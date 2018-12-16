﻿ Вейонис: если партии поддержат Кариньша, он будет назначен премьером, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Если представленные в Сейме политические партии смогут договориться о поддержке кандидату в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу, президент Латвии Раймонд Вейонис номинирует его на эту должность. Это подтвердил сам глава государства в интервью телеканалу TV3.

Вейонис не видит ни одной причины, чтобы не назначать Кариньша на пост премьера, если партии договорятся о поддержке его кандидатуры.

Президент заявил, что после того как правительство не удалось сформировать двум ранее номинированным кандидатам Янису Бордансу и Алдису Гобземсу, Вейонис спросил у партий, кого они хотят видеть в качестве главы правительства - кандидата от одной из избранных в Сейм партий или человека "со стороны". По его словам, все партии отказались работать в правительстве беспартийного премьера.

Как сообщает TV3, в понедельник, 17 декабря, продолжится работа над формированием правительства. У правления "Нового Единства" в 12 часов в понедельник запланировано заседание. Подобные заседания проведут и другие партии и, в случае необходимости, встречу, посвященную переговорам о формировании правительства проведет и партия KPV LV.

Фото: flickr.com/Saeima