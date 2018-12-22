﻿ Партии решили не вести переговоров о правительстве перед Рождеством, Mixnews.lv

Выборы-2018 |

Во время рождественских выходных официальные переговоры о формировании правительства не запланированы, заявили агентству LETA опрошенные журналистами политики. Однако партии все же надеятся договориться о кандидатуре премьер-министра.

Как отмечает LETA, до сих пор существует возможность, что процесс формирования правительства может взять на себя кто-то из "Нового Единства". Если ранее было задумано, что полномочия премьера мог бы взять на себя Кришьянис Кариньш, то теперь рассматриваются кандидатуры Арвила Ашераденса и Эдгара Ринкевича. Политики указывают, что на данный момент сложно прогнозировать точный исход переговоров, поэтому слишком рано говорить о том, кто бы мог стать премьер-министром.

На данный момент четыре партии - "Новое Единство", "Для развития/За!", Новая консервативная партия (НКП), Национальное объединение VL-TB/LNNK - договорились создать ядро коалиции. У этих партий есть 50 голосов в парламенте и сейчас политики ищут способы получить более убедительное большинство. Как одно из решений проблемы рассматривается возможность привлечь голоса депутатов KPV LV, однако также не исключается возможность того, что из-за разногласий отдельные политики могут отделиться от этой партии.

Между тем Алдис Гобземс написал в соцсети Facebook, что кто-то пытается расколоть KPV LV, "надеясь на то, что в партии будут предатели". По мнению Гобземса, дополнительные голоса для поддержки правительства Кариньша, Ашераденса или Ринкевича пытаются получить с помощью "публичной лжи, несанкционированно записанными разговорами в помещениях Сейма". Политик утверждает, что у него есть доказательства этому.

В свою очередь сопредседатель "Для развития/За!" Юрис Пуце заявил агентству LETA, что пока еще не иссякли возможности договориться о выдвинутом партиями премьер-министре.

"Я думаю, что мы на самом деле близки к выдвижению кандидата от партий. Правительство будет, я уверен в этом на 100%", - указал Пуце, добавив, что сейчас легче всего было бы договориться о кандидате именно от "Нового Единства".

По словам политика, "Для развития/За!" будет готово поддержать кандидатуру Ашераденса или Ринкевича.

"На данный момент пытаемся понять, какая существует комбинация и в правительстве какого премьера партии готовы работать. Я не могу сказать, кто из кандидатов был бы самым подходящим для достаточного количества голосов, поскольку это еще является вопросом для переговоров. Кришьянис Кариньш фактически отступил в сторону и больше не является кандидатом. Обсуждаются кандидатуры Арвила Ашераденса и Эдгара Ринкевича, и мы бы поддержали и одного, и второго. Они оба нам кажутся одинаково приемлемыми", - указал Пуце.

Лидер НКП Янис Борданс рассказал журналистам, что у партии также не предусмотрены официальные переговоры во время выходных, однако он не исключает, что могут состояться неформальные оперативные встречи в дни между праздниками. Официальные переговоры между партиями могут состояться в первые дни 2019 года.

Борданс считает, что до сих пор существует возможность договориться о премьер-министре, выдвигаемом партиями. Он указал, что НКП поддержала бы выдвинутого "Новым Единством" кандидата.

Как сообщалось ранее, президент Раймонд Вейонис в пятницу, 21 декабря, не выдвинул следующего кандидата в премьер-министры, дав партиям время на переговоры.

Фото: flickr.com/saeima