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на базе военной авиации в Лиелварде состоялась торжественная церемония закладки капсулы памяти в здание строящейся казармы. «Я знаю, что мы к этому готовы и поэтому через много лет, когда, возможно, кто-то найдёт эту капсулу, там будет написано, что мы проделали большую работу, что бы наше государство было всегда свободным» - сказал министр обороны Раймондс Бергманис.

7 июля 2015 года истекли полномочия президента Андриса Берзиньша. Он пожелал своему преемнику не забывать о том, что все когда-то начинается и кончается. Согласно закону, покинув должность, Берзиньш получил оплачиваемую государством охрану, а также пенсию в размере 50% от зарплаты главы государства. Средняя зарплата главы государства составляла 3142 евро.

7 июля 2014 года в Вентспилсе в 13.30 максимальная температура воздуха достигла +31,8 градуса, что составило новый рекорд жары, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Прежний рекорд для 7 июля, +31,5 градуса, был зарегистрирован в 1973 году.

7 июля 2013 года депутаты Европарламента одобрили резолюцию о присоединении Латвии к еврозоне с 1 января 2014 года. За нее проголосовали 613 европарламентариев, против были 67. В резолюции отмечалось, что Латвия прилагает большие усилия для преодоления последствий экономического кризиса, но должна продолжать реформы и борьбу с теневой экономикой, активнее решать структурные проблемы на рынке труда, бороться с бедностью и растущим социальным неравноправием.



В тот же день в Риге прошел заключительный концерт Праздника песни и состоялось праздничное шествие с участием президента страны.

В тот же день во время пребывания в Латвии у гражданки России Натальи Поляковой произошли преждевременные роды. Мальчик и девочка появились на свет на 2,5 месяца раньше положенного срока — на шестом с половиной месяце беременности. Первоначально их состояние оценивалось как тяжелое. Как сообщили российские СМИ, рижская больница Страдыня выставила матери–одиночке счет — 2069 латов за 5 дней пребывания в стационаре.



7 июля 2012 года в Риге возле своего дома в микрорайоне Пурвциемс был найден умершим Улдис Фрейманис - известный организатор различных акций протеста, называвший себя патриотом Латвии. Каждый год он боролся за право проводить пикеты 16 марта и 9 мая. Сайт «Народный трибунал» сообщил: "В субботу утром латышский патриот Улдис Фрейманис был найден мертвым возле своего дома. Нет ни малейших сомнений, что это сделали чекисты-преступники …". Признаков насильственной смерти на теле Фрейманиса обнаружено не было.

В тот же день температура воздуха в Риге составила +32 градуса и превысила рекорды максимальной температуры 7 июля, которые были зарегистрированы в 1973 и 2006 годах - +31,2 градуса. Об этом сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.



7 июля 2011 года в последний день пребывания в должности президента Валдис Затлерс устроил в Юрмальской резиденции день открытых дверей для журналистов.



В тот же день датский профессор Стен Стендер, заявивший ранее о вредности вафель Selga, на заседании совета по питанию извинился за ошибку в результатах тестирования и сказал, что огласил их, так как беспокоился за здоровье жителей Латвии. Повторная проверка показала, что результаты его исследований были ошибочны.

7 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев наградил российскими орденами латвийских деятелей культуры. В соответствии с указом президента РФ за большой вклад в укрепление культурных связей между двумя странами орденом Дружбы был награжден генеральный директор Латвийской Национальной Оперы Андрейс Жагарс. За большой вклад в укрепление и развитие российско - латвийских культурных связей и популяризацию русского языка в Латвии композитор, депутат Сейма Раймонд Паулс был награжден орденом Почета, а ректор Даугавпилсского университета Арвид Баршевский — орденом Дружбы.

7 июля 2009 года вечером в Кулдиге сгорело одно здание ул. Базницас и пострадали от огня крыши ещё трёх домов. По подозрению в совершении этого преступления был задержан неоднократно судимый горожанин 1966 года рождения. Выяснилось, что недавно этот подозреваемый, отбывавший наказание за управление автотранспортом в состоянии опьянения и без водительских прав, был помилован президентом.

7 июля 2008 года стало известно, что Президентская канцелярия обсуждает возможность просить Рижскую думу выделить участок земли для постройки небольшого частного дома, чтобы после окончания cрока президентских полномочий Валдиса Затлерса его можно было обеспечить предписанным по закону жильем, оплачиваемым государством.

В тот же день в Риге из-за репетиции танцевального концерта на стадионе "Даугава", в рамках Праздника песни и танца, на Деглавском мосту рано утром образовалась громадная пробка - до ул. Дарзциема. Окрестные улицы были заполнены автобусами участников репетиции, которые переходили улицы в неположенных местах, еще больше осложняя ситуацию. Многие рижане, ехавшие утром на работу, были вынуждены выходить из общественного транспорта и идти в центр пешком.

7 июля 2007 года закончились президентские полномочия Вайры Вике-Фрейберги, в должность президента вступил Валдис Затлерс.

В тот же день состоялся референдум за отмену поправок к закону о национальной безопасности и к закону об учреждениях госбезопасности. Участвовали 338 348 избирателей, но референдум был признан несостоявшимся — не хватило. Поправки вступили в силу на один день и были отменены решением Сейма, как угрожающие независимости.

7 июля 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга провозгласила закон о статусе постоянного жителя Европейского сообщества в Латвии.

В тот же день из лагеря для нелегальных иммигрантов были освобождены шесть жителей Сомали, год назад нелегально оказавшимся на территории Латвии. Они нашли приют на хуторе «Вецзванниеки» в Скуиенской волости.

7 июля 2005 года рижский вице-мэр Андрис Аргалис в интервью, опубликованном в газете Latvijas Avize, рассказал: "Я сам несколько вечеров посидел в пивном саду и понаблюдал за жизнью Старого города со стороны. Неправда, что наши латышские девушки вешаются на шею иностранцам - наоборот, иностранцы к ним пристают".

7 июля 2004 года Министр обороны Атис Слактерис выразил возмущение искажением его образа в сюжете LNT. В этом сюжете телезрители увидели, как министр вручал медали вернувшимся из Ирака латвийским военным. Он уронил медаль, а его речь наводила на подозрение, что министр выпил. «Могу сообщить, что не выпил ни грамма, а странное впечатление создал неотрегулированный микрофон, исказивший звук и мою речь» - сказал Слактерис.

7 июля 2003 года президент России Владимир Путин написал ответное письмо латвийскому школьнику Ярославу Карпелюку,. Третьеклассник написал Путину: «Хочу учиться и познавать жизнь на родном языке!». Путин ответил: «Здравствуй, Ярослав!... Понимаю твое желание учиться и познавать жизнь на родном языке. Во многих странах мира дети из крупных национальных общин имеют такое право. Для современной Европы это показатель демократичности государства.... По твоему письму видно, что ты, Ярослав, - человек, не терпящий несправедливости и готовый постоять за себя и свои убеждения. И, главное, ты не одинок. В этом вижу залог того, что русский язык, звучащий в Латвии вот уже на протяжении нескольких веков, будет звучать в ней и в будущем....Желаю, тебе, Ярослав, здоровья и успехов, хороших и верных друзей как в России, так и в Латвии. В. Путин, Москва, Кремль. 7 июля 2003 года». Письмо было вручено российским послом 21 июня.

В тот же день в Рижский пассажирский порт вошел самый крупный пассажирский корабль, из когда-либо заходивших в латвийские порты - американский круизный лайнер Constellation. Длина - 294 метра, ширина - около 40.

7 июля 2002 года во время выполнения группового прыжка над аэродромом Куузику в Эстонии погибли парашютисты из Латвии Сергей Батманов и Алексей Кровацкис - стропы их парашютов перепутались в воздухе на высоте 30 метров от земли . От удара о землю спортсмены погибли на месте происшествия.

В тот же день в Риге машина, в которой находились два военнослужащих - сержант Янис Сокирка и офицер Эдвин Лельш, врезалась в стоявшую на газоне детскую коляску с девятимесячными двойняшками. Обе девочки погибли. Экспертиза обнаружила в организме управлявшего автомобилем Сокирки 2,26 промилле алкоголя. Следствие показало, что причиной аварии было именно алкогольное опьянение военнослужащего.

7 июля 2001 года после удара молнии на пропускном пункте Терехово на латвийско-российской границе оказались полностью испорченной система видеоконтроля, а также весы, система пожарной безопасности, ворота радиационного контроля и сигнализация.

В тот же день, в 3.44 водитель принадлежащей БАЛТБАТу машины Chervolet Blazer на ул. Ростокас 66 в Риге врезался в парковавшийся VW Golf. Водитель БAЛТБАТА скрылся с места ДТП.

В тот же день в Риге во двор одного из частных домов по ул. Сайшу забрел лось. Животное усыпили и отвезли в лес неподалеку от Рижской ГЭС.

7 июля 2000 года Курземский окружной суд Риги приговорил обвиняемого в геноциде бывшего работника советских органов безопасности гражданина России Евгения Савенко к двум годам тюремного заключения.

В тот же день одноногий инвалид Вильгельм-Эрик Кравалис отправился в пешее путешествие из Лудзы до Риги на костылях. Шел в основном по ночам, питался у жителей попутных хуторов. Цель - обратить внимание правительства на нищенскую жизнь инвалидов: имея 30 лет трудового стажа и вторую группу инвалидности, Кравалис получал пенсию 42 лата. Лудзенское самоуправление выдало ему путевку, в которой он на протяжении всего маршрута ставил отметки в каждой волостной управе. 18 июля Вильгельм-Эрик дошел до столицы, на ночлег попросился в отделение полиции Латгальского предместья. На следующий день отправился обратно в Лудзу, но уже поездом.

В тот же день впервые за десять лет в Рижском зоопарке вылупился птенец фламинго.

7 июля 1999 года истек срок президентских полномочий Гунтиса Улманиса. Он принял участие в церемонии установки своего портрета в Гербовом зале Рижского замка. Целые сутки после этого Латвия жила без президента.

В тот же день три парламентские фракции - Народной партии, объединения ТБ/ДНЛЛ и Латвийской социал-демократической рабочей партии подписали соглашение о принятии закона о государственном языке. Партии обязались не производить никаких действий, которые замедлили бы принятие закона, совместно голосовать за его принятие и не производить никаких действий, которые препятствовали бы провозглашению закона.



7 июля 1993 года Сейм избрал президентом Гунтиса Улманиса. Первого после восстановления независимости, внучатого племянника Карлиса Улманиса.



7 июля 1992 года Латвия установила дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран.

7 июля 1986 года в Лиепае ночью в квартире специалиста по металлическим украшениям Линарда Грантыня собрались его друзья – шофер Раймондс Битениекс и диспетчер электросети Мартиньш Барисс. И основали антисоветскую организацию “Хельсинки-86”.



7 июля 1985 года, к 150-летию фольклориста Кришьяниса Баронса, в Турайде открылась Гора дайн. Первоначально на ней были размещены 15 скульптур Индулиса Ранки. Народный поэт Латвийской ССР Янис Петерс на открытии сказал: «На такой высокой горе латышская народная песня во всем эти века ещё не праздновала. На горе удовлетворения нашего народа».

7 июля 1979 года 21-летний студент Сельхозакадемии Андрис Шкеле женился на 23-летней медсестре Дзинтре. Развелся 6 января 2003 года после 24-х лет совместной жизни

7 июля 1973 года в Риге была отмечена температура воздуха плюс 31,2 градусов.

7 июля 1965 года в Риге была отмечена температура воздуха плюс 6 градусов.



7 июля 1960 года в Вентспилсе на улице Райниса был открыт памятник участникам революции 1905 года, работы скульптора Яниса Зариньша.

7 июля 1959 года зампред Совмина ЛССР Эдуардс Берклавс выступил на пленуме ЦК КПЛ с предложением об ограничении въезда в Латвию мигрантов.



7 июля 1946 года в Риге на площади Пионеров (ныне - Пилс) Рижскому военно-морскому Нахимовскому училищу начальник учебных заведений Военно-Морского Флота вице-адмирал Г. А. Степанов вручил красное знамя.

В тот же день газета «Циня» писала: «Сегодня на Рижское взморье пассажиров начал возить новый поезд современного типа. Вагоны красиво оборудованы и покрашены в синий цвет. Очень красив детский вагон, где размещена комната игр и помещения для мытья».

7 июля 1941 года было опубликовано обращение немецкого верховного главнокомандующего к латышскому народу: «Немецкие войска пришли не как враг латышского народа, но как ваш освободитель от дикого ярма большевиков. Борьба идёт только против большевиков и представителей их власти. Поддержите немецкие войска, как только можете! Оставайтесь каждый на своей работе! Не загораживайте улицы и дороги! Задерживайте предателей и саботажников, ставших на службе большевикам на сторону предательства народа!». В случае невыполнения были обещаны суровые меры, вплоть до расстрела на месте.



7 июля 1939 года года президент Карлис Улманис посетил выставку в честь «пятилетнего юбилея обновленной Латвии» в Рижском городском художественном музее (теперь - Национальном) и осмотрел бронзовый образ своей матери Лизете работы скульптора Эрикcа Рубениса.

7 июля 1936 года газета «Ритс» в специальном туристическом номере спрашивала «Что Рига может дать туристам?». Начальник Рижского городского управления образования А.Вичс отвечал: «Рига туристам может показать два мира – старую, историческую Ригу и новую, латвийскую столицу, которая построена в Латвийское время и над которой мы ещё работаем».



7 июля 1925 года на поле рижского ипподрома прошли автомобильные гонки, в которых приняла участие и женщина — г-жа Плесума из Латвийского автомобильного клуба (на фото).

7 июля 1922 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «За сношения с соседним государством и передачу последнему сведеній на днях арестованы вестовой главного штаба Путра, проживающий под именем Гебауэр, и служащий литографии министерства обороны Янсон. Путра за свои «услуги» регулярно получал жалованье в размере месячного оклада члена Учредительного Собрания. Сообщают, что при аресте упомянутый Путра пытался скрыться в советском посольстве, что ему, благодаря бдительности надзора, не удалось.



7 июля 1919 года Лиепая перестала быть столицей Латвии - оттуда в Ригу на пароходе Саратов отбыло правительство Карлиса Улманиса, находившееся в Лиепае с января.

7 июля 1877 года была открыта железная дорога Рига-Тукумс.

7 июля 1812 года в битве при Гросс-Экау (Иецаве) войска Наполеона из 10-го корпуса маршала Макдональда одержали победу над оборонявшимися под началом генерала Левиза войсками Александра I.

7 июля 1701 года вечером в Ригу прибыл шведский король Карл XII c 18-тысячной армией.

Фото - mixnews.lv, president.lv, turaida-muzejs.lv, газеты "Советская молодёжь" и "Диена", журналы "Илюстретс журналс", "Атпута" и "Неделя", книга "90 лет ЛР" и Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.