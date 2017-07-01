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после реконструкции был торжественно открыт Рижский мотор-музей. В реконструкцию было инвестировано 8,1 миллионов евро, сообщил председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Андрис Лукстиньш. Здание музея построено заново. В строительство и оборудование помещений вложено 5,6 миллионов евро, в экспозицию - 2,5 миллионов евро.

В тот же день в Риге был открыт автобусный маршрут N 60 “Кенгарагс — Южный мост — Зиепниеккалнс».



В тот же день в Валмиере на стадионе имени Я. Далиньша открылась 4-я Олимпиада Латвии. В 26 олимпийских видах спорта соревновались 3729 спортсменов из 94 самоуправлений.

1 июля 2015 года вступило в силу решение, в котором суд признал права государства на собственность по адресу ул. Меркеля, 4 в Риге, состоящую из одного земельного участка площадью 3807 кв. метров, на котором находится Рижский цирк.

1 июля 2014 года в Брюсселе завершились очередные переговоры о нормах содержания бензопирена в копчёностях, итогом которых стало благоприятное для Латвии разрешение использовать для копчения мяса и рыбы традиционные способы. Об этом сообщил представитель Латвийской ассоциации производителей и переработчиков мясной продукции Дидзис Шмитс. Он подчеркнул, что проделана большая работа, благодаря которой удалось отстоять латвийские копчености.



1 июля 2013 года в Риге прошли торжества в честь 20-летия Музея оккупации Латвии. Почётный патрон музея президент Андрис Берзиньш в своей речи говорил о значении музея после восстановления независимости.

В тот же день руководитель организации «Латвия за лат» Андрис Оролс собщил, что общество сообрало всего несколько сотен подписей за референдум о роспуске Сейма. Столь малое количество подписей он объяснил нехваткой средств на рекламу. Общество должно было до середины ноября собрать 10 тысяч нотариально заверенных подписей и передать их на проверку в Центральную избирательную комиссию, но не успело.

1 июля 2011 года президент Латвии Андрис Берзиньш тайно женился на своей многолетней подруге Даце Сейсуме. Эту дату сам президент назвал в интервью радио Балтком 6 июля 2012 года.

В тот же день пресс-секретарь президента Карина Равиня-Вимба сообщила, что новый президент Андрис Берзиньш принял решение не устраивать бал в честь инаугурации. По мнению президента, такое мероприятия можно устраивать только после достойно проделанной работы.

В тот же день, в 10.39 по рижскому времени, в Латвии можно было наблюдать частичное солнечное затмениe затмение в 9–м градусе Рака.



1 июля 2010 года в Риге от Музея оккупации к памятнику Свободы должен быть пройти разрешенный судом марш в память вступления в 1941 году в Ригу немецких войск. У музея собралось несколько десятков людей с плакатами «Слава национальным партизанам, освободившим Ригу 1 июля 1941 года!». Но полиция не позволила митинговавшим ни построиться в колонну, ни развернуть знамя. И вообще не выпустила с Ратушной площади. Формальное основание — отсутствие организатора акции Улдиса Фрейманиса, подавшего заявку на проведение. Сам Фрейманис в это время давал объяснения в полиции.

С этого дня вызвать скорую медицинскую помощь стало можно по номеру 113. Номер 03 сохранялся, но только для стационарных телефонов.



1 июля 2009 года Рижская дума нового созыва избрала мэром столицы лидера "Центра Согласия" Нила Ушакова - первого русского на этом посту. После этого Ушакову была вручена цепь градоначальника, но предыдущий мэр Риги Янис Биркс (ТБ/ДННЛ) отказался передать ее лично. А лидера партии ЛПП/LC Айнарса Шлесерса избрали на пост вице-мэра.

В тот же день было создано Агентство латышского языка, на основе Агентства государственного языка и Агентства освоения государственного языка.

В тот же день в Риге воздух прогрелся до +28 градусов по шкале Цельсия.

1 июля 2008 года председатель Сейма Гундарc Даудзе заявил, что каждому гражданину Латвии, и особенно - тем, кто родился после восстановления независимости страны, необходимо хоть раз побывать в Музее оккупации.

В тот же день правительство Латвии поручило министерствам к 15 августа на 5 процентов сократить число чиновников в госучреждениях.

1 июля 2007 года население Латвии составило 2,274 миллионов, сообщило Центральное статистическое управление.

В тот же день повысился возраст выхода на пенсию женщин - он составил 61 год и шесть месяцев.



В тот же день несмотря на дождь, несколько тысяч человек собрались на горе Дайн в Турайде на акцию "Солнечные цветы президенту", чтобы поблагодарить президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу.

1 июля 2006 года население Латвии насчитывало 2,288 миллионов человек.

В тот же день вступили в силу поправки к постановлению Рижской думы, позволяющие пенсионерам с 75-летнего возраста бесплатно пользоваться рижским городским общественным транспортом.

1 июля 2005 года утром в Межапарке полиция задержала водителя автобуса из Резекне, который вез на репетицию участников Праздника песни школьников в состоянии сильного опьянения. В выдохе водителя было констатировано 2,25 промилле алкоголя,

В тот же день в Риге было совершено нападение на чернокожего гражданина США Томаса Я. В нападении участвовали восемь скинхедов.

C этого же дня во всех местах торговли продуктами питания было запрещено торговать живой рыбой, моллюсками и животными аквакультуры.

1 июля 2004 года в десять часов вечера на дюне у Южного мола в Вентспилсе был торжественно зажжен огонь 1-ой Латвийской Олимпиады.

С этого же дня автоводителям начали начислять штрафные очки за агрессивную езду.

С этого же дня возраст выхода женщин на пенсию был повышен на шесть месяцев и составил 60 лет.

1 июля 2003 года была отменена система прописки и введено декларирование места жительства.

В тот же день премьер-министр Эйнарc Репше ненадолго прервал заседание правительства, потому что у кого-то из сидящих в зале заработал виброзвонок мобильного телефона. Репше отреагировал на гудение следующими словами: "У кого этот телефон тихо гудит? Действительно мешает работе!". Но, так как никто не признался, премьер иронично сказал: "Неопознанный звонящий объект".



В тот же день в Тегусигальпе было подписано совместное заявление об установлении дипломатических отношений между Латвийской Республикой и Республикой Гондурас. Документ подписали замгоссекретаря МИД Латвии Петерис Вайварс и министр иностранных дел Гондураса Гильермо Перес-Кадалсо Ариас. Гондурас стал 134-й страной , с которой Латвия установила дипотношения.



1 июля 2002 года в Риге на Эспланаде на его историческом месте был установлен памятник российскому полководцу Барклаю де Толли, первоначально планировалось, что только до конца года. Церемонию освящения постамента и статуи осуществил отец Нил, священник Вознесенской церкви. Среди цветов у памятника были обнаружены стоптанные тапочки с запиской «Фельдмаршал! Благодарная Русь приглашает домой!».

В тот же день гражданам Латвии начали выдавать паспорта нового типа.

1 июля 2001 года вступило в силу принятое Сеймом и правительством решение о повышении минимальной месячной зарплаты с 50 до 60 латов.

C этого же дня возраст выхода на пенсию женщин увеличился на полгода - вместо прежних 58 лет женщины теперь моли выходить на пенсию в возрасте 58,5 лет.

С этого же дня был отменен поезд Рига - Воронеж (N269-270), следовавший через Смоленск. Это решение Министерства путей сообщения России объяснялось убыточностью поезда.

1 июля 2000 года вступили в силу поправки к пенсионному закону, согласно которым пенсионный возраст для женщин повышался до 58 лет.

В тот же день 38 участников праздника песни и танца школьников заразились сальмонеллезом после того, как съели на эстраде в Межапарке куриное филе.

1 июля 1999 года генеральный прокурор Янис Скрастиньш возбудил уголовное дело по факту попытки дачи взятки во время президентских выборов. Уголовное дело было возбуждено не против конкретного лица, а по факту попытки подкупа, о которой сообщил прокуратуре председатель Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Юрис Боярс. На следующий день после выборов президента, 18 июня, Боярс заявил, что социал-демократам было предложено 75 000 латов, если во время выборов они поддержат кандидата от "Латвияс цельш". По словам Боярса, эту сумму предлагал "владелец крупной фирмы".

В тот же день депутаты Рижской думы приняли решение переименовать площадь Латышских стрелков в Ратушную, а также восстановить ее исторические границы.

В тот же день вступил в силу Закон о железной дороге.

1 июля 1998 года примерно 1000 офицеров довоенной латвийской армии начали получать надбавку к пенсии, если они до 31 декабря успели представить в министерство обороны заявление и справку из архива, которая удостоверяла их службу в латвийской армии в период с 18 ноября 1918 года по 21 июля 1940 года.

C этого же дня, согласно правилам Кабинета министров о пересечении границы, в Латвию стало невозможно въехать по внутреннему паспорту бывшего СССР. Это касалось, главным образом, постоянных жителей Латвии.

1 июля 1993 года в Риге в здании бывшего Музея Красных латышских стрелков был открыт Музей оккупации.

В тот же день в связи с переходом на латы в рижском общественном транспорте были введены билеты нового образца, стоимостью 4 сантима.

1 июля 1992 года почтовые марки бывшего СССР были признаны недействительными на территории Латвии.

1 июля 1991 года, согласно Закону о полиции, закончилась реорганизация милиции в полицию.

1 июля 1964 года завод ВЭФ приступил к производству 25 тысяч транзисторных приемников «Спидола» для Англии и 10 тысяч штук — для Румынии, сообщила газета «Советская молодежь».

1 июля 1957 года в Риге была сдана в эксплуатацию троллейбусная линия 5-го маршрута от стадиона «Даугава» до улицы Лаувас.



1 июля 1942 года в Риге состоялся парад в честь годовщины освобождения Латвии от большевиков. Парад принимал рейсхкомиссар Остланда Генрих Лозе (на фото — слева).



1 июля 1941 года немецкие части из группы армий "Норд" вошли в Ригу.

В тот же день в Риге вышел первый номер газеты «Тевия». Было опубликовано обращение нового коменданта города полковника Уллерсбергера: «Прославленная германская армия имела удовольствие освободить старую седую Ригу от гнета большевиков. Мы обещаем, что плечом к плечу с латышами вместе будем бороться, пока не прогоним последнего большевика с этой земли. Боже, благослови Латвию!». Газета выходила самым большим в истории тиражом ежедневной газеты на латышском языке - 220-289 тысяч экземпляров.

1 июля 1940 года в 5-м Цесисском пехотном полку Латвийской народной армии на собрании солдат командиру полка было предъявлено требование разрешить личному составу подписку на газеты "Циня" и "Пролетарская правда".



В тот же день бывший министр по общественным делам Алфредс Берзиньш (на фото), второй человек в ЛР после Карлиса Улманиса, бежал в Швецию, используя фиктивный паспорт на имя Петериса Кокса. Умер в США в 1977 году.

1 июля 1939 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что население Латвии превысило 2 миллиона человек.



1 июля 1925 года Рижская городская управа объявила конкурс на разборку отставленных немцами в Вайнёде ангаров для дирижаблей (на фото) и перевозку их в Ригу для устройства в них павильонов Центрального рынка. Конкурс выиграла фирма «Старс», запросившая 134 400 латов. Конструкции ангаров были привезены в Ригу в апреле 1928 года.

1 июля 1920 года была определена латвийско-эстонская граница. Город Валка был, с точки зрения латвийской стороны, поделен британским полковником Стивеном Таллентсом так несправедливо, что в обществе начались волнения. К Эстонии отошли железнодорожный вокзал, исторический и хозяйственный центр города, а к Латвии — меньшая часть города и песчаный пустырь. Министр иностранных дел Мейеровиц даже хотел уйти в отставку. Ожидались вооруженные пограничные столкновения.

1 июля 1897 года в Риге было учреждено товарищество «Фабрика велосипедов «Россия» А. Лейтнера и К» с уставным капиталом в 100 000 рублей. На предприятии работали 194 человека, имелся парк из 200 станков, выпускалось более 1000 машин в год.

1 июля 1885 года в Риге была зафиксирована температура воздуха плюс 32,9 градуса.

Фото - president.lv, riga.lv, газеты "Суббота", "Вести сегодня" и "Час", журнал "Лайкметс" и "Неделя".