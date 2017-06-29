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был открыт после реконструкции мост через Лиелупе возле Калнциемса на Лиепайском шоссе. Общие затраты на ремонт участка дороги и строительства моста составили 14 миллионов евро. Средства были выделены из Европейского фонда выравнивания.

на заседании по выполнению меморандума о сотрудничестве между негосударственными организациями и Кабинетом министров были представлены результаты исследования "Данные о гражданском обществе". Латвийский уровень нетерпимости составил 68 пунктов, и это самый высокий показатель в ЕС. Выше всего нетерпимость в возрастной группе старше 55 лет - 70 пунктов и выше. Немного ниже ее уровень среди молодежи и людей среднего возраста - немногим более 60 пунктов. Также нетерпимость выше среди людей с низкими доходами и средним образованием. Самый низкий уровень нетерпимости был в Швеции, где он составляет 4 пункта. В Эстонии индекс нетерпимости равен 41 пункту, в России - 50 пунктам.



29 июня 2015 года в Доме Черноголовых в Риге президент Андрис Берзиньш встретился с президентом Польши Брониславом Коморовским и подарил копию исторического альбома «Терра Мариана 1186-1888», изданного в 1888 году. «Оригинальный альбом был создан в Риге и содержит исторические свидетельства на протяжении семи веков о земле девы Марии или Ливонии, которая в настоящее время связана с большой частью территории стран Балтии. Альбом представляет не только информацию о земле девы Марии, но также дает представление о связях, которые создают историю отношений между Латвией и Польшей. Каждое из этих изданий являются уникальным, и один из немногих экземпляров сегодня я вручаю Вам, г-н Президент, в качестве подарка польскому народу», - сказал Берзиньш.



29 июня 2013 года латвийская группа «Прата ветра» выступила на фестивале в Гластонбери — одном из главных событий музыкального года в Британии. В один день с легендой британского рока The Rolling Stones, подчеркивала газета «Диена».



29 июня 2012 года Латвия установила дипломатические отношения с Соломоновыми островами, государством в юго-западной части Тихого океана. Совместное коммюнике об установлении отношений в Нью-Йорке подписали от имени Латвии - посол, постоянный представитель в ООН в Нью-Йорке Норман Пенке, от имени Соломоновых островов - посол, постоянный представитель в ООН в Нью-Йорке Коллинз Бек.

В тот же день помощник начальника Полиции безопасности Кристине Апсе-Круминя сообщила, что ПБ не усмотрела признаков преступного деяния в демонстрации оружия воспитанникам детсада "Пуците", принадлежащего депутату Иманту Парадниексу (ВЛ -ТБ/ДННЛ). С заявлением в ПБ обратилась Государственная служба качества образования. На занятии 16 марта детям младшего возраста демонстрировались форма и оружие латвийских легионеров. Полиция установила, что детям демонстрировалось деактивированное оружие и его копии, поэтому закон об обороте оружия не нарушен.

В тот же день Еврокомиссия перечислила в бюджет Латвии около 55,5 миллионов евро (39 миллионов латов) из Европейского фонда регионального развития и Фонда выравнивания.

29 июня 2011 года Управление по борьбе с организованной преступностью по подозрению в вымогательстве 10 тысяч долларов США произвело задержание нескольких известных в криминальных кругах личностей. Среди задержанных были Эрик Ловец 1962 г. рожд., Николай Харитонов 1947 г. рожд., Владимир Васильев 1958 г. рожд. по прозвищу Холодильник, Виталий Баранов 1966 г. рожд. и еще три человека.

29 июня 2010 года Комиссия рынка финансов и капитала решила выдать лицензию на деятельность АО Citadele banka - кредитному учреждению, созданному в рамках реструктуризации Parex banka.

В тот же день из-за жары был снят почетный караул у памятника Свободы, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Почетный караул снимается, если температура воздуха превышает +25 градусов или опускается ниже -10 градусов.

В тот же день Управлениe по делам гражданства и миграции вновь отказало председателю партии "Движение 13 января" Владимиру Линдерману в праве на экзамен для получения гражданства.

29 июня 2009 года представители победивших на выборах Рижской думы объединения «Центр согласия» и Латвийской первой партии/"Латвийский путь" подписали договор о создании коалиции в Рижской думе.

В тот же день проведенное специалистами DnB NORD Banka исследование показало, что в Латвии 27% жителей ожидают улучшения экономической ситуации в стране только в 2011 году и лишь 4% прогнозируют начало ее улучшения уже в конце 2009 года. Hа вопрос, когда в Латвии начнет улучшаться экономическая ситуация, 20% респондентов вообще не смогли ответить, а 8% ответили - никогда.

29 июня 2008 года Сейм Латвии освободил Алексея Лоскутова от выполнения должностных обязанностей начальника Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией. За отставку Лоскутова в закрытом голосовании проголосовали 52, против - 40 депутатов. Один бюллетень для голосования был признан недействительным.

В тот же день около пятисот человек овациями встретили у здания Сейма Алексея Лоскутова, чтобы приветствовать его и вручить цветы. Собравшиеся скандировали: "Распустить Сейм!".

В ту же ночь в Бауске Иварс Грантиньш, будучи пьяным, убил и расчленил на 46 частей бывшую жену и мать своей дочери Ингу Ломакину. И закопал в лесу. В том же году он убил еще двух женщин, в том числе свою дочь. Грантиньш был признан вменяемым, в его действиях не было найдено ни одного смягчающего вину обстоятельства. На заседании суда он признал свою вину во всех трех преступлениях и 18 мая 2009 года был приговорен к пожизненному заключению

29 июня 2007 года муниципальные полицейские задержали пьяных гражданина Великобритании и гражданина Ирландии, громивших общественный туалет у Бастионной горки в Риге. Они сорвали с окон занавески, бросали в дверь кирпичи и пытались сломать унитаз. Хулиганов доставили в вытрезвитель, на них был составлен протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и наложен штраф в размере 40 латов, а также составлен протокол о хулиганстве. В организме одного из задержанных было констатировано 1,5, второго - 2 промилле алкоголя.

В тот же день депутаты Сейма от объединения ТБ/ДННЛ направили в Совет по радио и телевидению письмо, в котором выражали опасения по поводу возможной деятельности в Латвии радиостанции «Эхо Москвы», принадлежащей контролируемому российским правительством концерну Газпром. И того, что «в результате этого в латвийской среде электронных масс-медиа может возрасти влияние России и будет пропагандироваться неблагоприятная для Латвийского государства идеология».

29 июня 2006 года на морском пляже в Бернаты Лиепайского района пара немецких туристов в четверг получила ожог "лжеянтарём" - фосфором . Пострадавшие получили ожоги первой и второй степени тяжести. У мужчины были обожжены пальцы, а у женщины — бедро. Гости из Германии нашли на пляже фосфор и приняли его за янтарь, но тот вспыхнул и на них загорелась одежда.

В тот же день были опубликованы результаты исследования Eurobarometer, свидетельствовавшие, что большая часть, или 87% граждан Латвии счастливы, что живут в этой стране.

29 июня 2005 года утром в расчетную группу Parex banka на ул. Мурьяню в Риге прибыли инкассаторы, и привезенные ими деньги остались в помещении банка на столе. Сотрудница банка вышла через запасной выход, не положив деньги в сейф. У выхода налетчики ударили ее по голове и вошли в помещение. Налетчики зашли в расчетную группу и пригрозили предметом, похожим на огнестрельное оружие. Телесные повреждения во время налета получила одна из работниц банка.

В тот же день в Риге на Даугаве напротив набережной 11 ноября в результате столкновения с прогулочным судном "Юрмала" затонул катер полиции самоуправления. Судно двигалось в направлении Вантового моста, где движение по воде было запрещено. Сотрудники полиции пытались остановить прогулочный кораблик, но он не реагировал на предупреждения, поэтому полицейским пришлось преградить ему дорогу. После столкновения полицейский катер затонул, но люди спаслись. Затем катер был извлечен из воды.

В то же утро в Риге на углу ул. Чака и Лачплеша в дорожно-транспортное происшествие попал катафалк с покойником. Около 10.20 на этом перекрестке столкнулись три машины, в аварии пострадал катафалк, сообщили в полиции. По данным полиции, люди в столкновении не пострадали.

29 июня 2004 года в больницу "Гайльэзерс" из Пушкинского лицея, где размещались участники 8-го праздника песни и танца школьников из Екабпилсского района, была доставлена 16-летняя Даце В., которой медики установили диагноз - алкогольная интоксикация.

В тот же день автомобиль Сейма Volvo с государственным номером АА 6602, в котором ехала председатель парламента Ингрида Удре, нарушил правила дорожного движения в Вецриге, проехав по пешеходной и велосипедной дорожке.

29 июня 2003 года около 4 часов утра в незапертый дом в Силамской волости в Резекненском районе с целью ограбления проник одетый в маску русскоговорящий мужчина. Хозяин дома не растерялся и, схватив стул, ударил им непрошенного гостя. Вскоре на помощь подоспела жена, угрожавшая грабителю кочергой, и тот с криком "не надо, не надо!" выбежал из дома. Муж и жена оба были пенсионного возраста Возраст смелых пенсионеров полиция не сообщила .

29 июня 2002 года результаты опроса, проведенного центром рыночных и социальных исследований «Латвияс факти», показали: 30,4% населения Латвии прогнозировали, что экономическая ситуация в стране в течение последующих 12 месяцев улучшится, 17,7% опрошенных считали, что экономическая ситуация в Латвии в течение года ухудшится, а 37,4% полагали, что не изменится.

29 июня 2001 года Центральное статистическое управление сообщило о том, что согласно предварительным результатам переписи населения в 2000 году, за последнее десятилетие удельный вес латышей в общей структуре населения Латвии возрос с 52% в 1989 году до 57,7% в 2000 году. Но одновременно общее число латышей в последние годы продолжает снижаться.

В тот же день в Риге был открыт реконструированный алтарь церкви Св. Петра. Это стало дипломной работой учащихся Рижской ремесленной средней школы. Реконструированный алтарь изготовлен из дуба, его высота составляет 18 метров, вес - 5,9 тонны. 11 башенок алтаря украшает примерно тысяча готических элементов. Оригинал алтаря был изготовлен в 1853 году и уничтожен в 1941 году.

В тот же день в Риге у дамбы АВ прошло освящение первого в истории Латвии гидрографического корабля Kristians Davis, построенного на финских верфях. Крестной матерью нового судна cтала президент Латвии Вайра Вике–Фрейберга.

29 июня 2000 года в реке Венте около Вентспилса был пойман сом, что стало сенсацией, потому что предыдущий случай поимки сома в этой реке был зарегистрирован в 1958 году.

29 июня 1999 года правительство поддержало участие латвийских вооруженных сил в международной операции в Косово.



В тот же день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отправилась в первый зарубежный визит со времени ее избрания президентом – в Сараево, для участия в подписании Пакта о стабильности в странах Юго-Восточной Европы.



29 июня 1998 года на улицы Риги по маршрутам 17 и 23 выехали новые троллейбусы чешской фирмы Škoda — 10 штук, раскрашенных в бело-синие цвета. Рижская дума приобрела в счет кредита в 5 миллионов долларов, предоставленного Всемирным банком на 13 летний срок 25 одновагонных машин стоимостью 178 тысяч долларов за штуку и 10 удлиненных, по 275 тысяч долларов.

В тот же день председатель Партии народного согласия Янис Юрканс сообщил журналистам, что накануне в Москве ПНС заключила соглашение о сотрудничестве с российским политическим объединением "Яблоко".



В тот же день в Риге начались XXII Праздник песни и XII Праздник танца. Участвовали 13 402 хориста и 10 659 танцоров. А всего участников, включая духовой и симфонический оркестры, фольклорные группы и ансамбли народной музыки, было 28 864 человека.

29 июня 1995 года были арестованы председатель совета Banka Baltija Александр Лавент и президент банка Талис Фрейманис.

29 июня 1991 года было основано кабельное телевидение Baltkom.

29 июня 1990 года Совет Министров принял решение о регулировании экспорта и импорта продукции и услуг.

29 июня 1972 года в научно–опытном хозяйстве «Сигулда» начался финальный смотр мастерства доярок. Его открыл министр сельского хозяйства Латвийской ССР В. Г. Строганов, сообщила газета «Советская молодежь».



29 июня 1941 года в Риге в результате артиллерийского обстрела загорелся собор Св. Петра - самая высокая в мире деревянная башня (121 метр), выстроенная без единого гвоздя. По странному совпадению это был день святых Петра и Павла по лютеранскому календарю. Церковь горела три дня, пока не рухнула. Именно тогда фотограф Вилис Ридзиниекс сделал знаменитую фотографию горящей башни.

В тот же день советcкие войска оставили города Лиепая и Елгава.



29 июня 1939 года в Риге президент Карлис Улманис посетил выставку достижений Латвии за пять лет. В том числе осмотрел выставленные на площади 15 мая (Домской) автомобиль производства завода «Вайрогс» и самолет завода VEF.

29 июня 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В канцелярию четвертого полицейского участка явился гражданин Карл Упнер, который, несмотря на повторные указания дежурного, не снял головного убора. На Упнера составлен был протокол за неуважительное отношение к государственному учреждению».

29 июня 1775 года в Митаве (ныне Елгава) открылась Митавская академическая гимназия, которая вскоре стала называться Петровской академией в честь последнего курляндского герцога Петра Бирона.

29 июня 1710 года шведский генерал-губернатор Риги Нильс Йонссон Штромберг Класторп принял предложение графа Бориса Петровича Шереметева о сдаче города.

Фото - pratavetra.lv, mixnews.lv, president.lv, Википедия, журнал "Атпута", газета "Тевия", книга "90 лет ЛР".