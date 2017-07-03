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вечером, на территории кемпинга Abragciema baloži в Энгурской волости пропал двухлетний мальчик Хуго, которого ненадолго оставили без присмотра. Поиски мальчика длились всю ночь, и в понедельник, около 6.00 его нашли спящим в 40 метрах от дороги, на расстоянии примерно 3,5 км от места, где он пропал. В его поисках также участвовали Госполиция, Земессардзе, муниципальная полиция, кинолог, вертолет Национальных вооруженных сил, а также около трех сотен добровольцев, за считанные часы откликнувшихся на призыв в социальных сетях. в общей сложности - около 500 человек.

В тот же день в восточном Видземе смерч с ветром и градом поломал деревья на площади примерно 4600 га, сообщили в АО "Латвияс валстс межи". Больше всего леса пострадало на левом берегу Гауи от Липши до Малмуйжи. Общий объем поврежденной древесины составил 70 тысяч кубометров.



3 июля 2015 года президент Андрис Берзиньш вручил орден Креста Признания IV степени представителям Курляндского рыцарства из Германии, покровителям культуры Латвии барону Питеру фон дер Ховену и барону Отто фон Гроттхусу



В тот же день в Риге на кладбище Мартиня состоялась организованная Университетом Страдыня церемония захоронения 8 урн с прахом 29 человек, которые завещали свои тела для для медицинских исследований. В церемонии приняли участии католические, лютеранские, православные и баптистские священники.



3 июля 2014 года у здания Рижского цирка более 60 человек собрались на пикет организации "Свобода животных" против использования животных в цирке. Протестующие держали в руках плакаты "За человечный цирк!", "Дом диких животных — в природе", "Цирк — тюрьма для животных", "Развлечение людей = страдания животных", "Запретить цирк животных!".



3 июля 2013 года в Риге открылся первый Всемирный латышский форум экономики и инноваций.

Тем же утром, в 5.19, на улице Грегора в рижском районе Агенскалнс рухнул огромный дуб, повредив 10 стоявших под ним автомобилей, в том числе машину скорой помощи. Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба, люди в результате происшествия не пострадали.



В тот же день Банк Латвии выпустил в обращение монету, посвященную выдающемуся латышскому композитору и основоположнику профессионального музыкального образования в Латвии Язепсу Витолсу.



3 июля 2011 года президент Валдис Затлерс, завершая срок своих полномочий, в знак благодарности пригласил всех жителей Латвии на прощальное мероприятие в мемориальный комплекс "Сад судьбы" на берегу Даугавы в Кокнесе. Однако из-за дождя пришло не так много людей.



Той же ночью в Риге на Карла Улманя гатве, 119, на складе профессиональной бытовой химии Ecolab начался пожар, потушить который удалось лишь днем, примерно в 14 часов. Площадь возгорания составила 1000 кв. метров. В результате пожара на складе, где хранились моющие и дезинфицирующие средства для медучреждений, возникло химическое загрязнение окрестной территории. Опасные вещества вместе с водой, которой тушили пожар, заполнили сначала речку Марупите, а потом и пруд Марас, уничтожив там все живое.



3 июля 2009 года служба информации Рижского зоопарка сообщила, что живущая там самка нильского крокодила Кроксе уже неоднократно пыталась выпрыгнуть из воды, чтобы схватить слишком близко наклоняющихся посетителей, поэтому сегодня из Тропического дома она была переведена в другое жилище. Кроксе была поймана на территории Олайнской волости, в Плаканциемсе.

3 июля 2008 года суд Центрального района Риги оправдал обвиняемого в неразрешенном хранении взрывчатых веществ национал-большевика Владимира Линдермана. После того, как судья Вия Силениеце объявила, что подсудимый признан невиновным, в зале раздались бурные аплодисменты сочувствующих Линдерману.

3 июля 2007 года правительство Латвии отклонило заявку о передаче частному лицу авторских прав на снятые Рижской киностудией 125 фильмов. Обладателем авторских прав на фильмы хотело стать частное лицо Антон Петровскис . Список фильмов включал «Часы капитана Энрико», «Времена землемеров», «Слуги дьявола», «В тени смерти», «Цеплис», «Подарок одинокой женщине», «Cоната над озером», «Лимузин цвета Яновой ночи» и другую латышскую киноклассику, снятую в период с 1962 по 1989 годы.

В тот же день пресс-центр МИДа сообщил, что граждане Латвии, направляющиеся в Индонезию как туристы, могут получить въездную визу и на границе этой страны. Виза действительна в течение 30 дней.

3 июля 2006 года утром в Риге на ул. Лубанас у дома номер 61 произошел взрыв, которым была повреждена машина и пострадал работник транспортного предприятия "Биднис 1". В марте того года на этом же месте при невыясненных обстоятельствах сгорела машина этой же фирмы Mercedes Benz S350.

В тот же день председатель комитета Рижской думы по делам образования, молодежи и спорта Байба Бригмане сообщила, что в Риге в 11 школах и детских центрах впервые созданы бесплатные открытые дневные лагеря для школьников, где дети во время работы родителей будут находиться под надзором педагогов.



3 июня 2005 года грандиозным шествием по улицам Риги и концертами на стадионе «Сконто» и Большой эстраде Межапарка завершился IX Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии. С утра от Домской площади к театру «Дайлес» двинулась колонна участников. Во главе шествия были президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга с супругом, оба в национальных костюмах.

3 июля 2003 года три участника Праздника песни из Огрского района, которые на время праздничных мероприятий размещались в 90-й Рижской средней школе, были доставлены для обследования в Латвийский центр инфектологии. А вообще на тот день за помощью в связи с возможным инфекционным кишечным заболеванием обратились уже более 40 участников праздника.

3 июля 2002 года министр внутренних дел Марек Сеглиньш в отделении Зиемельского района Управления по делам гражданства и миграции торжественно вручил первые паспорта нового образца. Первой обладательницей паспорта гражданина Латвии нового образца стала Анита Озолиня, а первый паспорт негражданина получила Ольга Кононова.



В тот же день чернокожие музыканты из группы Los Amigos, снявшиеся в скандальной рекламе Партии свободы экс-министра внутренних дел Латвии Зиедониса Чеверса обратились в суд и прокуратуру с просьбой возбудить против руководителей партии уголовное дело о защите чести и достоинства, а также нарушении расового равноправия и ограничении прав человека. Реклама изображала чернокожего мужчину в форме латвийской армии с надписью «Сегодня — защитник отечества, завтра — твой зять».

В тот же день стало известно, что лидер партии "Новое время" Эйнарс Репше пожертвовал на обеспечение ее деятельности 1000 латов и за 80 латов зарегистрировал для партии два домена - jaunaislaiks.lv и jl.lv.

3 июля 2000 года житель Латвии Валтс Эрнштрейтс стал первым человеком, защитившим научную работу, посвященную ливскому языку. Защита работы на степень магистра состоялась в Тартусcком университете. До тех пор ни один лив, говорящий на ливском языке, не получал научной степени за работу об этом редком языке.

Той же ночью в Риге на углу улиц Дзирнаву и Гоголя неизвестные на мемориале памяти жертв Холокоста нарисовали две свастики: одну - на мемориальной плите, а вторую - на стене соседнего дома. Прикрепили лист бумаги с изображением солдата германской армии времен Второй мировой войны и оставили надпись на немецком языке, прочесть которую полиции не удалось.

В тот же вечер в Риге в результате срабатывания взрывателя гранаты пострадал подросток. Гранату подросток нашел в подвале дома, ее взрыватель сработал у него в руке, оторвав два с половиной пальца. Гранату нашли два 15-летних подростка - Кристапс и Янис, занимавшиеся уборкой подвала.

3 июля 1997 года в Балтэзерсе под Ригой гражданин Швеции Бо Андрес Фредерик Йоханссон, управляя автомашиной, превысил разрешенную скорость движения и вызвал дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две молодые женщины-полицейские. На следующий день он уехал из Латвии. Йоханссон был объявлен в международный розыск, но шведская сторона сочла аргументы латвийской стороны недостаточными. Только в 2008 году Латвии удалось взыскать со шведа деньги в сумме 20 тысяч латов на содержание дочери погибшей.

3 июля 1995 года в Латвии открылось первое отделение зарубежного банка - Societe Generale.

3 июля 1992 года латвийский паспорт N 1 был вручен старейшему латышскому актеру Эвалду Валтерсу.

3 июля 1990 года был восстановлен Таможенный департамент Латвийской Республики. В 1991 году он стал структурной единицей Министерства финансов, затем Служба госдоходов.

3 июля 1986 года Рижский горисполком принял решение установить на площади Екаба колонну в честь победы в войне 1812 года. И поручил городскому комбинату благоустройства разработать проект и осуществить необходимые работы. Ранее колонна стояла на Замковой площади в Риге, с 1817 по 1915 год. Однако из-за протестов латышской общественности, в том числе демонстрации актёров Национального театра, в 1989 году работы были остановлены.

3 июля 1961 года в Риге был открыт 7-й маршрут троллейбуса от района «Агенскалнские сосны» до улицы Кегума.

3 июля 1952 года газета «Советская Латвия» писала: «В ознаменование 150-летия со дня рождения замечательного русского флотоводца, героя Севастопольской обороны П. С. Нахимова воспитанники Рижского нахимовского училища изготовили макет Малахова кургана и групповую скульптуру матросов, среди которых стоит Нахимов. Скульптурная группа и макет установлены на фоне живописной объемной панорамы Севастопольской обороны. Рижские нахимовцы изготовили также макеты кораблей времен П. С. Нахимова. Выставка макетов кораблей и панорама в день 150-летия со дня рождения великого флотоводца 5 июля будут торжественно открыты в загородном лагере училища».

3 июля 1941 года немецкая 4-я танковая группа заняла Гулбене, советская 8-я армия Северо-Западного фронта вынуждена отходить на север, а 27-я армия ― на северо-восток и восток. Северо-Западный фронт был разрезан на две половины.

В тот же день в рижских церквях состоялись торжественные благодарственные богослужения в честь освобождения страны немецкими войсками.

3 июля 1940 года газета Коммунистической партии Латвии «Циня» писала: «Нам сообщают о нескольких случаях, когда отдельные персоны разрывали флаг Латвии и его охаивали. Такое действие строго наказуемо, потому что на национальный флаг нельзя посягать. Он может быть использован вместе с красным флагом рабочего класса».



3 июля 1939 года в Елгавском дворце торжественным заседанием открылась Сельскохозяйственная академия, было выбрано её первое правление (на фото).



3 июля 1937 года газета «Яунакас Зиняс» в статье «Сегодня праздник развевающегося радужного флага» писала: «Сегодня очередной большой праздник кооперации. Во всем мире первое воскресенье июля традиционно отмечается как международный день кооперации. Сегодня дома кооперативных организаций украшены государственными флагами и радужными флагами кооперации».

3 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Железнодорожным управлением опубликованы новые обязательные постановления о проезде по железным дорогам Латвии. Согласно распоряжению, между прочим, запрещается занятие мест в поездах лицами, которые сами не имеют проездного билета. Далее запрещается распивать в вагонах алкогольные напитки, петь и шуметь на станциях и в поездах, готовить еду и чай на спиртовках, раздеваться в неспальных вагонах и т. д. За нарушение этих обязательных постановлений железнодорожное управление вправе наложить на виновных штраф до 50 латов».



3 июля 1924 года в Риге на Эспланаде состоялось торжественное освящение знамени Рижской полиции. Знамя подарил Латвийский союз торговцев. Президент Янис Чаксте вручил знамя рижскому префекту Гринвалдсу. Потом состоялось шествие полицейских под знаменем по бульвару Бривибас.

3 июля 1919 года в Страздумуйже в помещении эстонской школы представителями эстонских, латвийских и германских войск было заключено перемирие после того, как под городом Цесис эстонские и латвийские войска разбили части германского ландсвера.

В тот же день немецкие войска оставили Ригу.

3 июля 1918 года был создан Рижский полицейский полк, в довоенной Латвии этот день считался днем рождения полиции.



3 июля 1910 года (по старому стилю) в 2 часа дня в рижскую гавань вошла императорская яхта «Штандарт». «В 2 час. 30 мин. Государь Император вышел на пристань, принял от депутации города хлеб-соль, а также должностных лиц, представлявшихся Его Императорскому Величеству. В 3 час. 50 мин. Государь Император посетил кафедральный собор и дом «Черноголовых». В 6 час. 45 мин. Государь Император возвратился на яхту. По пути следования шпалерами стояли воспитанники учебных заведений, пожарные дружины и члены разных обществ. Народу масса; порядок образцовый. Государь следовал в коляске с министром двора и с премьер-министром Столыпиным» - писала газета «Утро России».

3 июля 1876 года состоялось освящение закладки рижского Христорождественского кафедрального собора. Первый камень заложил епископ Рижский и Митавский Серафим (Протопопов).

3 июля 1783 года Рижская губерния была преобразована в Рижское наместничество.

Фото - bezvests.lv, president.lv, bank.lv, mixnews.lv, rigazoo.lv, газеты "Латвияс Авизе", "Яунакас Зиняс", журналы "Неделя" и "Атпута", Википедия.