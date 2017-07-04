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полицейские Кенгарагского участка управления госполиции Рижского региона совместно с сотрудниками Батальона специального назначения провели обыски на пяти объектах, где изъяли 25 единиц старинного огнестрельного оружия в том числе винтовки, пулеметы и пистолеты, 13 ручных гранат, 11 артиллерийских снарядов, 1833 единицы боеприпасов. За хранение оружия задержан мужчина 1963 г. рожд., который ранее не попадал в поле зрения полиции.



Тем же вечером, примерно в 22.40, в Саулкрасты на побережье наблюдался торнадо.

В тот же день Рижская дума запретила частному лицу Сигурду Граудиньшу провести собрание неподалеку от мемориала Большой хоральной синагоги в день памяти геноцида евреев. Первоначально Граудиньш написал в заявке, что хочет провести собрание под названием «Нет — холокосту» с тремя участниками. Позже он уточнил, что будет использоваться баннер Freedom for Palestine и плакат с текстом «Израиль, назад в границы 1967 года!». Полиция безопасности пришла к выводу, что место и время заявленного пикета придают ему провокационный характер.

4 июля 2015 года регулятор продовольственного рынка России ввел запрет на поставки консервированной рыбы из Латвии.

4 июля 2013 года парламентская комиссия по социальным и трудовым делам отклонила предложение о повышении порога индексируемых пенсий, поддержав лишь инициативу индексировать пенсии всем политически репрессированным независимо от размера.



В тот же день общество "Латвия за лат" провело у памятника Свободы митинг протеста против введения евро вопреки воле народа. Протестующие скандировали «Нет евро!», «Распустить Сейм!», «Латвии - да! Лату - да!». Надписи на плакатах гласили «Скажем евро - нет! Разобраться с предателями страны!» и «Евро - нет! Мы требуем референдум!». На митинге сожгли флаг Евросоюза, что было осуждено премьером Домбровскисом.

В тот же день полиция задержала женщину, которая угрожала устроить в Латвии кровавую бойню. Как сообщили в Рижском региональном управлении полиции, об угрозах сообщили пользователи социальных сетей. Одна из женщин в своем профиле написала, что устроит массовое убийство, подобное трагедии в Норвегии. Последнее сообщение о планах устроить бойню женщина 1982 г. рожд. оставила в социальной сети незадолго до задержания. Против нее был начат уголовный процесс об угрозах совершения убийства.

4 июля 2012 года на портале ss.lv было размещено объявление, в котором предлагалось купить серебряную олимпийскую медаль, завоеванную в 2004 году в Афинах латвийским копьеметателем Вадимом Василевским за 91 365 латов.

В тот же день Национальное объединение выразило поддержку жителям Украины, протестующим против принятого парламентом законопроекта, который предусматривает присвоение русскому языку статуса регионального. События на Украине должны стать для жителей Латвии напоминанием о том, что может произойти, если близкие к России силы получат в парламенте слишком больше влияние или же неграждане Латвии получат право голоса, отмечало нацобъединение.



4 июля 2011 года президент Затлерс вручил орден Виестура семье погибшего в Ираке старшего лейтенанта Олафса Бауманиса.

В тот же день на въезде в Юрмалу образовался автомобильный затор длиной в несколько километров, из-за чего движение на этом участке фактически остановилось. Причиной пробки стал пропускной пункт, не справлявшийся с наплывом желающих отправиться на пляж.



4 июля 2010 года в Доме Рижского латышского общества было учреждено Национальное объединение "Все - Латвии!" - "ТБ/ДННЛ".

В тот же день в Риге на Островном мосту примерно в 14.00 мотоциклист врезался в перила и перелетел через них. 21-летний мужчина приземлился на газон, который смягчил удар. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу "Гайльэзерс".



4 июля 2009 года в Валмиере во время Праздника города возле городского культурного центра был приготовлен самый большой коктейль в Латвии. Для его приготовления коктейля потребовалось 200 литров руйенского мороженого, 170 литров сливового сока и 10 литров фруктового сиропа. Получилось 380 литров коктейля, примерно 1 200 порций.

В тот же день руководители Независимого профсоюза полицейских сообщили, что направили Кабинету министров предложение сократить срок обучения в основной школе с девяти до восьми лет, а в средней школе — с 12 до 10 лет. При этом увеличить нагрузку на школьников и уменьшить количество учебных часов по разным предметам или количество самих предметов. По мнению профсоюза, это позволило бы быстрее привлечь молодежь на рынок труда и снизить расходы на образование.

4 июля 2008 года Регистр предприятий решил признать политико-патриотическое объединение "Родина" прекратившим деятельность в связи с тем, что оно не представило необходимые документы.



4 июля 2007 года в Риге президент Вике-Фрейберга открыла памятник спасителю евреев Жанису Липке.

В тот же день свежеизбранный президент Валдис Затлерс был оштрафован на 250 латов за неполное заполнение декларации о доходах.

4 июля 2006 года Рижская дума приняла проект решения о запрете на рекламу эротических услуг в Риге. В поправках услуга эротического характера определялась как интимная услуга и любая услуга, связанная с обнажением человеческого тела, в частности, услуги стриптиза, эротического массажа, представления и зрелища, нацеленные на то, чтобы вызвать сексуальное возбуждение.

4 июля 2005 года полиция задержала двоих мужчин, в автомобиле у которых обнаружила украденное в новогоднюю ночь из Лиепайского музея уникальное ружье, изготовленное в 1624 году, инкрустированное слоновой костью, с кремневым замком.

В тот же день в связи с участившимися расистскими и хулиганскими инцидентами было усилено полицейское патрулирование в Старой Риге и центре города.

4 июля 2004 года в Вентспилсе некий молодой человек сорвал вывешенный на жилом доме государственный флаг Латвии и забросил его в сад, но полиции удалось задержать нарушителя - Сергея, 1984 года рождения.

В тот же вечер в местечке Атес волости Аннас Алуксненского района неизвестные вандалы осквернили братское кладбище красноармейцев, погибших в годы Второй мировой войны. На кладбище были опрокинуты 43 мраморных надгробных плиты, 39 из них были расколоты.

4 июля 2002 года ровно в девять часов утра в Рижском пассажирском порту пришвартовались британские минные тральщики Ramsey и Atherstone, которых встречали посол Великобритании в Латвии Эндрю Тесорьер и военный атташе Эндрю Тагги. Оркестр Национальных вооруженных сил Латвии встретил британских моряков бодрой музыкой, в том числе из латвийского кинофильма "Слуги дьявола".

В то же день разразилась буря,которая нанесла Риге материальный урон в размере 31 073 лата. Из-за вызванных ураганным ветром нарушений в подаче электроэнергии в Сигулде, над рекой Гауя, завис воздушный трамвай, и 12 человек, в том числе 11 британских туристов, были вынуждены на высоте 30 метров провести в нем 5 часов, после чего вечером благополучно спустились на землю.

В тот же день агентство РИА "Новости" сообщило, что сотрудники Северо-Видземского биосферного заповедника в Латвии пытаются выдворить за пределы страны медвежонка в возрасте 2-3 лет, который, по их мнению, "незаконно" проник на латвийскую территорию из Эстонии. Как передал корреспондент РИА "Новости", "нарушитель" границы уже посетил ряд крестьянских хозяйств, уничтожив там все съедобное, в первую очередь, опустошив ульи. Однако в отношении людей медвежонок никакой агрессивности не проявляет. Более того, у него сложились весьма дружественные отношения с местными жителями. На встречу с хозяином леса они приходят с медом, колбасой, хлебом, пирожными и другими деликатесами. Медведь к людям так привык, что стал брать лакомства почти что из рук.

4 июля 2001 года директор Центра государственного языка Дзинтра Хирша, комментируя утвержденную накануне правительством России программу поддержки и развития русского языка как явления культуры и средства общения в России, странах СНГ и Балтии, сказала: «Если в Латвии большинство людей будет владеть русским языком, появятся полные основания спросить у нас, почему же мы не хотим признать русский вторым государственным языком».

4 июля 2000 года лидеру организации "Перконькрустс" ("Громовой крест") Юрису Речсу было предъявлено обвинение в преднамеренном уничтожении чужого имущества и призывам к насильственному свержению государственной власти. Он принимал участие в первой попытке подрыва рижского памятника Победы в декабре 1996 года.

В то же утро бывший красный партизан Василий Кононов подал в видземско-латгальское региональное отделение Управления натурализации Риги все необходимые документы об отказе от латвийского гражданства.

4 июля 1995 года в Озолмуйжской волости было совершено нападение на почтовую машину с помощью пистолета-авторучки. Похищено 2 мешка с 10 900 латами.

4 июля 1962 года газета «Ригас Балсс» писала: «Довоенная Латвия была аграрным придатком крупных империалистических держав, страной со слаборазвитой промышленностью. Нынешними достижениями латвийской промышленности мы можем по праву гордиться. В 1961 году предприятия Риги дали в 20 раз больше продукции, чем в 1940 году. Объем продукции машиностроительных предприятий возрос более чем в сто раз. Две трети прироста объема промышленной продукции дало повышение производительности труда. Быстро развивались приборостроение и радиотехническая промышленность. За послевоенные годы в Риге построены и сданы в эксплуатацию более 40 промышленных предприятий: Рижский дизелестроительный завод, Рижская ТЭЦ, электроламповый завод, макаронная фабрика, сардинный завод, швейная фабрика «Латвия» и другие. Капитально реконструированы и расширены такие предприятия, как ВЭФ, РЭЗ».

4 июля 1958 года газета «Ригас балсс» писала: «Строительство Рижского планетария на площади 17 Июня начнется в 1959 году. Чтобы можно было пользоваться приобретенными для планетария приборами прежде чем будет построен планетарий, в одном из залов Дворца пионеров будет сооружен купол-экран. Для этих целей горисполком выделил 35 тысяч рублей».

4 июля 1956 года американский самолет-шпион U-2, пилотируемый Харви Стокманом, летевший со стороны Польши и Белоруссии, пересек Латвию, в том числе пролетел над Ригой, и долетел до Ленинграда, где сфотографировал судостроительный завод. Об этом стало известно в 2013 году из рассекреченных материалов ЦРУ.



4 июля 1941 года вечером Виктор Арайс и его "команда безопасности" подъехали к Большой хоральной синагоге на улице Гоголя (на фото), в подвалах которой прятались около 500 еврейских беженцев из Шауляя - в основном женщины, старики и дети. Защитники безопасности облили стены керосином, обложили паклей, а потом подожгли. В матерей, пытавшихся выбросить детей из окон горящего здания, стреляли из автоматов. Когда стены занялись пламенем, люди Арайса стали бросать в окна ручные гранаты. В тот же день в Риге были разгромлены все синагоги и молельные дома.

В тот же день у поселка Вертулово на дороге Лудза — Букумуйжа (ныне Эзерниеки) экипаж советского танка КВ-1 под командованием Василия Гусева задерживал немецкую моторизованную колонну с 16 часов до поздней ночи. Отправив двух танкистов в Лаудери для связи с частями Красной Армии, Гусев продолжал отстреливаться в одиночку. Он был похоронен рядом с танком, а в 1950 году его останки перезахоронили на кладбище в Рундени.

В тот же день в городе Ворошиловске (ныне - Ставрополе) был арестован бывший президент Латвии Карлис Улманис.

4 июля 1940 года Кабинет министров ЛР принял закон об учреждении в латвийской армии должности политического руководителя. В тот же день этот закон провозгласил президент Карлис Улманис.



В тот же день главой города Риги был назначен коммунист Янис Пупурс. Он заявил: «Будут проверены штаты городских работников и ликвидированы лишние, созданные после 15 мая 1934 года, теплые местечки. От всех работников буду требовать сознательной и точной работы, никакую небрежность либо саботаж не буду терпеть. Придется проверить бюджет города, чтобы сократить ненужные расходы в поиске средств для конкретных требований трудящихся столицы». 12 сентября был освобожден от этой должности в связи с назначением народным комиссаром торговли.

4 июля 1936 года Карлис Улманис назначил министром иностранных дел Латвии Вильхельмcа Мунтерса, до того генерального секретаря МИД.

В тот же день «Яунакас Зиняс» писала: «Спортсмены нашей баскетбольной сборной, которые под руководством тренера Р, Декшниека проводят последние тренировки, готовясь к берлинской Олимпиаде, вчера пережили приятное удивление — на армейском стадионе появился заместитель президента министров и председатель комитета физической культуры и спорта М.Скуениекс в сопровождении адъютанта старшего лейтенанта Плиеныня».

4 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Кабинет министров на днях предоставил из подлежащих ликвидации автомобилей государственного гаража 5 пассажирских автомобилей следующим ведомствам: министерству сообщения — 1, внутренних дел — 1, просвещения — 1, и военному ведомству — 2 автомобиля».



4 июля 1910 года (по старому стилю) Николай II открыл в Риге памятник Петру I.

4 июля 1889 года был заложен первый камень в основании часовни у Двинского вокзала в Риге, в честь чудесного спасения семьи императора Александра III в железнодорожной катастрофе у станции Борки. Снесена в 1925 году.

4 июля 1815 года в Риге была заложена триумфальная арка в честь победы над Наполеоном, или Александровские ворота. Находилась в районе нынешнего воздушного моста на ул. Бривибас.

4 июля 1710 года была подписана капитуляция шведского гарнизона Риги, Лифляндия вошла в состав России.

Фото - Госполиция, lsm.lv, president.lv, weatherfoto.wordpress.com, valmiera.lv,nekropole.lv, Википедия.