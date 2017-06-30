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в Риге на Эспланаде группа общественных деятелей, включавшая Владимира Линдермана, Александра Гапоненко, Владимира Бузаева, Иллариона Гирса и Сергея Малаховского собиралась подписать учредительный документ о создании общества, которое называется "Лига узников совести Латвии", и которое, по их словам, выступает против политических репрессий и преследований. Они собрались у памятника Барклаю-де-Толли подписать бумаги, после чего были задержаны полицией.

В тот же день Генпрокуратура России начала проверку законности признания независимости республик Прибалтики Госсоветом СССР в 1991 году. С соответствующим запросом в ведомство ранее обратились депутаты Госдумы России.

30 июня 2014 года стало последним днём, когда в коммерческим банках можно бесплатно обменять латы на евро по официальному курсу. Далее без ограничения срока латы можно менять на евро в Банке Латвии.



30 июня 2013 года в Риге начался XXV Праздник песни и XV Праздник танца, в которых приняли участие 40 тысяч певцов и танцоров.



30 июня 2011 года в Ауце в 4.30 утра молодой человек Наурис Шпелс, 1993 г. рождения, проходя по улице, заметил девочку 2006 г. рождения, повисшую на подоконнике второго этажа. Он начал говорить с ребенком и убедил его отпустить руки, ловко поймал, а затем отвел в полицию. За что позже получил благодарственную грамоту МВД. А также премию "Гордость Латвии".

В тот же день на радио Балтком вышел пилотный выпуск программы «Переплёт».

30 июня 2010 года общество "Центр Густава Целминьша" и ветераны бывшей партии "Национальный союз силы" солидаризовались с организаторами намеченного на четверг шествия в честь освобождения Риги от советской оккупации и вхождения нацистских войск в 1941 году и призвали всех латышей прийти к памятнику Свободы и возложить цветы. Тем временем президент Валдис Затлерс категорически осуждает запланированное мероприятие в честь вступления в 1941 году в Латвию войск нацистской Германии. А мэр Риги Нил Ушаков приказал муниципальной полиции незамедлительно предотвращать любое прославление нацизма во время запланированных в центре Риги мероприятий в память об освобождении столицы Латвии от СССР и вхождении в Ригу нацистских войск Германии.



30 июня 2009 года президент Валдис Затлерс первым из президентов Латвии встретился в Рижском замке с представителями так называемых национальных партизан. Встреча прошла в закрытом режиме.

В тот же день президент Валдис Затлерс провозгласил закон «О выплате государственных пенсий и пособий в период с 2009 по 2012 гг.», предусматривавший уменьшение пенсий неработающим пенсионерам на 10%, работающим — на 70%, а пособия для работающих родителей — на 50%. Предполагалось, что закон будет действовать до 31 декабря 2012 года.

В тот же день Кабинет министров принял решение полностью прекратить реализацию проекта Рижского концертного зала. Министерству культуры было поручено отказаться от аренды дамбы АВ, где планировалось вести строительство. Премьер Валдис Домбровскис на заседании правительства подчеркнул, что в ближайшие годы ни проектировать, ни строить этот концертный зал будет невозможно.

30 июня 2008 года Рижский окружной суд приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества ранее судимого Павла Курганова, обвиненного в убийстве трех человек. На тот момент пожизненное заключение в Латвии отбывали 49 человек.

30 июня 2007 года совладелец предприятия Kurzemes Avio Алдис Мурниекс заявил о намерении развивать в Лиепае малую авиацию и в будущем предлагать услуги аэротакси.

В тот же день латвийским пограничникам после долгой погони удалось задержать на реке Лиелупе сильно пьяного мужчину, управлявшего катером. В его организме было констатировано 2,07 промилле алкоголя. Нарушитель был задержан около 16.00 недалеко от Лиелупского яхт-клуба. Он был настолько пьян, что даже не мог бежать.

В тот же день с 14 до 16 часов в международном аэропорту "Рига" жители и гости города могли осмотреть два боевых самолета Воздушных сил США A-10 Thunderbolt и грузовой самолет C-130. Сообщалось, что этими самолетами пользуется только американская армия, и в Латвии их можно было видеть впервые. Мероприятие организовало посольство США совместно с Министерством обороны Латвии.

30 июня 2006 года в Госагентстве занятости было зарегистрировано 74 387 безработных. Уровень безработицы в Латвии составлял 7%.

В тот же день правление партии "Новое время" решило исключить из неё мэра Юрмалы Инесе Айзстрауту и ещё двоих депутатов, избранных в Юрмальскую думу от этой партии, тем самым осудив их голосование за поправки к плану городского развития.

В тот же день в Рижском 47-м почтовом отделении на ул.Грециниеку, состоялось торжественное вручение первой индивидуальной почтовой марки. Первым корпоративным клиентом, воспользовавшимся новой услугой «Латвияс Пастс» «Моя почтовая марка», стал Parex banka. На марке, отпечатанной тиражом 5 100 экземпляров было изображено главное здание банка на ул. Смилшу, 3, в ночном освещении.



30 июня 2005 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга встретилась в Ватикане с Папой Римским Бенедиктом XVI, который передал латышскому народу свое благословение.

В ту же ночь Лиепае в вытрезвитель муниципальной полиции был доставлен пьяный моряк из Санкт-Петербурга, буянивший в кафе. В 00:25 поступил вызов в кафе Latvijas 1. rokkafejnica, охранникам которого потребовалась помощь полицейских, так как сами они не могли справиться с российским моряком. Пьяный Алексей повредил две стеклянных двери.

30 июня 2004 года Юрмальская дума на 99 лет заключила с супругом президента Латвии Имантсом Фрейбергсом договор о сдаче в аренду участка земли площадью 5884 квадратных метра в Дубулты, на ул. Блауманя 15а. Однако из-за большого общественного резонанса сделка не состоялась.

30 июня 2003 года министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис поддержал предложение депутата Сейма, президента Клуба защиты среды Арвида Улме создать экологическую полицию, которая была бы наделена правом административно наказывать и задерживать нарушителей требований в области охраны окружающей среды.

30 июня 2002 года было завершено строительство железнодорожного контрольно-пропускного пункта в Зилупе на границе с Россией. Общие расходы на реконструкцию этого КПП составили 606 542,89 лата.

30 июня 2001 года полиция конфисковала в одном из домов Стопиньской волости Рижского района самое большое на тот момент количество наркотических и психотропных веществ на территории Латвии. Было обнаружено: килограмм кокаина, три килограмма амфетамина, 100 граммов марихуаны и все это было оценено в 100 тысяч латов по рыночной стоимости.

30 июня 2000 года в Новом форштате Даугавпилса был объявлен карантин в связи с тем, что у одного домашнего кота было обнаружено бешенство.

В тот же день в Гайльэзерскую больницу был доставлен 17-летний школьник - участник Праздника песни, пострадавший от передозировки наркотиков. В результате передозировки гашиша у школьника не выдержало сердце, и ему стало плохо.

30 июня 1999 года газета Financial Times сообщила, что по данным Европейского банка реконструкции и развития, наиболее резкое снижение внутреннего валового продукта (ВВП) за период с 1989 года среди стран Центральной , Восточной Европы и Балтии наблюдалось в Латвии и Македонии. ВВП в обеих странах снизился на 40%.

30 июня 1998 года президент Латвии Гунтис Улманис в соответствии с Сатверсме приостановил провозглашение поправок к закону о гражданстве, поскольку этого потребовали 36 депутатов. Президент сказал, что сам лично не поставит свою подпись против вступления закона в силу, так как это "означало бы "нет" интеграции общества в ближайшие годы.



30 июня 1990 года в Риге богослужением в Домском соборе начались XX Всеобщий латышский праздник песни и XX Праздник танца. Участвовали 35 438 певцов и танцоров, симфонический оркестр, хоры и танцевальные коллективы зарубежных латышей. Впервые с 1940 года были подняты красно-бело-красные флаги.

30 июня 1971 года газета «Комсомольская правда» сообщила: «На днях в Рижском окружном доме офицеров собрались воины Прибалтийского военного округа, увольняющиеся в запас. Они решили на гражданской службе использовать знания, приобретенные в армии: возглавлять оборонно-массовые кружки на предприятиях, где будут работать, руководить отрядами красных следопытов, готовить молодежь к службе в армии».



30 июня 1960 года в 17 часов 30 минут 14 латвийских альпинистов во главе с Имантсом Экбертсом покорили 6218-метровую вершину на Памире, где до них люди не бывали. С тех пор и до 2008-го года вершина носила имя "Советская Латвия".



30 июня 1941 года передовым отрядом 26-го армейского корпуса немецкой 18-й армии были захвачены мосты в Риге.

В тот же день командующий Северо-Западным фронтом Ф. И. Кузнецов отдал приказ войскам, оборонявшим рубеж реки Западная Двина, отойти в Псковский, Островский и Себежский укрепрайоны, за что был снят с должности. Когда войска уже находились в движении, вновь назначенный командующий фронтом П. П. Собенников отменил ранее отданные распоряжения.



30 июня 1938 года в 12 часов ночи Рижская дирекция сообщений переняла в свое введение 21-ю автобусную линию — на Юглу и Баложи. На линию вышли тринадцать новых дизельных автобусов производства Швейцарии. Сообщалось, что автобусы самой современной конструкции, сделаны из металла, вмещают 80 пассажиров, в окнах — небьющиеся стёкла.

30 июня 1937 года начались регулярные рейсы Аэрофлота по маршруту Москва-Великие Луки-Рига- Стокгольм и обратно, три раза в неделю. Сначала на самолете Дуглас ДС-3, с 10 сентября - на самолете АНТ-35. Полеты были приостановлены 21 июня 1941 года и возобновлены весной 1956 года по маршруту Москва – Рига - Стокгольм на самолетах Ил-14 и Ил-12.



30 июня 1930 года, примерно в 13 часов, в Ригу, на аэродром Спилве, из Варшавы прибыла французская военная эскадрилья — шесть двухместных самолетов Breguet XIX , во главе с полковником Шабером. В посещении авиационного полка для гостей был устроен обед. В 17.30 эскадрилья вылетела в Таллин, но затем вернулась обратно. Это был первый подобный визит в Латвию. Среди летчиков был капитан Coslin , победитель соревнований на кубок Мишлена, пролетевший 2946 километров за 18 часов, писали газеты.

30 июня 1923 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «За последнее время имели место случаи, что мальчики-подростки наносили друг другу ранения из пистолетов-монтекристо, причем эти ранения иногда были весьма серьезны. Во избежание таки несчастных случаев префект г. Риги, издал распоряжение о запрещении хранения и ношения при себе пистолетов-монтекристо без соответствующего разрешения». Монтекристо - пистолет или небольшое ружье; бьет на недалекие расстояния пулями из патронов, в которых не закладывается порох.

30 июня 1616 года в районе Бауски произошло первое землетрясение на территории нынешней Латвии, которое было описано очевидцем - писателем, педагогом и теологом Георгом Манцелем. В труде De terrae motu, полное название:«Теологиче­ское и физикальное размышление о землетрясении. То есть: Краткое и серьезное христианское напоминание о землетрясе­нии, происходившем в некоторых местах Земгалии 20 июня по старому, 30 — по новому стилю 1616 года между седьмым и восьмым часом утра. Священное писание, история и естествознание о том, по какой причине землетрясение возникает, что означает и как эту грозную кару предотвратить можно».

Фото - president.lv, газеты "Диена" и "Яунакас Зиняс", журнал "Лайкметс", nasledniki.narod.ru, Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.