28 июня 2016 года в Латвию из Греции было перемещено 18 лиц, нуждающихся в международной защите, включая шестерых несовершеннолетних детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции. Прибыли три семьи из Сирии, сейчас они находятся в центре ищущих убежища в Муцениеки. Самая многочисленная семья состоит из восьми человек трех поколений. Во второй семье семь, в третьей - три человека. Таким образом, в рамках программы ЕС по перемещению беженцев Латвия приняла уже 47 человек.

В тот же день министр юстиции Дзинтарс Расначс публично принес извинения всем, кому он причинил вред своими действиями, использовав транспорт министерства для перевозки своего личного шкафа. Министр признает, что грубо нарушил профессиональную этику. "Я действовал непрофессионально, за что публично еще раз извиняюсь. Это был чрезвычайный случай, который потребовал 40 минут моего обеденного перерыва", - сказал министр агентству ЛЕТА.

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в Салгальской волости под Елгавой состоялось освящение самой большой в Европе Пагоды мира — Ступы просветления. Место размещения и размер Ступы (18 метров) были выбраны так, чтобы ее благотворное действие распространялось и на близлежащие страны: Литву, Эстонию, Белоруссию, Россию. К строительству храма приступили в 2007 году. Проектировали его по тибетским канонам латвийские архитекторы Интс Пуятс и Михаил Чебурашкин.



В тот же день в Ригу на два дня зашел американский военный корабль USS Oscar Austin. Американские моряки приняли участие в работах по расчистке склада Детской клинической университетской больницы, а также побывали в гостях у ее пациентов.

28 июня 2013 года на саммите в Брюсселе лидерами ЕС было одобрено вступление Латвии в зону евро.



28 июня 2012 года находившаяся с визитом в Риге госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила Кабинет Министров. Для неё было решено открыть двери настежь. Пытаясь это сделать, охранники сломали дверь и камеру видеонаблюдения. Выступая на пресс-госсекретарь США заявила: «Латвия – это история успеха, которая показывает преимущества интеграции в Евросоюзе и НАТО. Но этого недостаточно. Нам надо приложить больше усилий, чтобы укрепить демократию, безопасность и процветание на всем континенте. Я хочу поблагодарить Латвию не только за то, что она стала примером и образцом для других стран Европы, но и за призыв освободить политических заключенных, а также стремление укрепить демократию в соседних Белоруссии и Украине».



В тот же день Хиллари Клинтон приняла участие в церемонии переименования улицы Ремтес в Риге, на которой расположено посольство США, в улицу Самнера Уэллса, в честь бывшего госсекретаря США.

В тот же день президент Андрис Берзиньш прекратил трудовые отношения с советником по вопросам истории Антонием Зундой. Историк был уволен «по договоренности сторон», его рабочее место ликвидировано. «Думаю, в Москве определенные люди пили за это шампанское», - сказал Зунда в интервью газете «Латвияс авизе».

28 июня 2011 года министерство иностранных дел Латвии сообщило, что не будет называть Грузию Джорджией, несмотря на просьбу грузинской стороны.



В тот же день состоялись презентации сразу двух переводов Корана на латышский язык. Один перевёл поэт Улдис Берзиньш, а второй — композитор Имантс Калныньш.

28 июня 2010 года были опубликованы результаты исследования, проведенного DnB Nord Latvijas barometrs, согласно которым жители Латвии стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране, а также возможности преодоления финансового кризиса, На шесть процентных пунктов — до 40% — снизилось число респондентов, считающих, что экономическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться. Несмотря на тот факт, что в целом 85% респондентов до сих пор в целом негативно оценивают работу правительства, пик недоверия — позади, свидетельствовали данные исследования.

В тот же день представитель по связям с прессой Рижского регионального управления полиции Том Садовскис сообщил, что за отправление естественных надобностей у памятника Свободы и на Ратушной площади в конце прошедшей недели оштрафовано четыре иностранца. Два гражданина Швеции оштрафованы на 250 латов каждый, а гражданин Германии и гражданин Италии - на 200 латов. Гражданин Нидерландов 1975 г. рожд. и британец 1982 г. рожд., справившие нужду на Ратушной площади, оштрафованы на 15 и 20 латов, так как были пойманы на месте происшествия муниципальными полицейскими, которые имеют право штрафовать нарушителей на месте.

28 июня 2009 года стало известно, что неизвестные злоумышленники получили доступ к к электронной почте экс-министра иностранных дел Артиса Пабрикса. Злоумышленникам также удалось получить доступ к профилю Пабрикса на сайте draugiem.lv, и они заменили его фотографию на фото Гитлера.

28 июня 2008 года вице-мэр Риги Андрис Аргалис в интервью заявил, что для уменьшения транспортных заторов на столичных улицах, необходимо сузить слишком широкие городские тротуары. А также стоило бы разрешить правые повороты на перекрестках на красный свет светофора.

В ту же ночь, около 3.03 работники центра видеонаблюдения Полиции самоуправления Риги сообщили патрульной полиции о том, что возле памятника Свободы замечен мужчина, который, взобравшись на смотровую площадку памятника, справлял там естественные надобности. Прибыв на место происшествия через минуту, патрульные полицейские задержали нарушителя. Им оказался Николай 1987 г. рождения, который был доставлен в полицейский участок для составления протокола.

28 июня 2007 года стало известно, что владельцами одного из крупнейших в Латвии молокоперерабатывающих предприятий АО Valmieras piens опосредствованно стали супруга бывшего лидера Народной партии Андриса Шкеле - Кристиана Либане-Шкеле и его дочери - Мадара Шкеле и Анете Шкеле-Петерсоне,

В тот же день в торговом центре Sky&More в Риге, на ул. Дунтес начал работу первый в Латвии ресторан монгольской кухни The Mongolian Barbeque. Cообщалось, что для приготовления блюда повара ресторана используют деревянные мечи, по принципу солдат известного монгольского завоевателя Чингисхана, использовавших для приготовления пищи свои железные мечи.



28 июня 2006 года в Икшкиле во время учебного полета упал самолет, погибли инструктор и его ученик. Самолет Cessna 152 принадлежал компании Aeronavigacijas serviss, а ранее - Эйнару Репше. Самолет упал между частными жилыми домами, не задев их лишь по счастливой случайности.

В тот же день аттестационная комиссии министерства обороны поддержала присвоение звания бригадного генерала кандидату на должность командующего Национальными вооруженными силами Латвии полковнику Юрию Маклакову.

28 июня 2005 года в полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенном на Рижской гидроэлектростанции взрывном устройстве. Полиции пришлось закрыть дорогу Саласпилс-Бабите, которая ведет через Рижскую ГЭС, в результате чего возник большой транспортный затор. Полиция выяснила, что звонил 15-летний подросток. При задержании он заявил, что таким образом просто развлекался.

28 июня 2004 года вице-спикер Госдумы России, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на встрече с балтийскими журналистами заявил: «Если будет худший вариант - война, Балтийские страны будут уничтожены. Зачем нужны НАТО Балтийские страны? Чтобы было, где разместить свои военные силы, и если будет война, то ваша страна исчезнет с лица земли».

В тот же день Земгальский окружной суд вынес первый в латвийской истории приговор по делу религиозного культа - «центра исследователей души «Лайя». Пятеро активистов были признаны виновными в большой драке с полицией. Суд применил необычное наказание - оштрафовал условно.

28 июня 2003 года газета Diena сообщила, что Госконтроль обвинил советника латвийской миссии при НАТО Яниса Сартса в превышении должностных полномочий в связи с покупкой слишком дорогостоящего служебного автомобиля Audi A6 стоимостью 9960 латов. Советник дополнительно приобрел проигрыватель компакт-дисков стоимостью 181 лат и электронный стабилизатор за 984 латов, уплатив таким образом в общей сложности 11 181 лат, что почти на 2000 латов превышает допустимую сумму. Госконтроль потребовал, чтобы Сартс вернул переплаченные деньги.

28 июня 2002 года Курземский окружной суд приговорил предпринимателя Арманда Стендзениекса, обвиненного в выманивании у Banka Baltija кредита в размере 18 миллионов долларов США, к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы, но в результате применения закона об амнистии этот срок был сокращен вдвое.

28 июня 2001 года комитет по вопросам безопасности и порядка Рижской думы концептуально поддержал предложение фирмы "M.Шафро & Ко" об установке в школах систем видеонаблюдения с подключением к Интернету, чтобы за поведением школьников могла наблюдать полиция, руководство школы, а также родители.

В тот же день премьер-министр Андрис Берзиньш и министр земледелия Атис Слактерис обсудили необходимость предотвращения случаев нападения бультерьеров, питбультерьеров и других бойцовых собак на людей и пришли к единому мнению, что было бы желательно запретить содержание этих собак в Латвии.

28 июня 2000 года дорожная полиция задержала в центре Риги пьяного водителя автобуса, везшего детей на мероприятие VIII Праздника песни и танца школьников. Шофер был задержан в 11:30 на одной из центральных улиц Риги во время проведения полицией обычной проверки водителей транспортных средств. Содержание алкоголя в крови задержанного составляло 2,27 промилле. В этом автобусе ехали школьники из 1-й Лиепайской средней школы, он был арендован у одной лиепайской турфирмы, расположенной на ул.Ригас.

В тот же день был арестован работник рекламного отдела газеты Diena Вилнис Ворславс. Он был официально признан педофилом и в 2002 году приговорен к восьми годам лишения свободы.



28 июня 1999 года выступая на самой первой после избрания президентом телевизионной пресс-конференции, Вайра Вике-Фрейберга призвала к борьбе с алкоголизмом.

28 июня 1998 года вечером из пункта содержания нелегальных иммигрантов на улице Гайзиня, 7 в Риге бежали семь человек, прибывшие в Латвию из южных республик СНГ. В ходе служебного расследования было установлено, что бегство нелегальных иммигрантов стало возможном из-за явной халатности работников полиции.



28 июня 1997 года в городе Талсы во время полицейско-пожарного праздника на площади Эзера погибли восемь детей в возрасти от 5 до 16 лет. Их поднимали на подъемнике, установленном на КамАЗе, когда на высоте 20 метров корзина подъемника вдруг оторвалась от стрелы. Всего в корзине находились трое взрослых и 27 детей.

28 июня 1996 года шведские полицейские подарили латвийским пограничникам 15 подержанных автомобилей Volvo.

28 июня 1995 года Генеральная прокуратура выписала ордер на арест банкира Александра Лавента.



28 июня 1993 года Банк Латвии начал выпускать банкноты номиналом 10 и 20 латов и монеты номиналом один, два, пять, десять и двадцать сантимов. Вступили в силу правила, соглас­но которым в Латвии все цены, тарифы и остатки на счетах подлежали пересчету и должны были быть вы­ражены в латах по курсу 200 LVL = 1 LVL, а также за­прет торговцам и работникам сферы услуг показывать цены в иностранной валюте.

В тот же день в Риге выступили популярные шведские группы Army of Lovers и Ace of base.

28 июня 1992 года в Москве скончался Михаил Таль, рижанин, ставший в 1960 году самым молодым в истории шахмат чемпионом мира. Похоронен в Риге.

В ту же ночь в Риге в результате взрыва впервые погиб человек. В 2 часа ночи на дороге к Островному мосту в электрический столб врезался автомобиль "Вольво". Выяснив степень повреждения, водитель снова сел в машину, которая взорвалась. Водитель погиб. При осмотре машины был обнаружен предохранитель от гранаты.

28 июня 1990 года Верховный Совет ЛР запретил присвоение советских орденов и медалей и отменил почетные звания Латвийской ССР.

28 июня 1973 года в Риге была зафиксирована температура воздуха +31 градус.



28 июня 1945 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза партизанам Латвийской ССР». Были награждены Оттомар Петрович Ошкалн и Вилис Петрович Самсон.

28 июня 1944 года Советское Информбюро сообщило: « Группа латвийских партизан из отряда «Латгалия» взорвала немецкий склад боеприпасов. Уничтожены более 1.000 кг. взрывчатых веществ, много гранат, мин, капсюлей-детонаторов, 5 автомашин и охрана склада. Партизаны этого же отряда за последние дни пустили под откос 3 немецких воинских эшелона».



28 июня 1941 года в ходе военных действий в Риге сгорели Дом Черноголовых и Ратуша.

В тот же день немецкая армия заняла город Бауску.



В тот же день вступивший в должность коменданта Лиепаи полковник Карл Лохмейер издал приказ жителям города сдать оружие, объявил комендантский час и выразил уверенность, что местные жители не испытывают ненависть к Германским вооруженным силам. Такие жители Лиепаи могли насчитывать на защиту Германского государства. А также полковник призвал поддержать его в борьбе с большевиками.

28 июня 1940 года особым распоряжением президента Карлиса Улманиса были освобождены 14 политических заключенных, на которых не распространялся закон об амнистии от 21 июня.



В тот же день вместо закрытой газеты «Сегодня» вышла «Русская газета». Она писала: «Старый режим пал. Свершилось то, что было неминуемо, что логически вытекало из губительной внешней и внутренней политики, которую проводило старое правительство. С того момента, как Латвия наравне с остальными Балтийскими государствами заключила с Советским Союзом договор о взаимопомощи, перед страной было только два пути: или открыто и честно исполнить взятые на себя по отношению к великому восточному соседу обязательства, основанные на жизненных интересах латвийского народа и государства, или пойти по пути политических авантюр и темных закулисных махинаций, которые неминуемо навлекли бы на страну неисчислимые бедствия. Несмотря на утверждение бывших правителей о существовании «социального мира и единения в Латвии», латвийский народ резко отрицательно относился к заверениям старого правительства, и невиданная еще в Латвии народная демонстрация в связи с приходом Красной Армии является лучшим подтверждением настроений народа». 2 июля 1940 года после 5-го номера газета была закрыта.



28 июня 1937 года газета «Яунакас зиняс» опубликовала речь Карлиса Улманиса в Лиепае и описание визита Вождя в этот город. «Уже ранним утром на залитых солнцем улицах и у железнодорожного вокзала собралась школьная молодежь и взрослые, что приветствовать народного Вождя и его спутников, которые в таком большом количестве приехали из столицы в Лиепаю. Президент прибыл в 8.40 в специальном салон-вагоне».



В тот же день в Вецмилгрависе, в порту, из-за перегруза утонула немецкая моторная яхта "Ольга". Портовые чиновники установили, что судно приняло чрезмерный груз брёвен.

28 июня 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «В ночь на вчерашний день в доме № 63 по Артиллерийской улице разыгралась следующая трагикомедия. Два молодых человека составили план покражи имущества у их общей знакомой, Марии Шлессер. Один из них пригласил г-жу Шлессер прогуляться, а другой в это время через незапертую дверь проник в вязальную мастерскую гуляющей хозяйки, отвинтил со стола большую вязальную машину, собрал кое-что из платья и пытался уже улизнуть, но был случайно замечен из окна полицейским Бергом , проживающим в том же доме. Вор бросился бежать, оставив похищенное во дворе. Берг, не успев даже надеть обуви, погнался за преступником и настиг его на Орлиной улице. Доставленный в 8-ой полицейский участок, он признался в краже и назвал своего сообщника. Последний успел уже в это время вернуться, вместе с Шлессер с прогулки. Велико было её удивление, кода Бог весть откуда вынырнувшие полицейские вдруг арестовали её спутника за сообщничество в краже. Похищенное имущество, оценивающееся в 40 тысяч рублей, возвращено потерпевшей».



28 июня 1923 года года начал работу седьмой Кабинет министров ЛР во главе с Зигфридом Анной Мейеровицем. Просуществовал до 26 января 1924 года. В этом правительстве было 9 министерств.

28 июня 1905 года в Либаве среди военных моряков начались беспорядки из-за испорченного мяса.

28 июня 1726 года в Ригу из Митавы тайно прибыла герцогиня Курляндии Анна Иоанновна и вела переговоры с князем Меньшиковым о будущем Курляндского герцогства.

Фото - mixnews.lv, president.lv, spoki.lv, stupa.lv, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журналы "Неделя" и "Атпута".