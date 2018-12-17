﻿ Кариньш предлагает увеличить число министров, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Кандидат на пост премьер-министра от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш предложил свое видение разделения сфер ответственности между партиями, которое предусматривает утверждение новой должности в его правительстве - министра по демографическим делам. Об этом сообщает Skaties.lv, со ссылкой на телеканал TV3 .

Согласно информации имеющейся в распоряжении телеканала TV3, Кариньш предлагает каждой партии по три министерских портфеля.

Чтобы это было возможно, планируется создать должность министра по демографическим делам, должность которого будет предложена Национальному объединению, которое вероятнее всего, на этот пост могло бы выдвинуть неизбранного в Сейм Иманта Парадниекса. Также в правительстве Кариньше нацблок продолжил бы руководитб Министерством культуры и Министерством земледелия.

Кроме должности премьера, "Новое Единство" хочет управлять Министерством финансов, выдвинув на эту должность министерства благосостояния Яниса Рейрса. В свою очередь должность министра иностранных дел мог бы сохранить Эдгар Ринкевич.

Партии "Для развития/За!" Кариньш предлагает руководить Министерством окружающей среды и регионального развития, а также Министерством здравоохранения и Министерством обороны.

KPV LV предлагается управлять Министерством экономики, Министерством благосостояния, Министерством внутренних дел.

Между тем Новой консервативной партии (НКП) предложено руководить Министерством юстиции, Министерством сообщения и Министерством образования и науки.

Однако предложение Кариньша может быть скорректировано в тот момент, когда партии обсудят его во время запланированных встреч в понедельник, 17 декабря.

Фото: flickr.com/Krišjānis Kariņš