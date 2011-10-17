Эксклюзив

Эксперт: русский язык самодостаточен, его невозможно запретить ( )

FKTK: мы не боимся аудита, это нормальное явление ( )

Сухоруков: голливудские актрисы протестуют в черных платьях с декольте ниже сисек ( )

FKTK: Citadele не доплачивают за гарантированные выплаты клиентам ABLV ( )

В Риге прошел "марш с барабанами" против школьной реформы ( )

Лембергс: бесконтрольность над FKTK и Банком Латвии - полный идиотизм! ( )

FKTK: о "проблемных банках" известно давно, FinCen ничего нового не сказал ( )

Соцсеть: Латвия - первая страна в мире, где депутат сложил мандат ради зоопарка ( )

Иесалниекс обвинил Пабрикса в "лживом поклепе" на VL-TB/LNNK ( )

Депутат об агитации на госязыке: почему мы еще обсуждаем это спустя 27 лет? ( )

Юрист: агитация на госязыке - ущемление прав СМИ ( )

АНОНС: в "Личном утре" - художник, композитор и поэт Янис Анманис