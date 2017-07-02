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в Гробиньском крае был открыт новый вид дневной бабочки – перламутровка Дафна (Brenthis daphne), что, по заявлению Латвийского энтомологического общества, стало чрезвычайно значимым событием. Бабочку сфотографировала Санта Бизуна. Она рассказала, что заметила перламутровку случайно. Основной ареал обитания бабочки – центральная и южная часть Европы, севернее она встречается очень редко.



В тот же день иинистр обороны Раймондс Бергманис посетил полевой лагерь 34-го артиллерийского батальона Земессардзе (ополчения) «Межа Мацкевичи» в Даугавпилсском крае и понаблюдал за учениями ополченцев.

2 июля 2015 года вступили в силу поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие увеличение штрафов за значительное превышение разрешенной скорости движения. Максимальные штрафы — до 480 евро для водителей легковых автомашин И до 1400 евро - для водителей грузовых автомобилей.

2 июля 2013 года Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии собщил, что июнь этого года со средней температурой воздуха +17,6 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы, стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений и самым жарким в 21-м веке.

В тот же день на заседании комиссии Сейма был рассмотрен законопроект «Поправки к закону об образовании», в который вошли и рекомендации по обеспечению бесплатного образования. По вопросу о рабочих тетрадях комиссия постановила, что это материал, приравниваемый к учебникам, за финансирование которого несет ответственность государство. Таким образом, школы не могут принуждать родителей к покупке рабочих тетрадей, как и учебников, за личные средства.

В тот же день вице-мэр Екабпилса Айварс Крапс, который был обвинен в непристойном поведении, прислушался к рекомендациям правления «Единства» и подал заявление о выходе из партии. Местная газета со ссылкой на очевидцев сообщила о том, что Крапс, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в одном из игорных залов города, пытался справить естественную нужду в не предназначенном для этого месте.

2 июля 2012 года посол США в Латвии Джудит Гарбер в интервью газете Diena выразила уверенность, что в 2011 году был смысл роспуска Сейма. Латвия получила другое правительство, а в парламент были избраны новые люди, заявила Гарбер. «За то время, когда я здесь нахожусь, пришлось пережить резонансные политические процессы, и последние опросы показали – хотя доверие политикам в Латвии и низко, оно все же растет», - сказала посол.

2 июля 2011 года были побиты температурные рекорды этого дня. В Айнажи была зарегистрирована температура + 30,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего рекорда, в Павилосте также +30,2 (прежний рекорд +29,3). Свыше 30 градусов жары было зарегистрировано также в Риге, Вентспилсе, Елгаве, Скулте.



2 июля 2010 года в Риге, на бульваре Бривибас 19, было торжественно открыто бюро политического объединения «За достойную Латвию». Председатель объединения Гунтис Улманис назвал открытие бюро шагом навстречу активной деятельности на благо Латвии.

2 июля 2009 года ночью Ригу затопил сильный ливень, из-за чего утром было осложнено движение транспорта.

2 июля 2008 года Государственная Дума России ратифицировала межправительственное соглашение с Латвией о статусе латвийских захоронений на территории РФ и российских захоронений на территории Латвии.

В тот же день Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило направленное Генпрокуратурой для рассмотрения заявление в связи с принятием подарков бывшим президентом и решило проверить не получила ли Вайра Вике-Фрейберга при уходе с поста президента, возможно, незаконно, двое ценных часов.



2 июля 2007 года в Риге на конечной трамвайной остановке на улице Аусекля состоялась презентация Рижского ретро-трамвая, оформленного в югендстиле.

В тот же день в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации был основан Латвийско-российский деловой совет. На учредительном собрании главой совета был избран президент«Альфа банка» Петр Авен.



В тот же день президент Вике-Фрейберга наградила американского посла Катрин Тодд Бейли Орденом Трех звёзд.

2 июля 2006 года посольство США в Латвии отметило 230-ю годовщину независимости страны в Верманском парке Риги, который весь день был закрыт для посетителей. Кроме приглашенных гостей и граждан США, которых пускали по предъявлению паспорта.

2 июля 2005 года на трассе Melnezers в Тукумсе погиб мотогонщик Угис Метра, стартовавший в классе Hoby. Опытный 39-летний мотогонщик, в советское время выступавший за сборную Латвии, не справился с управлением мотоцикла, и его выбросило с него через руль. Латвийская федерация мотоспорта заявила, что это был несчастный случай.

В тот же вечер предприниматель из Кулдигского района Ивар Лукьянов, занимавшийся лесоразработками, выехал на автомашине Toyota Land Cruiser из Курмальской волости и пропал. 6 ноября в Лиепайском районе, в лесу, был обнаружен его сожженный внедорожник.

2 июля 2004 года бывшие министры внутренних дел не поддержали решение тогдашнего главы МВД Эрика Екабсонса исключить из списка нежелательных для Латвии лиц певца и политика Иосифа Кобзона. В частности, Гиртс Валдис Кристовскис сказал: «Может быть, сам по себе Кобзон и не опасен, но, зная о его связи с различными группировками, я не думаю, что его присутствие в Латвии желательно».

2 июля 2003 года руководитель Центра медицины катастроф Мартиньш Шицс сообщил, что уже 12 участников Праздника песни были доставлены в больницы с различными травмами. Больше всего пострадавших было среди танцоров - со стадиона «Даугава» в больницы были увезены 10 человек. С переломами лодыжек и травмами позвоночника в Больницу травматологии и ортопедии поступили четыре танцора. Одна молодая женщина в перерыве репетиции танцев играла в футбол и получила сотрясение мозга, медики также подозревают у нее перелом носа. В клиническую больницу им. Паула Страдин был доставлен пожилой танцор, у которого от продолжительного употребления алкоголя случились судороги.

2 июля 2002 года Рижская дума утвердила правила, согласно которым алкоголем нельзя торговать вблизи учебных заведений, государственных и муниципальных учреждений, компьютерных салонов и помещений, где проходят молодежные мероприятия.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью Латвийскому радио выразила непонимание в связи с появлением в центре города памятника Барклаю-де-Толли. «Меня удивляет, что в нашем государстве любая дума, в том числе и рижская, может так широко распоряжаться публичным пространством, которое принадлежит всему народу», - добавила президент. По ее мнению , «садовых гномиков, фламинго, каких-нибудь полководцев или еще кого-то» частное лицо может устанавливать лишь в своем частном саду. Это изречение президента можно прочесть на постаменте Золотого рыцаря в Риге.

2 июля 2001 года в кабине таксофона на улице Улброкас в Риге несколькими выстрелами был убит известный в криминальных кругах Андрей Балмасов по кличке Сургут.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга, обращаясь с речью к участникам Зальцбургского экономического форума, призвала зарубежных предпринимателей не давать взятки латвийским чиновникам и должностным лицам.

2 июля 1999 года дума Партии народного согласия избрала правление партии, и его председателем стал заместитель председателя партии Янис Урбанович.

В тот же день международная комиссия по изучению истории Латвии определила основные этапы исследования существовавших в Латвии тоталитарных режимов: преступления против человечества - 1940-41-е гг., годы фашистской оккупации - Холокост; годы фашистской оккупации - репрессии против латышей, годы советской оккупации -- 1944-90-е гг. Президент Гунтис Улманис пожелал комиссии долгой и успешной работы. По его мнению, она должна была работать еще при трех или четырех следующих президентах, поскольку исследование истории Латвии потребует многих лет работы.

2 июля 1998 года на ХХII Всеобщем празднике латышской песни и танца впервые в истории этого праздника выступили творческие коллективы национальных меньшинств Латвии - ливы, литовцы, эстонцы, русские, белорусы, латгальцы, украинцы, поляки, евреи, армяне, грузины, татары, цыгане и немцы.

2 июля 1991 года делегация Верховного Совета ЛР отправилась в Москву для продолжения переговоров с СССР.

2 июля 1978 года в Риге, в районе Плявниеки, появилась улица Дзержинского, в 1991 году была переименована в улицу Сахарова.



2 июля 1941 года вышел приказ коменданта Риги полковника Уллерсбергера, запрещающий евреям стоять в очередях. Они могли покупать только в тех магазинах, где очередей не было.

В тот же день в 18.00 время в Латвии было переведено на час назад, чтобы совпадало со временем в Германии.

В тот же день под Ригой немецкие войска окружили отступавший от Вентспилса советский 114–й стрелковый полк 67–й стрелковой дивизии. Это был последний бой обороны города.

2 июля 1940 года ЦК Компартии Латвии решил создать рабочую гвардию в количестве 500 человек для оказания помощи полиции по охране заводов и собраний.

2 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Первый радио-телефон в Латвии» сообщила: «У владельца аптеки в местечке Болва установлен радио-телефонный аппарат, изготовленный в Латвии. Это первый радио-телефон в Латгалии функционирующий безупречно, передавая вечером концерты из разных городов Западной Европы, главным образом, из Германии».

2 июля 1917 года в Сигулде на конференции Советов рабочих и безземельных был создан Совет рабочих и безземельных депутатов Рижского уезда.

2 июля 1910 года в Лиепае был освящен храм Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Фото - forum.myriga.info, Минобороны ЛР, Википедия, газеты "Час" и "Тевия".