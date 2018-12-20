﻿ Они издеваются? Переговоры о правительстве снова зашли в тупик, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Кандидат на пост премьер-министра Кришьянис Кариньш отклонил кандидатуру Алдиса Гобземса (KPV LV) на пост министра внутренних дел, переговоры с партиями о возможности получить стабильное большинство в Сейме продолжатся до завтрашнего утра.

"Мне на данный момент ясно одно - Алдис Гобземс не хочет ни формировать это правительство, ни поддерживать его. Я не буду формировать Кабинет министров с Алдисом Гобземсом в качестве министра внутренних дел", - заявил политик журналистам.

Как подчеркнул Кариньш, KPV LV до этого заявляла, что не будет выдвигать другого кандидата на пост главы Министерства внутренних дел.

Между тем, сам Гобземс указал, что партия KPV LV не будет называть нового кандидата в министры внутренних дел.

Однако, по его словам, политическая сила может предоставить оценку некоторым возможным кандидатам на должность министра внутренних дел.

Правительство, сформированное четырьмя партиями, без KPV LV, получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного право-центристского большинства.

Как сообщалось ранее, Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), KPV LV, "Для развития/За" и национальному объединению VL-TB/LNNK.

Фото: flickr.com/Saeima