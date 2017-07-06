6 июля 2015 года правительство постановило, что Латвия в течение двух лет солидарно с другими странами ЕС примет 250 беженцев, которым необходима международная защита. Предполагалось, что первые из них прибудут в Латвию уже осенью-зимой.

В тот же день министр обороны Раймондс Вейонис заявил, что нежелание Латвии вкладывать в усиление своей оборонной мощи может спровоцировать стремление России к агрессивной внешней политике. «Российская пропаганда о концентрации сил НАТО у границ РФ — это осознанная подмена причинно-следственных связей, чтобы уклониться от пояснения своих действий и повысить поддержку общества проводимой государством агрессивной политике», - подчеркнул министр.

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в 22 часа на открытой сцене у Латвийской национальной оперы состоялся концерт "Рождены в Риге". В исполнении латвийских и зарубежных певцов и музыкантов прозвучали произведения Р. Вагнера, П. И. Чайковского, Дж. Верди, Дж. Пуччини, А. Маскатса, Г. Пелециса и многих других известных латышских и зарубежных композиторов. Конецрт транслировался по мнгоим европейским телеканалам.

В тот же день на дискуссии о безопасности стран Балтии и НАТО бывший начальник Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш заявил, что Россия по-прежнему хочет вернуть себе утраченный статус великой державы и для достижения этой цели использует русских людей по всему миру.

6 июля 2013 года в в 02:27 в Москве мужчина заснул за рулем своей машины Hyundai Sonata и протаранил посольство Латвии, находящееся в центре города на улице Чаплыгина. Мужчина сбил столбики ограждения тротуара, врезался в забор посольства, а также в постовое помещение охраны ГУ МВД. В результате аварии никто не пострадал, но спящий водитель сильно повредил постовое помещение.



6 июля 2012 года в Риге на Ратушной площади состоялся парад участников ралли классических автомобилей Castles of Latvia ("Замки Латвии"), в котором приняли участие владельцы ретро-автомобилей из Латвии и из России. Организатором мероприятия выступил Московский клуб ралли классических автомобилей.

В тот же день газета «Диена» сообщила, что месяц назад в Айзкраукле местное общество защиты животных открыло "бэби-бокс" для котят. Это обычный стол в подъезде с надписью "Оставлять здесь", потому что, как рассказала представитель общества Мирдза Вайновска, обычно горожане приносят котят уже в коробках. За месяц в "бэби-боксе" было оставлено 13 котят.

6 июля 2011 года уходящий президент Валдис Затлерс на пресс-конференции сообщил, что не знает, где будет жить после 7 июля, но уверен, что эта проблема будет решена. «Поисками жилья, как постоянного, так и временного, занимается специальная комиссия, и у меня нет никаких сомнений, что она решит этот вопрос. Сам я, разумеется, буду законопослушен и утром 8 июля оставлю резиденцию и Рижский замок в должном порядке, чтобы новый президент Андрис Берзиньш мог там начать работать с первого дня», сказало Затлерс. Портал pietiek.com сообщaл, что президент забраковал уже 60 предложенных ему квартир.

6 июля 2010 года депутаты Рижской думы постановили присвоить статус политического репрессированного экс-президенту Латвии Гунтису Улманису и на 30 лет сдать в аренду помещения по ул. Калькю 16, 14 и частично 4 Рижскому Русскому театру им. Михаила Чехова.

В тот же день работники Рижской муниципальной полиции задержали гражданку Норвегии, которая справляла свои нужды прямо на площади Ливов напротив Рижского Русского театра. Полицейские выяснили что рано утром эту же женщину за слишком вызывающее поведение, хулиганство и битье посуды выгнали из одного кафе.

В тот же день дворник обнаружил в подвале здания на ул. Скарню, в 100 м от Рижской думы, труп человека, упакованный в пластиковые мешки, сообщила газета «Час». Жители дома в последнюю неделю неоднократно обращались в полицию: в доме распространился и становился невыносимым смрад. В газету обратилась жительница дома Ирина. По ее словам, неподалеку от места, где нашли мертвеца, регулярно курят сотрудники муниципальной полиции, однако характерный запах не вызвал у них никаких подозрений.



6 июля 2009 года газета "Курземес вардс" сообщила, что в Гробинский край на днях привезут огромного Медведя счастья — его высота, когда он сидит на траве, достигает почти 3 метров, а чтобы его обхватить, нужно два человека. Как отмечала газета, идея принадлежит главе краевой думы Айвару Приедолсу, который считал, что медведь Пух будет позитивно влиять на жителей, переживающих сложные времена. Медведя провезли по всем большим волостям края.

В тот же день старший референт отдела прессы Министерства обороны Винета Клейне сообщила, что забег-эстафета «Беги! За Латвию!», длившийся 24 часа, занесен в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самое большое число участников, которые за 24 часа приняли участие в эстафетном беге на 100 метров». Эстафета «Беги! За Латвию!» проходила с 11 часов 18 октября по 11 часов 19 октября в Риге, на стадионе «Даугава» в рамках торжеств по случаю 90-летия Латвии. В ней приняли участие 3807 человек.

6 июля 2007 года Рижской окружной прокуратурой было предъявлено обвинение родителям-нудистам. Их обвиняли в изготовлении эротических и порнографических материалов с участием своих детей. Об этом в полицию сообщили работники фотоателье.



6 июля 2006 года Сейм почти единогласно поддержал назначение бригадного генерала Юрия Маклакова на должность командующего Национальными вооруженными силами и освободил от должности прежнего командующего Гайдиса Зейботса. В центре НВС Адажи прошла торжественная смена командующего.



В тот же день было зарегистрировано общество NoPride — противников гей-парада в Риге.

6 июля 2005 года в связи с жарой у памятника Свободы на несколько часов был снят почетный караул. Температура воздуха достигала 28 градусов Цельсия.



В тот же день представители Еврейского комитета США вручили президенту Вайре Вике-Фрейберге медаль «Страстный друг человечества».

В тот же день госсекретарь МВД Юрис Рекшня заявил, что в ближайшие годы с использованием финансирования, выделенного Латвии Еврокомиссией на выполнение требований для присоединения к Шенгенскому договору, на базе Государственной погранохраны планируется создать авиаслужбу МВД, для нужд которой будет куплено до 10 вертолетов, а в будущем - и самолеты.



6 июля 2004 года в Риге, в 51-м почтовом отделении по ул.Бривибас 19 Латвийская почта и посольство США провели презентацию марки, выпущенной в честь 10-й годовщины визита в Ригу президента США Билла Клинтона. На марке были изображены памятник Свободы и статуя Свободы, смотрящие друг на друга, а также флаги двух стран.

В тот же день Конституционный суд возбудил дело о соответствии основному закону государства права министра внутренних дел запрещать иностранцам въезд в страну по по предусмотренным законом "иным причинам", т.е. на основе заключения спецслужб.



6 июля 2003 года более 33 тысяч участников XXIII Всеобщего праздника латышской песни - певцы, танцоры и музыканты духовых оркестров - в течение шести часов шествовали по Риге от парка Виестурдарзс, где был открыт памятник автору государственного гимна Латвийской Республики Карлису Бауманису, до памятника Свободы. Возглавили шествие по двухкилометровому маршруту президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, ехавшая на конной повозке в ярком народном костюме с огненно-красной юбкой жительницы Ницской волости Лиепайского района, а также ее супруг Имант Фрейбергс в народном костюме той же местности.

6 июля 2002 года представители министерств обороны Латвии и Албании на проходящем в Риге совещании глав стран-кандидатов в НАТО обменялись информацией о развитии вооруженных сил обеих стран и договорились об активизации военного сотрудничества.

6 июля 2001 года в клинической университетской больнице им. Паула Страдыня у юрмальчанки Лиги родились три девочки. Вес девочек при рождении - 1,3 кг, 1,4 кг и 1,5 кг.

6 июля 2000 года на слете яунсаргов 1-й бригады Земессардзе на Мангальсале, командующим армией и Земессардзе торжественно были переданы вещи, приобретенные на пожертвования, собранные австралийскими латышами на военную подготовку земессаргов и яунсаргов – манекены для обучения приемам оказания первой медицинской помощи, а также армейские компасы и книги.

6 июля 1999 года президент Латвии Гунтис Улманис заявил, что готов еще раз выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост. Уходящий президент сообщил журналистам, что не допускает, что он мог бы в дальнейшем работать в какой-либо из политических партий, так как, по его мнению, связав себя с партиями после окончания президентского срока, он "спустился бы на ступень ниже".

В тот же день на Сигулду обрушилась буря, город остался без электричества, пострадала одна женщина, которая порезалась выбитыми ветром стеклами с веранды одного из домов.

6 июля 1998 года Раймондc Паулс оставил пост советника президента по культуре, посчитав, что он как председатель Новой партии не считает возможным по моральным соображениям оставаться в дальнейшем на этом посту. "Канцелярия президента страны должна быть нейтральной", сказал Паулс.



6 июля 1994 года президент США Билл Клинтон выступил с речью у памятника Свободы в Риге. Это было первое выступление президента США в Латвии.



6 июля 1993 года начал работу 5-й Сейм Латвийской Республики, первый после восстановления независимости. В честь этого у здания Сейма прошел пикет несогласных.

В тот же день Сейм полностью восстановил и статью 45 Сатверсме, которая предусматривает право Президента помиловать преступников, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу.

В тот же день в Риге на улице Академика Келдыша из автомата Калашникова был убит директор фирмы «Багира» Михаил Прядкo. Фирма контролировала таксистов, держала автостоянки и торговлю цветами у магазина «Сакта».

6 июня 1992 года было принято решение Комитета по денежной ре­форме «О латвийском рубле как единственном принимаемом в обязательном порядке средстве платежа в ЛР» и «Об определении рубля как минимальной платёжной единицы».



В тот же день Латвия установила дипломатические отношение с Восточной Республикой Уругвай - государством в юго-восточной части Южной Америки.



6 июля 1985 года возвращавшаяся с концерта рок-группы «Перконс» на Огрской эстраде молодёжь разгромила два вагона электрички. Группе на время запретили выступать, а этот случай послужил основой для знаменитого фильма «Легко ли быть молодым?» режиссера Юриса Подниекса.

6 июля 1941 года Красная Армия оставила Зилупе. Немцы заняли всю территорию Латвии.



В тот же день на Лесном кладбище в Риге прошло захоронение жертв большевиков — 79 человек, трупы которых были обнаружены в Рижской Центральной тюрьме. Среди них — офицеры бывшей латвийской армии, в том числе адъютант бывшего президента Улманиса полковник Миервалдис Лукинс.



6 июля 1940 года газета «Латвияс Карейвис» описывала концерт красноармейской самодеятельности в Национальной опере: «Обширную программу предварил литературно-музыкальный монтаж под руководством дирижера Васильева. Затем последовали вальсы Штрауса в исполнении гармониста красноармейца Чудакова, а поэму поэта-орденоносца Джамбула артистически исполнил младший командир Русенюк. Ритмический танец представили Егоров и Алешин (на фото), демонстрируя музыкальность, также как и веселый свистун младший командир Булгаков...». На концерте присутствовали президент министров Кирхенштейн, военный министр генерал Дамбитис и другие министры, командующий армией генерал Клявиньш и другие официальные лица.

В тот же день была опубликована предвыборная декларация Блока трудового народа «За мир, за хлеб, за свободу народа!».

6 июля 1937 года газета «Ритс» сообщила: «Латвийский летчик-путешественник капитан Х.Цукурс сегодня счастливо достиг Багдада, где приземлился без происшествий. В пути латвийскому летчику значительно мешала сильная жара и опасная песчаная буря».

6 июля 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «От переутомления психически заболел делопроизводитель отделения для иммигрантов и беженцев министерства внутренних дел Я. Грюнфельд. Сослуживцы уже некоторое время тому назад стали замечать признаки умопомешательства. Грюнфельд отправлен в «Ротенберг». Так называлась психиатрическая больница на улице Дунтес.



6 июня 1921 года Латвийскую Республику признала Республика Панама — государство в Центральной Америке. Решение об этом было принято на заседании панамского правительства.



6 июля 1918 года красные латышские стрелки подавили в Москве так называемый "мятеж левых эсеров" и помогли большевикам удержаться у власти. На фото - 9-й латышский стрелковый полк после подавления мятежа.

6 июля 1910 года на ипподроме в Золитуде эстонец Теодор Мейбаум совершил первый в Латвии полет на самолете. Аэроплан немецкого производства продержался в воздухе 56 секунд, поднявшись на высоту 8 метров.

6 июля 1776 года по пути из Петербурга в Берлин будущий император Павел Петрович посетил Либаву (Лиепаю).

Фото - mixnews.lv,president.lv,liepajniekiem.lv,latvjustrelnieki.lv, yotube.com, pasts.lv, Cейм,газеты "Час", "Лабрит" и "Тевия", журнал "Атпута", книга "1993 ujl"/.