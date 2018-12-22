﻿ Дзинтарс: переговоры о правительстве еще никогда не были такими тяжелыми, Mixnews.lv

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Переговоры о формировании правительства никогда еще не были такими тяжелыми и изменчивыми, считает лидер национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvibai/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс.

Политик заявил в интервью агентству LETA, что еще не исчерпаны возможности достичь договоренности по премьер-министру, выдвинутому партиями. С точки зрения Дзинтарса, президент Латвии Раймонд Вейонис поступил правильно, дав партиям время продолжить переговоры.

На данный момент четыре партии - VL-TB/LNNK, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия (НКП) - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.

Как сообщалось ранее, президент Раймонд Вейонис в пятницу, 21 декабря, не выдвинул следующего кандидата в премьер-министры, дав партиям время на переговоры.

Фото: flickr.com/Saeima