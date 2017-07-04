4 июля в истории Латвии: день памятников (3)

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4 июля 2016 года полицейские Кенгарагского участка управления госполиции Рижского региона совместно с сотрудниками Батальона специального назначения провели обыски на пяти объектах, где изъяли 25 единиц старинного огнестрельного оружия в том числе винтовки, пулеметы и пистолеты, 13 ручных гранат, 11 артиллерийских снарядов, 1833 единицы боеприпасов. За хранение оружия задержан мужчина 1963 г. рожд., который ранее не попадал в поле зрения полиции.

Эксклюзив | 4 июля 2017 года, 10:33

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Тем же вечером, примерно в 22.40, в Саулкрасты на побережье наблюдался торнадо.

В тот же день Рижская дума запретила частному лицу Сигурду Граудиньшу провести собрание неподалеку от мемориала Большой хоральной синагоги в день памяти геноцида евреев. Первоначально Граудиньш написал в заявке, что хочет провести собрание под названием «Нет — холокосту» с тремя участниками. Позже он уточнил, что будет использоваться баннер Freedom for Palestine и плакат с текстом «Израиль, назад в границы 1967 года!». Полиция безопасности пришла к выводу, что место и время заявленного пикета придают ему провокационный характер.

4 июля 2015 года регулятор продовольственного рынка России ввел запрет на поставки консервированной рыбы из Латвии.

4 июля 2013 года парламентская комиссия по социальным и трудовым делам отклонила предложение о повышении порога индексируемых пенсий, поддержав лишь инициативу индексировать пенсии всем политически репрессированным независимо от размера.

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В тот же день общество "Латвия за лат" провело у памятника Свободы митинг протеста против введения евро вопреки воле народа. Протестующие скандировали «Нет евро!», «Распустить Сейм!», «Латвии - да! Лату - да!». Надписи на плакатах гласили «Скажем евро - нет! Разобраться с предателями страны!» и «Евро - нет! Мы требуем референдум!». На митинге сожгли флаг Евросоюза, что было осуждено премьером Домбровскисом.

В тот же день полиция задержала женщину, которая угрожала устроить в Латвии кровавую бойню. Как сообщили в Рижском региональном управлении полиции, об угрозах сообщили пользователи социальных сетей. Одна из женщин в своем профиле написала, что устроит массовое убийство, подобное трагедии в Норвегии. Последнее сообщение о планах устроить бойню женщина 1982 г. рожд. оставила в социальной сети незадолго до задержания. Против нее был начат уголовный процесс об угрозах совершения убийства.

4 июля 2012 года на портале ss.lv было размещено объявление, в котором предлагалось купить серебряную олимпийскую медаль, завоеванную в 2004 году в Афинах латвийским копьеметателем Вадимом Василевским за 91 365 латов.

В тот же день Национальное объединение выразило поддержку жителям Украины, протестующим против принятого парламентом законопроекта, который предусматривает присвоение русскому языку статуса регионального. События на Украине должны стать для жителей Латвии напоминанием о том, что может произойти, если близкие к России силы получат в парламенте слишком больше влияние или же неграждане Латвии получат право голоса, отмечало нацобъединение.

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4 июля 2011 года президент Затлерс вручил орден Виестура семье погибшего в Ираке старшего лейтенанта Олафса Бауманиса.

В тот же день на въезде в Юрмалу образовался автомобильный затор длиной в несколько километров, из-за чего движение на этом участке фактически остановилось. Причиной пробки стал пропускной пункт, не справлявшийся с наплывом желающих отправиться на пляж.

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4 июля 2010 года в Доме Рижского латышского общества было учреждено Национальное объединение "Все - Латвии!" - "ТБ/ДННЛ".

В тот же день в Риге на Островном мосту примерно в 14.00 мотоциклист врезался в перила и перелетел через них. 21-летний мужчина приземлился на газон, который смягчил удар. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу "Гайльэзерс".

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4 июля 2009 года в Валмиере во время Праздника города возле городского культурного центра был приготовлен самый большой коктейль в Латвии. Для его приготовления коктейля потребовалось 200 литров руйенского мороженого, 170 литров сливового сока и 10 литров фруктового сиропа. Получилось 380 литров коктейля, примерно 1 200 порций.

В тот же день руководители Независимого профсоюза полицейских сообщили, что направили Кабинету министров предложение сократить срок обучения в основной школе с девяти до восьми лет, а в средней школе — с 12 до 10 лет. При этом увеличить нагрузку на школьников и уменьшить количество учебных часов по разным предметам или количество самих предметов. По мнению профсоюза, это позволило бы быстрее привлечь молодежь на рынок труда и снизить расходы на образование.

4 июля 2008 года Регистр предприятий решил признать политико-патриотическое объединение "Родина" прекратившим деятельность в связи с тем, что оно не представило необходимые документы.

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4 июля 2007 года в Риге президент Вике-Фрейберга открыла памятник спасителю евреев Жанису Липке.

В тот же день свежеизбранный президент Валдис Затлерс был оштрафован на 250 латов за неполное заполнение декларации о доходах.

4 июля 2006 года Рижская дума приняла проект решения о запрете на рекламу эротических услуг в Риге. В поправках услуга эротического характера определялась как интимная услуга и любая услуга, связанная с обнажением человеческого тела, в частности, услуги стриптиза, эротического массажа, представления и зрелища, нацеленные на то, чтобы вызвать сексуальное возбуждение.

4 июля 2005 года полиция задержала двоих мужчин, в автомобиле у которых обнаружила украденное в новогоднюю ночь из Лиепайского музея уникальное ружье, изготовленное в 1624 году, инкрустированное слоновой костью, с кремневым замком.

В тот же день в связи с участившимися расистскими и хулиганскими инцидентами было усилено полицейское патрулирование в Старой Риге и центре города.

4 июля 2004 года в Вентспилсе некий молодой человек сорвал вывешенный на жилом доме государственный флаг Латвии и забросил его в сад, но полиции удалось задержать нарушителя - Сергея, 1984 года рождения.

В тот же вечер в местечке Атес волости Аннас Алуксненского района неизвестные вандалы осквернили братское кладбище красноармейцев, погибших в годы Второй мировой войны. На кладбище были опрокинуты 43 мраморных надгробных плиты, 39 из них были расколоты.

4 июля 2002 года ровно в девять часов утра в Рижском пассажирском порту пришвартовались британские минные тральщики Ramsey и Atherstone, которых встречали посол Великобритании в Латвии Эндрю Тесорьер и военный атташе Эндрю Тагги. Оркестр Национальных вооруженных сил Латвии встретил британских моряков бодрой музыкой, в том числе из латвийского кинофильма "Слуги дьявола".

В то же день разразилась буря,которая нанесла Риге материальный урон в размере 31 073 лата. Из-за вызванных ураганным ветром нарушений в подаче электроэнергии в Сигулде, над рекой Гауя, завис воздушный трамвай, и 12 человек, в том числе 11 британских туристов, были вынуждены на высоте 30 метров провести в нем 5 часов, после чего вечером благополучно спустились на землю.

В тот же день агентство РИА "Новости" сообщило, что сотрудники Северо-Видземского биосферного заповедника в Латвии пытаются выдворить за пределы страны медвежонка в возрасте 2-3 лет, который, по их мнению, "незаконно" проник на латвийскую территорию из Эстонии. Как передал корреспондент РИА "Новости", "нарушитель" границы уже посетил ряд крестьянских хозяйств, уничтожив там все съедобное, в первую очередь, опустошив ульи. Однако в отношении людей медвежонок никакой агрессивности не проявляет. Более того, у него сложились весьма дружественные отношения с местными жителями. На встречу с хозяином леса они приходят с медом, колбасой, хлебом, пирожными и другими деликатесами. Медведь к людям так привык, что стал брать лакомства почти что из рук.

4 июля 2001 года директор Центра государственного языка Дзинтра Хирша, комментируя утвержденную накануне правительством России программу поддержки и развития русского языка как явления культуры и средства общения в России, странах СНГ и Балтии, сказала: «Если в Латвии большинство людей будет владеть русским языком, появятся полные основания спросить у нас, почему же мы не хотим признать русский вторым государственным языком».

4 июля 2000 года лидеру организации "Перконькрустс" ("Громовой крест") Юрису Речсу было предъявлено обвинение в преднамеренном уничтожении чужого имущества и призывам к насильственному свержению государственной власти. Он принимал участие в первой попытке подрыва рижского памятника Победы в декабре 1996 года.

В то же утро бывший красный партизан Василий Кононов подал в видземско-латгальское региональное отделение Управления натурализации Риги все необходимые документы об отказе от латвийского гражданства.

4 июля 1995 года в Озолмуйжской волости было совершено нападение на почтовую машину с помощью пистолета-авторучки. Похищено 2 мешка с 10 900 латами.

4 июля 1962 года газета «Ригас Балсс» писала: «Довоенная Латвия была аграрным придатком крупных империалистических держав, страной со слаборазвитой промышленностью. Нынешними достижениями латвийской промышленности мы можем по праву гордиться. В 1961 году предприятия Риги дали в 20 раз больше продукции, чем в 1940 году. Объем продукции машиностроительных предприятий возрос более чем в сто раз. Две трети прироста объема промышленной продукции дало повышение производительности труда. Быстро развивались приборостроение и радиотехническая промышленность. За послевоенные годы в Риге построены и сданы в эксплуатацию более 40 промышленных предприятий: Рижский дизелестроительный завод, Рижская ТЭЦ, электроламповый завод, макаронная фабрика, сардинный завод, швейная фабрика «Латвия» и другие. Капитально реконструированы и расширены такие предприятия, как ВЭФ, РЭЗ».

4 июля 1958 года газета «Ригас балсс» писала: «Строительство Рижского планетария на площади 17 Июня начнется в 1959 году. Чтобы можно было пользоваться приобретенными для планетария приборами прежде чем будет построен планетарий, в одном из залов Дворца пионеров будет сооружен купол-экран. Для этих целей горисполком выделил 35 тысяч рублей».

4 июля 1956 года американский самолет-шпион U-2, пилотируемый Харви Стокманом, летевший со стороны Польши и Белоруссии, пересек Латвию, в том числе пролетел над Ригой, и долетел до Ленинграда, где сфотографировал судостроительный завод. Об этом стало известно в 2013 году из рассекреченных материалов ЦРУ.

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4 июля 1941 года вечером Виктор Арайс и его "команда безопасности" подъехали к Большой хоральной синагоге на улице Гоголя (на фото), в подвалах которой прятались около 500 еврейских беженцев из Шауляя - в основном женщины, старики и дети. Защитники безопасности облили стены керосином, обложили паклей, а потом подожгли. В матерей, пытавшихся выбросить детей из окон горящего здания, стреляли из автоматов. Когда стены занялись пламенем, люди Арайса стали бросать в окна ручные гранаты. В тот же день в Риге были разгромлены все синагоги и молельные дома.

В тот же день у поселка Вертулово на дороге Лудза — Букумуйжа (ныне Эзерниеки) экипаж советского танка КВ-1 под командованием Василия Гусева задерживал немецкую моторизованную колонну с 16 часов до поздней ночи. Отправив двух танкистов в Лаудери для связи с частями Красной Армии, Гусев продолжал отстреливаться в одиночку. Он был похоронен рядом с танком, а в 1950 году его останки перезахоронили на кладбище в Рундени.

В тот же день в городе Ворошиловске (ныне - Ставрополе) был арестован бывший президент Латвии Карлис Улманис.

4 июля 1940 года Кабинет министров ЛР принял закон об учреждении в латвийской армии должности политического руководителя. В тот же день этот закон провозгласил президент Карлис Улманис.

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В тот же день главой города Риги был назначен коммунист Янис Пупурс. Он заявил: «Будут проверены штаты городских работников и ликвидированы лишние, созданные после 15 мая 1934 года, теплые местечки. От всех работников буду требовать сознательной и точной работы, никакую небрежность либо саботаж не буду терпеть. Придется проверить бюджет города, чтобы сократить ненужные расходы в поиске средств для конкретных требований трудящихся столицы». 12 сентября был освобожден от этой должности в связи с назначением народным комиссаром торговли.

4 июля 1936 года Карлис Улманис назначил министром иностранных дел Латвии Вильхельмcа Мунтерса, до того генерального секретаря МИД.

В тот же день «Яунакас Зиняс» писала: «Спортсмены нашей баскетбольной сборной, которые под руководством тренера Р, Декшниека проводят последние тренировки, готовясь к берлинской Олимпиаде, вчера пережили приятное удивление — на армейском стадионе появился заместитель президента министров и председатель комитета физической культуры и спорта М.Скуениекс в сопровождении адъютанта старшего лейтенанта Плиеныня».

4 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Кабинет министров на днях предоставил из подлежащих ликвидации автомобилей государственного гаража 5 пассажирских автомобилей следующим ведомствам: министерству сообщения — 1, внутренних дел — 1, просвещения — 1, и военному ведомству — 2 автомобиля».

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4 июля 1910 года (по старому стилю) Николай II открыл в Риге памятник Петру I.

4 июля 1889 года был заложен первый камень в основании часовни у Двинского вокзала в Риге, в честь чудесного спасения семьи императора Александра III в железнодорожной катастрофе у станции Борки. Снесена в 1925 году.

4 июля 1815 года в Риге была заложена триумфальная арка в честь победы над Наполеоном, или Александровские ворота. Находилась в районе нынешнего воздушного моста на ул. Бривибас.

4 июля 1710 года была подписана капитуляция шведского гарнизона Риги, Лифляндия вошла в состав России.

Фото - Госполиция, lsm.lv, president.lv, weatherfoto.wordpress.com, valmiera.lv,nekropole.lv, Википедия.

Комментарии 3
4 июля 1910 года1 год назад
Его Величество Государь Император Николай Александрович пробыл в Риге всего лишь три дня: с третьего по пятое июля 1910 года, прибыв на празднование 200-летия взятия Риги русскими войсками и присоединение к Российской Империи Лифляндской губернии.
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Администрация1 год назад
Всё освещено. Это было в другой день -
2 июля 2006 года посольство США в Латвии отметило 230-ю годовщину независимости страны в Верманском парке Риги, который весь день был закрыт для посетителей. Кроме приглашенных гостей и граждан США, которых пускали по предъявлению паспорта.
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НАДЕЖДА1 год назад
Здрасти! А где же про празднование дня независимости США? Это ведь нельзя не осветить, онЕ же могут обидеться, ежели их лишний раз не лизнуть!!!
Верманский парк, Этнографический музей. Посольством были приглашены граждане штатов и избранные латыши, ВСЕ остальные В СВОЕЙ СТРАНЕ стояли за забором и до празднования белых человеков не допускались!
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