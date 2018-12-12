﻿ "Новое Единство" возьмется за формирование правительства, Mixnews.lv

"Новое Единство" возьмется за формирование правительства (14)
Объединение партий "Новое Единство" готово начать с остальными партиями консультации, чтобы выяснить, есть ли стабильное большинство, способное договориться о предстоящих задачах нового правительства, сообщил журналистам после заседания правления объединения его председатель Кришьянис Кариньш.
В ходе этих консультаций станет понятно, может ли Кариньш взять на себя формирование правительства.
#JaunāVienotība ir gatava uzsākt valdības veidošanas sarunas ar citām eiropeiski orientētām partijām, pēc partiju apvienības valdes, Saeimas frakcijas un partiju pārstāvju kopsēdes paziņoja valdes priekšsēdētājs @krisjaniskarins.— JAUNĀ VIENOTĪBA (@Jauna_Vienotiba) 12 декабря 2018 г.
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Политические партии готовы откликнуться на инициативу объединения партий "Новое Единство" и его кандидата в премьеры Кришьяниса Кариньша в процессе формирования правительства.
Все приглашенные Кариньшем на переговоры партии планируют согласиться, но их мнения о возможной модели правящей коалиции расходятся. На неофициальных переговорах тоже звучит, что привлечь в правительство все шесть партий будет сложно из-за обозначенных некоторыми из них "красных линий".
Политики прогнозируют, что договориться о сформированном Кариньшем правительстве удастся сравнительно быстро.
Самая крупная в Сейме партия "Согласие" в переговорном процессе не учавствуют.
Как сообщалось ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства, уважая выраженное партиями желание продолжать консультации, сообщили в канцелярии президента.
На этой неделе президент встречался с руководителями фракций избранных в Сейм партий, чтобы говорить о дальнейшем процессе формирования правительства.
В канцелярии сообщили, что во время встреч в Рижском замке руководители фракций выразили готовность договориться о поддержке общего кандидата в премьер-министры.
Вейонис, по его словам, будет уважать это желание партий. Также сообщается, что конкретные временные рамки для консультаций не обозначены.
Фото: flickr.com/Krišjānis Kariņš