.

На этой неделе президент встречался с руководителями фракций избранных в Сейм партий, чтобы говорить о дальнейшем процессе формирования правительства.

В канцелярии сообщили, что во время встреч в Рижском замке руководители фракций выразили готовность договориться о поддержке общего кандидата в премьер-министры.

Вейонис, по его словам, будет уважать это желание партий. Также сообщается, что конкретные временные рамки для консультаций не обозначены.

Фото: flickr.com/Krišjānis Kariņš