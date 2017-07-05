5 июля 2016 года премьер-министр Марис Кучинскис, комментируя возражения Национального объединения против увеличения суточных беженцам, заявил: «Я порекомендовал бы каждому члену национального объединения попробовать эту школу выживания». Кучинскис напомнил, что Латвия приняла беженцев и тем проявляет свою солидарность, но обречь их на полуголодное существование - против этого он уже категорически возражает. Суточные для беженцев составляли 2,15 евро на питание, гигиенические товары и предметы первой необходимости.

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вечером в Лиепае на втором этаже дома на ул. Ванес, 11 от взрыва газа пострадали семь человек, в том числе дети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Причиной взрыва газа в Лиепае было нелегальное подключение, сообщил пресс-секретарь Latvijas Gāze Винсент Макарис. Хозяин квартиры получил тяжелые ожоги и после взрыва был помещен в реанимацию, но спасти его жизнь врачам не удалось.

5 июля 2013 года лидером "Центра согласия" на конференции политического объединения был переизбран Нил Ушаков.

5 июля 2012 года пресс-секретарь главы государства Лига Крапане сообщила, что президент Андрис Берзиньш не намерен ни посещать концерты фестиваля молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Юрмале, ни встречаться с его организаторами. Президент в это время не будет находиться в Латвии, так как поедет на открытие Олимпиады в Лондоне.



В тот же день после визуального осмотра квартиры на ул. Элизабетес, 17 госагентство "Валстс некустамие ипашуми" пришло к выводу, что ее отделка и оснащение соответствуют требованиям комфорта и пригодны для дальнейшего проживания экс-президента Валдиса Затлерса. В этом же заключении говорилось также, что для дальнейшей длительной эксплуатации квартире все же требуется очередной ремонт, так как в последний раз косметический ремонт сделан был в ней примерно 10 лет назад. Квартира для Затлерса была приобретена у предпринимательницы Ирены Пулкинен.

В тот же день Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку, почему депутат "Центра согласия" Сергей Потапкин ездит на автомобиле класса люкс, принадлежащем похоронному бюро.



5 июля 2011 года на базе Национальных вооруженных сил в Адажи прошло прощание с верховным главнокомандующим президентом Валдисом Затлерсом. Выступая перед бойцами и офицерами, уходящий президент сказал: «За эти четыре года вы стали для меня своими, и среди вас я чувствую себя своим...». И высказал благодарность латвийским военным за их службу, которая укрепляет оборону Латвии. В торжественной церемонии и параде приняли участие представители всех родов войск и Земессардзе.

В тот же день около 4 утра в Риге, на ул. Пелду, за кражу вывешенного на здании государственного флага был задержан гражданин Великобритании. Полицейские заметили двух мужчин, один из которых, забравшись другому на плечи, снимал со здания государственный флаг. Один из злоумышленников был задержан, второй успел скрыться.

5 июля 2010 года в Риге был отмечена температура воздуха +29,8 градус, но температурный рекорд этого дня побит не был. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, +30,1 было в Гулбене, +29,5 в Зиланы, +29,3 в Скривери, +29,1 было в Стенде и Салдусе, +28,6 в Даугавпилсе и Резекне.



5 июля 2008 года в Риге на площади возле церкви Св. Петра установили говорящие камни, вернувшиеся из Франции, с фестиваля «Удивительная Латвия». После чего камни почти три года пролежали на складе. Если на них падал свет прожекторов, то на камнях появлялись лица людей, которые на французском рассказывали о природе, море, истории и архитектуре. Теперь текст перевели на латышский язык. Говорили камни только в темное время суток - с 22.30 до 4 утра. А в начале каждого часа все девять камней пели народную песню «Беду мою, большую беду». Местные жители жаловались, что слишком громко говорящие камни мешают спать.

В тот же день Лиепае был обнаружен недоавтоугонщик. Он выбил стекло автомашины «гольф», забрался внутрь, попытался ее завести, - но тут его сморило (он был пьян), и похититель заснул. В таком виде в салоне машины он и был обнаружен ее хозяином.



В тот же день в Риге открылся XXIV Праздник песни и XIV Праздник танца. Участвовало 12 000 хористов и 13 500 танцоров.

5 июля 2007 года Комитет финансовых и административных дел Рижской думы принял решение выделить из Резервного фонда 9849 латов на создание новой экспозиции в Музее Народного фронта Латвии.

В тот же день в Рижской думе была создана рабочая группа для изучения вопроса о необходимости открытия в Риге вытрезвителей, которые были ликвидированы в 2004 году.



5 июля 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга в торжественной обстановке присвоила командиру воздушных сил Национальных вооруженных сил Юрису Маклаковсу звание бригадного генерала. Звание было присвоено Маклаковcу за день до голосования в Сейме за его утверждение на должности командующего НВС.

В тот же день Комитет развития города Рижской думы поддержал проект решения о моратории на застройку и реконструкцию во внутренних дворах жилых микрорайонов и на территориях общественных насаждений. Мораторий предусматривал, что на этих территориях реконструкцию и застройку можно производить только после разработки детальной планировки и утверждения в Рижской думе.

5 июля 2005 года суд Видземского предместья Риги удовлетворил иск депутатов Европарламента, являющихся членами объединения ТБ/ДННЛ, к депутату Сейма от объединения "За права человека в единой Латвии" Николаю Кабанову о защите их чести и достоинства. Кабанов назвал европарламентариев фашистами. Суд постановил, что Кабанову нужно извиниться перед парламентариями на пленарном заседании Сейма, которое будет следующим после вступления судебного решения в силу, и отозвать свои высказывания.

5 июля 2004 года Комитет ЮНЕСКО по мировому наследию выразил сожаление в связи с тем, что принятое им год назад решение не было принято во внимание, и высокая этажность строящегося в Риге офисного здания Saules akmens сохранена.

5 июля 2003 года министр внутренних дел Марис Гулбис подписал распоряжение, согласно которому певец Иосиф Кобзон был включен в "черный список" и на неопределенный срок лишен возможности въезжать в Латвию. Официальная причина запрета - "угроза государственной безопасности и общественному порядку".

5 июля 2002 года начальник Государственной погранохраны Латвии Гунарс Даболиньш опроверг опубликованную в эстонской газете Postimees информацию Канадского агентства международной помощи (CIDA) о минных полях на восточных границах стран Балтии. "Я с полной ответственностью могу утверждать, что ни на одной границе Латвии нет даже полмины, не говоря уже о целой", - сказал Даболиньш.

5 июля 2001 года Сейм принял Закон о детективной деятельности, разрешающий выдачу лицензий на детективную деятельность только гражданам Латвии с соответствующим знанием госязыка.

5 июля 2000 года стало известно, что в Латвийском центре инфектологии и других стационарах на лечении находится 21 участник Праздника песни школьников. Во время праздника произошло массовое заражение детей сальмонеллезом. Все заболевшие - школьники, которые 1 июля на эстраде в Межапарке ели куриное филе, зажаренное в яйце.

В тот же день более 20 бывших депутатов Верховного Совета СССР от Латвии учредили Клуб народных депутатов "Независимость".

5 июля 1999 года премьер-министр Вилис Криштопанс подал президенту Гунтису Улманису прошение об отставке. "Единственной причиной моей отставки является атмосфера недоверия, которая в последнее время возникла в правительстве", говорилось в распространенном пресс-департаментом государственной канцелярии заявлении Криштопанса.

В тот же день в Риге, в посольстве Финляндии, прошло обсуждения проекта закона о государственном языке, с участием десяти послов стран ЕС и латвийских парламентариев. В связи с тем, что с 1 июля Финляндия стала председательствующим в ЕС государством, а проект закона о языке считался одной из главных проблем, способных задержать приглашение Латвии на переговоры о вступлении в ЕС.

5 июля 1993 года официально начало работу представительство Латвии в Женеве, в европейском офисе ООН, бывшем дворце Лиги наций.

5 июля 1990 года православной церкви был возвращён рижский собор Рождества Христова, полностью перестроенный внутри под планетарий.

В тот же день канадский профессор Вайра Вике-Фрейберга была избрана иностранным членом Академии наук Латвии.

5 июля 1980 года в Риге открылись XVIII Праздник песни и VIII Праздник танца, посвященные 40-летию восстановления советской власти в Латвии. Участвовали 17 425 певцов и 5 000 танцоров.

5 июля 1964 года в Риге была отмечена температура 4,4 выше ноля.

5 июля 1960 года в газете «Комсомольская правда» появилось первое объявление о наборе на первые курсы только что созданного РИИ ГВФ, с 1967 года - РКИИГА.

5 июля 1958 года был электрифицирован второй путь железной дороги Рига- Слока.

5 июля 1947 года штаб национальных партизан Латвии выпустил секретную инструкцию о создании партизанских военных судов, которые должны «выносить смертный приговор в соответствии с законом военного времени Латвии об измене родине и народу».



5 июня 1941 года Красная Армия оставила города Абрене, Алуксне, Апе.



5 июля 1940 года был опубликован закон о выборах в Народный Сейм, началась избирательная кампания. В Риге прошла манифестация трудящихся возле советского посольства, с балкона которого с речью выступил зампред председателя СНК Андрей Вышинский и заверил, что СССР и Латвию связывает нерушимая общность интересов. Затем манифесты пошли к дому правительства. С балкона которого выступил премьер-министр профессор Аугуст Кирхенштейн.

В тот же день, согласно закону о бесприбыльных обществах и союзах, министр по общественным делам Петерис Блаус закрыл Рижское латышское общество и учредил комиссию по его ликвидации в течение четырех месяцев. Здание было передано штабу Красной Армии.

В тот же день в Алуксне произошел большой пожар, сгорел весь центр города – 67 жилых домов, 20 мастерских, две гостиницы, 10 магазинов. Были и человеческие жертвы. 650 алуксненцев остались без крыши. В тушении принимали участие солдаты Красной Aрмии.



5 июля 1925 года в Риге прошел праздник авиации. «Приняли участие наши лучшие летчики, показывая воздушные бои между истребителями, полёты высшего пилотажа и боевую группировку в воздухе. Доход пошел в фонд помощи пострадавшим летчикам» - сообщила пресса.

5 июля 1920 года в Риге был зарегистрирован температурный рекорд +32,1 градус.



5 июля 1910 года (по старому стилю)император Николай II отправился в Куртенгоф, в лагерное расположение войск, где в Петровском лагере состоялась церемония торжественного освящения памятнику Петру I. После церемонии Император вместе с тремя дочерьми отбыл в Петровский парк, где в присутствии премьер-министра П.А. Столыпина, лифляндского губернатора Н.А. Звегинцова, министра двора барона В.Б. Фредерикса и других посадил молодой дуб (на фото). В 3 часа 50 минут император с семьей покинул Ригу на яхте "Штандарт".

Фото - mixnews.lv, apollo.lv, liepajniekiem.lv, president.lv, riga-cv.lv, журналы "Неделя" и "Атпута", газеты "Тевияс Саргс" и "Тевия", книга "90 лет ЛР".